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Цена на нефть марки WTI впервые с 10 декабря 2014 года превысила $63 за баррель


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Цена на нефть марки WTI впервые с 10 декабря 2014 года превысила 63 доллара за баррель после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена на нефть марки WTI в 2018 году составит 55,33 доллара против 52,77 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.14 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% - до 68,83 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,02%, до 62,99 доллара за баррель. Ранее марка WTI достигала отметки в 63,02 доллара за баррель.

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