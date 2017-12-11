Дайджест российских СМИ – 10 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Шито-крипто - Отсутствие у цифровой валюты правового статуса развязало руки должникам - В рамках конкурсного производства при банкротстве физлица может быть создан прецедент — освобождение криптовалюты от включения в конкурсную массу.

- Штаб кандидата Путина раскроет кадры - Кому президент поручит руководить своей кампанией - В среду Владимир Путин посетит свой избирательный штаб, расположенный в Гостином дворе. На мероприятии станут известны состав штаба и его начальник. По сведениям "Ъ", на эту роль рассматриваются руководители движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева.

- Страховщики заработают на контроле - Риски невозврата валютной выручки выставят на рынок - Минэкономики с подачи страхового бизнеса намерено уравнять статус выплат коммерческих страховщиков и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

- Население доверяет стеклянным банкам - Граждане предпочли сбережения в наличных - Нестабильность в экономике и банковском секторе вынуждает население менять сберегательные настроения. За последние два года в четыре раза выросла доля граждан, предпочитающих хранить средства в наличных рублях, до 21%.

- "Цифровая экономика" обрастает регуляторами - Власти задумались о координации нормотворчества - Законодательное оформление развития цифровой экономики в России переходит в практическую фазу: накануне на сайте правительства были опубликованы утвержденные планы мероприятий по четырем из пяти направлений правительственной программы, включая нормативное регулирование.

- Богатство и бедность во всех проекциях - Экономисты ФРС США приступили к изучению 3D-неравенства - Изучение экономического неравенства в мире перешагнуло важный барьер: ФРС США выпустила первое системное исследование, демонстрирующее корреляцию неравенства домохозяйств в стране по доходам, активам и потреблению в 1989–2016 годах.

- Конституционный суд оценит массовые аресты митингующих - Сторонники Алексея Навального оспаривают нормы КоАП - Конституционный суд (КС) зарегистрировал первую жалобу на нормы КоАП, позволяющие арестовывать участников и организаторов мирных публичных мероприятий за повторные нарушения законодательства о митингах, которые не повлекли за собой причинения вреда или угрозы безопасности.

- Парламентарии ищут притравочный компромисс - До выборов президента Госдума и Совет федерации решат, как защищать диких животных - Закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак, вчера был возвращен советом Госдумы в профильный комитет. После бурной дискуссии 26 декабря закон был отклонен Советом федерации (СФ), который выступил с инициативой создать согласительную комиссию.

- Минобороны начало поисковую операцию - Военные не верят, что боевики самостоятельно подготовили атаку на объекты в Сирии - Во вторник Минобороны ответило на заявление Пентагона относительно "доступности" технологий, которые сирийские боевики использовали для создания ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последующей атаки на объекты в Хмеймиме и Тартусе.

- Бывших застройщиков отправили по домам - Экс-руководителям СУ-155 смягчили меру пресечения - Вчера Тверской суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест бывших генерального директора строительной компании СУ-155 Александра Мещерякова и финансового директора Сергея Мурашко.

- Автошколам уточнили правила - ГИБДД разработала новый порядок проверок - МВД разработало проект приказа, который обяжет автошколы согласовывать их учебные программы и материально-техническую базу с Госавтоинспекцией.

- Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе - Арестован возглавлявший реконструкцию полицейских санаториев в Сочи - Как стало известно "Ъ", появились первые фигуранты в уголовном деле о хищении бюджетных средств при реконструкции к Олимпиаде трех сочинских санаториев МВД России.

- Бизнес обяжут сажать за собой деревья - Минприроды перекладывает на компании ответственность за лесовосстановление - Впервые в российской практике компании обяжут платить за восстановление лесов при разработке месторождений и прокладке трубопроводов. Соответствующие поправки к Лесному кодексу РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

- Главе чеченского "Мемориала" предъявили наркотики - Правозащитники связывают его задержание с деятельностью организации в республике - В Чечне задержан руководитель местного офиса правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев. Его обвиняют в перевозке наркотиков.

