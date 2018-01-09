Рост добычи сланцевой нефти в США приведет к рекордным с 1970 г объемам добычи - EIA

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Рост добычи сланцевой нефти в США в 2018-2019 годах приведёт к рекордным с 1970 года объёмам добычи, считают аналитики управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По прогнозу ведомства, общий объем добычи нефти в США превысит 10 миллионов баррелей в сутки в 2018 году, что на 1 миллион больше, чем в 2017 году. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году при объеме в 9,6 миллиона баррелей в сутки. В декабре EIA прогнозировало рост добычи лишь до 10 миллионов баррелей.

При этом согласно январскому прогнозу, в 2019 году EIA ожидает добычу в США на уровне 10,8 миллиона баррелей, а в ноябре 2019 года суточная добыча может подняться выше 11 миллионов баррелей.

EIA ожидает также, что добыча вырастет на 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки с декабря 2017 года по декабрь 2019 года. Из этого числа 0,8 миллиона баррелей нефти принесут сланцевые проекты в Пермском нефтегазовом бассейне и оставшиеся 0,3 миллиона - проекты в Мексиканском заливе.

В Пермском нефтегазовом бассейне, расположенном в пределах штатов Texac, Hью-Mексико и Oклахома, будет добываться 3,6 миллиона баррелей нефти в сутки к концу 2019 года (32% от общего объема добычи), что на 0,9 миллиона больше по сравнению с декабрьским прогнозом. Добыча в бассейне Eagle Ford F ожидается в диапазоне между 1,2 и 1,3 миллиона баррелей в 2018-2019 годах, что слегка выше уровней 2017 года. Добыча на месторождениях Баккеновской формации (The Bakken) также составит 1,2 миллиона в 2018 году и 1,3 миллиона - в 2019. Эти показатели на 1,1 миллиона баррелей больше, чем в 2017 году.

"Учитывая большую географию Пермского бассейна и большие залежи, операторы могут продолжать разведку нескольких плотных нефтяных слоев и увеличивать объемы добычи даже при средней цене на нефть ниже 50 долларов за баррель.... Предполагается, что буровая активность в бассейне будет только увеличиваться, количество буровых установок вырастет с 398 штук в конце прошлого года до 490 штук на конец 2019 года", - говорится прогнозе ведомства.