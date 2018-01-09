Золото торгуется в минусе на фоне укрепившегося доллара и ралли на фондовых биржах

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Стоимость золота во вторник вечером снижается на фоне роста доллара и ралли на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,5 доллара, или на 0,42%, до 1314,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,58%, до 17,05 доллара за унцию.

Золото снижалось на фоне роста доллара. Более сильный доллар делает золото дорогим и непривлекательным для покупки активом для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Доллар, в свою очередь, вырос из-за слабого евро", - цитирует агентство Рейтер аналитика Mitsubishi в Лондоне Джонатана Батлера (Jonathan Butler). Он также добавил, что ралли на фондовых биржах также перетянуло на себя внимание инвесторов.

Батлер добавляет, что евро снижалось на фоне озабоченности игроков в связи с предстоящими всеобщими выборами в Италии, "проблемами в немецком правительстве" и продолжающимися переговорами по выходу Британии из Евросоюза (Brexit).