- КНДР объявила олимпийское перемирие - Пхеньян согласился послать на юг атлетов и возобновить переговоры по военной линии - Во вторник Северная и Южная Кореи впервые с декабря 2015 года встретились и обсудили шаги, которые вполне могут стать началом разрядки на Корейском полуострове.

- Косово снимает с себя судимость - Упразднение Специального суда по военным преступлениям грозит Приштине международной изоляцией - Косово оказалось под самым жестким давлением со стороны ведущих западных стран за весь десятилетний период от провозглашения независимости. Это стало реакцией Запада на попытки косовских лидеров упразднить Специальный суд по военным преступлениям.

- Из польского правительства убирают радикалов - Борьба за власть - Спустя месяц после своего назначения новый премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил о масштабных перестановках в правительстве. Своих постов, в частности, лишились главы МИДа и Минобороны Витольд Ващиковский и Антони Мачеревич.

- Вертолеты внутреннего пользования - Из-за проблем с сертификацией авиатехника не летит на экспорт - Как выяснил "Ъ", тянущаяся уже третий год передача полномочий по сертификации авиатехники от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Росавиации осложняет экспорт из РФ гражданских вертолетов.

- ВЭБ нашел убытки в "Горки Город" - Госбанк рекомендует курорту поменять профиль - ВЭБ как основной кредитор горнолыжного курорта "Горки Город" в Сочи рекомендовал владельцу объекта, компании "Красная поляна", расторгнуть контракт с турецким оператором Rixos, управляющим убыточной гостиницей на 114 номеров, и создать на базе недостроенного Swissotel гостиницы с комплексом медицинских услуг.

- Минкомсвязь нажала на газ - Ставки за пользование радиочастотами в РФ могут вырасти - Минкомсвязь предложила на 25% повысить ставки за пользование радиочастотным спектром в России. По оценке Минфина, это принесет в бюджет дополнительно до 5 млрд руб в год.

- Ипотеку сдают в кассу - Прокуроры добились права на кредит без счета - Прокуроры отстояли в Верховном суде (ВС) право заемщиков как потребителей на ипотеку наличными средствами без открытия счета. Банкиры поражены таким решением, поскольку логики в отказе от бесплатного счета, с которого можно снять наличность, для заемщиков не видят.

- Год паевого превосходства - Инвесторы принесли в розничные фонды более 70 млрд рублей - 2017 год стал самым успешным для рынка коллективных инвестиций за почти четвертьвековую историю его существования. За 12 месяцев инвесторы вложили в открытые паевые фонды более 71 млрд руб, что почти в два раза превышает результат предшествующих лет.

- Дивиденды к раскрытию - Биржа опубликовала рекомендации для ПАО - Московская биржа MOEX разработала рекомендации по дивидендной политике для публичных акционерных обществ (ПАО). Применять их рекомендуется прежде всего эмитентам, чьи акции включены в первый и второй котировальные списки.

- Зерну повезло - ОАО РЖД показало рост погрузки – ОАО РЖД закончило год с ростом погрузки в 3,2%, основной вклад в это внес экспорт угля и зерновых. При этом исходно монополия не рассчитывала на рост грузопотоков.

- ЛУКОЙЛ LKOH посмотрит на Нигерию всерьез - Компания думает о покупке доли в местных проектах у Petrobras - ЛУКОЙЛ может вернуться к активной работе на шельфе Западной Африки, купив миноритарные доли в двух крупных добычных проектах в Нигерии у бразильской Petrobras.

- "Амурметалл" тянет к КНР - Заводом заинтересовались китайские инвесторы - Консорциум китайских металлургов во главе с Hebei Luanhe Group, планирующий строить металлургический кластер на Дальнем Востоке, может создать его на базе "Амурметалла".

