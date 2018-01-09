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"Русгидро" планирует в 2018 году централизовать аудит ключевых "дочек" - Шульгинов


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. "Русгидро" планирует в этом году централизовать внутренний аудит своих ключевых "дочек", сообщил глава "Русгидро" Николай Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы еще централизуем, планируем в этом году уже принять решение, централизуем внутренний аудит по ключевым "дочкам", потому что он разбросан и малоэффективен, он будет централизован весь по ключевым дочкам", — отметил Шульгинов, слова которого приводятся на сайте Кремля.

"И централизуем ремонты, которые мы делаем на тепловых станциях на Востоке. Несколько ремонтных "дочек" неэффективно работали, надо централизовать их. Когда-то мы сделали после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, мы тоже централизовали ремонт на гидростанциях. Теперь на теплостанциях так сделаем", — добавил глава компании.

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