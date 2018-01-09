МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. "Русгидро" наметило для модернизации 1,3 ГВт энергомощностей на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодня состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке удручающее, оно даже хуже, чем в европейской части, поэтому Ваши поручения по поводу программы модернизации тепловой генерации за счет использования источников инвестиций, высвобождаемых при реализации уже заключенных договоров о предоставлении мощностей в Сибири и европейской части, мы считаем, что эта программа должна заработать на Дальнем Востоке, потому что когда-то, когда документы принимались, Дальний Восток обошли", - рассказал Шульгинов.

Он напомнил, что в европейской части РФ в последние годы построили около 30 ГВт новых мощностей, на Дальнем Востоке этого нет.

"Мы уже наметили, какие у нас есть проекты. Их немного. Это не увеличение мощности, это замена выбывающих мощностей, 1300 мегаватт. Причем два объекта – Хабаровская ТЭЦ-4 и Артемовская ТЭЦ-2 – мы хотели бы не модернизировать в старых корпусах 30-х годов, а все же построить новые. Проектные решения на эту тему есть. И я буду настойчиво предлагать обсуждение этой программы, чтобы эти два объекта, в качестве даже пилотных, презентовали на Дальнем Востоке", - пояснил Шульгинов.

"Подготовьте свои предложения. Нужно найти такое решение, которое бы устраивало вас, энергетику в целом, создавало бы условия для развития, и не только для поддержания существующих мощностей, но, может быть, мы с вами тоже это обсуждали, в целом там избыточная генерация, но порайонно где-то ее не хватает", - ответил президент.

При этом, по его словам, нужная "мягкая" программа, "которая не ударяла бы по потребителям". Шульгинов также попросил комплексно рассмотреть вопросы газификации по Камчатке, Сахалину и Приморью. Президент поручил представить эти предложения.