- Цены на машины поехали вверх - В 2018 году дилеры ждут общего роста на 13–17% - Как выяснил "Ъ", цены на легковые автомобили 2018 года выросли практически у всех брендов в среднем на 3–5%. В концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией.

- "Роснефть" ROSN избавилась от наследия ЮКОСа - Нефтекомпания продала ФСК электросети - "Роснефть" продала Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") свои пакеты акций "Кубанских магистральных сетей" и "Томских магистральных сетей", доставшихся ей в начале века при продаже имущества ЮКОСа.

- Голливуд недоработал - Сборы кинотеатров на праздниках оказались меньше прошлогодних - Несмотря на удачный старт лидера новогоднего кинопроката, спортивной драмы "Движение вверх", общие сборы российских кинотеатров в новогодние праздники оказались на 3% ниже, чем год назад.

- "Русская аквакультура" укрепилась в Мурманске - Компания может получить еще пять рыбоводных участков - Производитель лосося и форели "Русская аквакультура" Максима Воробьева и его партнеров выиграл аукцион еще на пять рыбоводных участков в Баренцевом море.

- Оцифрованные миллиарды - Правительство утвердило проекты "Цифровой экономики" - Правительство одобрило итоговый перечень проектов в рамках программы "Цифровая экономика" на общую сумму 522 млрд руб. Наиболее затратным может стать направление "Информационная инфраструктура", предусматривающее в частности, создание многофункциональной спутниковой системы за 300 млрд руб.

- "Р-Фарм" прописали банкротство - Заявление о несостоятельности компании подала "Натива" - Близкая к "Фармстандарту" PHST компания "Натива" подала заявление о банкротстве "Р-Фарм". Поводом стала просроченная задолженность за поставки лекарственных средств, взыскать которую через суд "Натива" ранее не пыталась.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Павел Дуров хочет сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard - Мессенджер обещает создать самую популярную криптовалюту в мире.

- Дмитрий Гудков запустит проект по наблюдению за выборами президента - Это может помочь его участию в сентябрьских выборах мэра.

- Повышать явку на президентские выборы придется губернаторам - Эксперты спрогнозировали активность избирателей в марте 2018 г.

- Названы главные международные угрозы России в 2018 году - Самая реальная опасность – война на Корейском полуострове.

- Чиновники хотят снизить волатильность цен с помощью новых овощехранилищ - Для этого власти предложат бизнесу строить склады по договору концессии

- Условия дотаций регионам будут ужесточены - Им придется отменять неэффективные налоговые льготы и сокращать расходы.

- Контрабандисты зарабатывают на экономическом кризисе в Венесуэле - Преступные группировки пользуются гиперинфляцией и обесценением боливара.

- "Я уважаю конкурентов Burger King, но из их меню мне ничего не нравится" - Президент Burger King Хосе Сил открыл 500-й ресторан сети в России и мечтает потеснить здесь лидера рынка фастфуда – McDonald’s.

- Крупнейшие производители повышают цены на автомобили - Машины 2018 года выпуска подорожали у большинства производителей, входящих в топ-10 российского автомобильного рынка.

- "Открытие холдинг" реструктурировал 15 выпусков облигаций на 249 млрд рублей - Кредиторы получили за это по копейке на бумагу.

- "Газпром" GAZP наказал традиционных поставщиков - За девять месяцев вместо регламентных двух лет он создал им конкурента – Загорский трубный завод.

- Табачные производители сдерживают рост цен на сигареты - Это один из немногих легальных способов конкуренции.

- Доллары для банков под Новый год резко подорожали - Платить штрафы бирже стало выгодней, чем исполнять обязательства по продаже валюты. В ответ штрафы подняли в 5 раз.

- РЖД увеличила перевозки больше ожиданий - Но рост обеспечила в основном погрузка угля, который не приносит монополии больших денег.

- У гендиректоров прибавится забот в 2018 году - Эти заботы приведут к массовой смене руководства компаний США, прогнозируют эксперты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Каждому - по труду - Максим Топилин о пенсиях, зарплатах, самых бедных и богатых регионах - Безработица в новом году будет снижаться, а зарплаты продолжат расти, считает министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

- Сядут, где укажут - Бороться с беспилотниками станут не только военные, но и росгвардейцы - Министерство обороны России предупредило накануне мировое сообщество о новой серьезной угрозе, которую несет терроризм, сопряженный с применением беспилотников.

- Твоя навеки - Право собственности на недвижимость предложили застраховать - Ввести страхование сделок с недвижимым имуществом предложила Российская гильдия риелторов (РГР). Это позволит сохранить деньги или квартиру при оспаривании сделок.

- Последний звонок - Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм - 11 января вступает в силу закон "о телефонном терроризме". В новом году заработал и закон, усиливший наказание за террористическую деятельность.

- Криптовалюты и дольщики - Госдума соберется на первое заседание весенней сессии - Госдума 10 января соберется на первую "пленарку" весенней сессии - депутатов на плодотворную работу настроит спикер Вячеслав Володин. После этого народные избранники определят программу приоритетных законопроектов.

- В формате диалога - Дмитрий Песков о вылазках террористов в Сирии, переговорах двух Корей и начале работы избирательного штаба Владимира Путина - Вылазки террористов в Сирии в одночасье не прекратятся, и в Москве это понимали, принимая решение о выводе контингента из этой арабской республики, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Взнос по ветру - Банки начали разделяться и больше платить за вклады граждан - С нового года вступили в силу два изменения, затрагивающие деятельность российских банков. Они приступили к разделению на базовые и универсальные в зависимости от размера капитала.

- Выходные данные - Курсу рубля пообещали защиту от ослабления - Российские фондовый и валютный рынки начали торговый год на позитиве. Российская валюта в паре с долларом торговалась днем во вторник возле отметки 57 рублей за доллар, евро впервые с ноября снижался до 68 рублей.

- Плати больше - Эффективные регионы получат дотации на повышение бюджетных зарплат - Регионам компенсируют часть средств, которые они потратят в 2018 году на повышение зарплат бюджетникам. Но помощь из центра получат только те регионы, которые смогли обеспечить в прошлом году прирост поступлений налога на прибыль организаций в федеральный бюджет не менее чем на два процента.

- Средство против беспредела - Всякий мировой порядок - система признанных игроками институтов: норм и организаций. Смена мирового порядка - трансформация институтов. Мироустройства, как правило, менялись в результате войн и потрясений, так что институты возникали заново и отражали новую расстановку сил.

- Мы ждем перемен - В год юбилея дефолта экономисты оценили возможность новых потрясений - В этом году страна отметит 20-летие дефолта и вместе со всем миром - 10-летие кризиса 2008 года. Вопреки магии цифр год 2018-й обещает быть более спокойным.

- Деньги ищут дело - Пора тратить "праздные" триллионы - Подавление инфляции досталось дорогой ценой, сложилась необычная для России ситуация, когда в экономике налицо избыток денег - банки хранят в ЦБ около 1,5 триллиона рублей.

- Что у бизнеса на уме - В каком квартале экономика покажет самый лучший результат - Этот год не будет проще, чем 2017-й, напротив, могут возникнуть дополнительные сложности. Как правило, указывают в связи с этим на новые санкции.

- Растеряли запас прочности - У двенадцати крупных банков нет достаточной устойчивости - Среди крупнейших российских банков двенадцать организаций не обладают достаточной устойчивостью, при этом две из них имеют сразу три признака уязвимости.

- Прощай, баррель! - "Сырьевая" модель роста окончательно вышла из строя - Рост мировой экономики ускоряется. В 2018 году, по прогнозу МВФ, он будет 3,7 процента. Растущий спрос на основные товары нашего экспорта открывает новые возможности.

- Выстрел в "яблочко" - Французы заподозрили Apple AAPL в умышленном старении смартфонов - Прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской корпорации Apple в связи с преднамеренным снижением срока жизни ряда старых моделей iPhone.

- Министры на вылет - Кабмину Польши улучшили имидж - Больше половины министров польского правительства лишились своих должностей. Новый премьер Матеуш Моравецкий решился отправить в отставку самых одиозных политиков правящей партии - министров обороны и иностранных дел.

- Вышла дама пострелять - Москвичка повредила из пневматического пистолета четыре машины - Сразу четыре автомобиля стали жертвами обстрела из пневматического пистолета. "Пострелушки" устроила дама 1970 года рождения.

- Урал и атом стали судьбой - На Урале умер академик Евгений Аврорин - Российский ядерный центр на Урале (РФЯЦ-ВНИИТФ) и Российская академия наук переживают тяжелую утрату: 9 января скончался академик РАН Евгений Николаевич Аврорин - физик-теоретик и выдающийся организатор, более 60 лет связанный с развитием ядерно-оружейного комплекса нашей страны и поиском мирных применений для атома.

- Шум в долине - Сотрудник "Гугл" подал в суд на компанию - Бывший технический сотрудник компании Google, который был уволен в августе прошлого года за то, что распространил среди работников записку о гендерном неравенстве полов, подал на интернет-гиганта в суд, утверждая, что он подвергался дискриминации по принципу цвета кожи и политических взглядов.

- Въехал под чужим именем - Участник гонок на "Гелендвагене", лишенный прав, попал в аварию - Один из участников знаменитых гонок по Москве от полиции на "Гелендвагене" вновь попал в руки правоохранительных органов.

- Чужих пассажиров не возить - Минтранс наводит порядок на автобусных маршрутах - Общее число межрегиональных автобусных маршрутов вырастет до четырех тысяч.

- К заемщикам применят Сеть - Клиенты МФО смогут узнать о своих долгах в Интернете - Микрофинансовые организации (МФО) с этого года обязаны записывать и хранить переговоры с клиентом фактически по всем каналам связи.

- Баллоны ставят на колеса - Городскому такси предлагают перейти с бензина на газ - Практически все топливо (99 процентов), которое в России потребляет автотранспорт, - это бензин и дизель.

- Камера заговорит - Предлагается разрешить арестантам в СИЗО телефонные звонки родственникам - Новый законопроект предлагает разрешить арестованным свидания и телефонные разговоры со своими родными без разрешения следователя.

- Секретные материальные - Минфин предлагает премировать госслужащих за счет уволенных коллег - Минфин предлагает стимулировать госслужащих за счет сокращения штата. Высвободившиеся при этом средства предлагается пустить на выплату материального поощрения оставшимся работникам.

- Электронная коллекция - К вековому юбилею Даниила Гранина оцифруют его наследие - В электронный формат творческое наследие Гранина Президентская библиотека имени Ельцина переведет в 2018 году.

- Америка превыше всего? - Как вести себя с США и президентом Дональдом Трампом? Взгляд - европейский, китайский и российский - В конце прошлого года президент США Дональд Трамп лично представил новую Стратегию национальной безопасности США.

- Пхеньян приедет в Пхенчхан - Южная и Северная Кореи пришли к компромиссу - На прошедших 9 января в Пханмунджоме переговорах Сеул и Пхеньян договорились о направлении на Олимпийские игры северокорейской делегации, а также о других совместных мероприятиях.

- Дети полка - В ФРГ выросло число несовершеннолетних новобранцев - Немецкий бундесвер рекрутирует в свои ряды все больше несовершеннолетних. По данным министерства обороны ФРГ, оказавшихся в распоряжении газеты "Райнише пост", в минувшем году число молодых немцев и немок, которые прошли 6-месячную военную службу в возрасте до 18 лет, побило все рекорды.

- Мюллер вызывает Трампа - У главы Белого дома могут взять показания - Спецкомиссия министерства юстиции США во главе с Робертом Мюллером может взять показания у главы Белого дома.

- Час пыток - Как крупные города решают проблемы пробок - Подсчитано, что москвич теряет в пробках примерно 8 суток в год, житель Новосибирска фактически вычеркивает из жизни 6 дней и ночей.

- Гонятся за рублем - АвтоВАЗ AVAZ повысил цены на все автомобили марки Lada - В среднем цены на автомобили Lada всех семейств выросли с 1 января на 2,5 процента. В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что это традиционное увеличение цен в начале года, так поступают основные автопроизводители.

- Умная, но неграмотная - На первой инновационной остановке надписи сделали с ошибками - Новосибирск стал первым сибирским городом, в котором реализован проект "Умная остановка". В среду такой павильон - "Дом Ленина" - заработал в центре города.

- Экономика: корни роста - Нашей стране необходим сверхбыстрый рост до 4 процентов ВВП в год - Какие судьбы нам готовит грядущий день? Для экономики России год 2017-й был лучше предыдущего. Мы были бережно поддержаны ростом глобальной экономики со скоростью больше 3 процентов в год, подъемом мировых цен на нефть, газ и металлы, стабильными объемами спроса и экспорта сырья из России, а также ослаблением доллара к евро (обратное всегда гонит цены на сырье вниз).

- Переоценка ценников - Олег Рыбак: Наступивший год может побить рекорды по крупным покупкам в кредит - По итогам прошлого года инфляция в России составила рекордно низкие 2,5 процента. Но для многих россиян личное впечатление от цен складывается после похода по магазинам - там цены растут быстрее.

- Можно и без денег - Проезд по автобану Москва - Питер подорожал - Изменились тарифы на проезд по платным трассам в направлении из Москвы до Санкт-Петербурга.

- Криминальный маскарад - Мошенники, чтобы вытянуть из людей деньги, "работают" под сотрудников Центробанка - Центральный банк встревожен активизацией финансовых мошенников, прикрывающихся его именем.

- Рынок строгих правил - Банк России готовит кодекс этики для финансистов - Банк России готовит свод правил добросовестного поведения для профессиональных участников рынка ценных бумаг, рынка коллективных инвестиций, страховщиков и микрофинансистов - кодекс этического поведения для финансового рынка.

- Резидентам проще жить - Миллионам россиян разрешили свободно использовать иностранные счета - Россияне, проводящие более 183 дней в году вдали от Родины, полностью освобождены от российского валютного контроля и валютных ограничений.

- Ловушка для интеллекта - Академик Трубников: В России появятся мегасайенс-центры мирового уровня - Почему до сих пор не принят закон о науке? При каких условиях государство готово существенно увеличить финансирование науки? Как привлечь в страну интеллект?

- Кто утащит астероид - Какие открытия ожидаются в наступившем году - Ведущие научные издания мира пытаются заглянуть в будущее, дать прогноз научных достижений в новом году. Как и в прошедшем, наибольшие ожидания связаны с космосом. Что, впрочем, и понятно.

- Мясорубка в космосе - Ученые Сибири создают плазменный двигатель - В Институте ядерной физики им. Г. Будкера СО РАН запустили установку СМОЛА. Название расшифровывается как Спиральная магнитная открытая ловушка.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Китайские навигаторы признают российскими - Отечественным оборудованием может стать иностранное с нашим софтом - Навигационное оборудование, произведенное за рубежом, но с российским "софтом", предложено считать "отечественной разработкой".

- Росгвардия собирает элитные части в кулак - СОБРы, ОМОНы, войсковые отряды разведчиков и спецназа объединят под общим командованием - В Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) началась масштабная реформа спецподразделений. Как сообщили "Известиям" в ведомстве, в планах — собрать СОБРы, ОМОНы, а также отдельные разведывательные отряды (ОРО) и отряды специального назначения (ОСпН) в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии.

- Минсельхоз не хочет вешать ярлыки на еду - Министерство не включило в план на 2018 год разработку системы "светофор" для продуктов - Минсельхоз выступил против маркировки продуктов по системе "светофор", которая должна разделить их на полезные и неполезные. Ранее такую идентификацию предложили в Роспотребнадзоре.

- Тысячи тонн нарушений - На границе стали чаще находить некачественную зарубежную продукцию - В Россию в 2017 году не допустили 212,3 тыс. т. некачественных импортных товаров. Об этом рассказали "Известиям" в Россельхознадзоре. Там зафиксировали рост числа нарушений при ввозе зарубежной продукции.

- Лекарство от старости - Через десять лет человечество сможет эффективно продлевать молодость и жизнь — российские биологи, врачи и демографы обсудили на круглом столе в "Известиях", как именно это произойдет - Российские ученые – в одном шаге от создания "лекарства от старости". На ком тестировался новый препарат, сколько можно прожить, оставаясь социально активным и относительно здоровым, отчего у диабетиков меньше шансов на долголетие и почему биохакинг стал так популярен в последние годы?

- За нападением на авиабазу Хмеймим стоит "ан-Нусра" - В Москве и Дамаске возложили ответственность за нападение на российскую военную базу на боевиков этой террористической организации - "Джебхат ан-Нусра" (деятельность организации запрещена в России) стоит за нападениями на российскую авиабазу Хмеймим. Именно эта группировка контролирует районы, откуда и осуществлялись атаки.

- Тарифам ЖКХ добавят прозрачности - Минстрой подготовил новые правила управления многоквартирными домами - Управляющие компании (УК) будут обязаны раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги. Соответствующие поправки в ряд нормативных актов, регулирующих управление многоквартирными домами, подготовлены Министерством строительства и ЖКХ.

- Допрос с пристрастием - В Москве рассчитывают на скорое завершение надуманных разбирательств по "российскому досье" и начало конструктивного диалога с Вашингтоном - Стремление спецпрокурора Роберта Мюллера допросить президента США Дональда Трампа в Москве рассматривают как возможность положить конец "российскому досье", которое тормозит развитие двусторонних отношений.

- Покоритель ледяных торосов - Как сирота и отпрыск опального рода совершил великие открытия в русской Сибири - Один из самых известных исследователей Сибири Фердинанд Врангель родился 9 января 1797 года.

- Нарушения ПДД обернутся балльными штрафами - Госдума в весеннюю сессию рассмотрит пять законопроектов, меняющих правила наказания для водителей - Пакет поправок, который затрагивает интересы автовладельцев, намерена принять Госдума в весеннюю сессию. Среди инициатив — введение штрафов за опасное вождение, балльная система для нарушителей Правил дорожного движения, а также упрощенная процедура наказания для водителей, чьи проступки на дороге зафиксировала видеокамера.

- Китайская помощь - Зачем России покупать боевые корабли у КНР - Не слишком успешная реализация той части госпрограммы вооружений, что касается Военно-морского флота, может привести к тому, что в ближайшие годы ВМФ РФ будет не способен выполнять некоторые возложенные на него задачи.

- Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту - Минтруд утвердил обновленные рекомендации по представлению сведений о доходах госслужащих - В обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников впервые упомянуты виртуальные валюты. Госслужащие могут не указывать их в справке, сказано в документе, который разработал Минтруд.

- Российский рельсотрон вышел на новый уровень - Экспериментальная отечественная электромагнитная пушка стала в шесть раз мощнее - Российским ученым удалось освоить технологии, которые в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками. Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН нашли способ в шесть раз увеличить мощность плазменного рельсотрона.

- Госдума свяжется с избирателем напрямую - Нижняя палата парламента обновит сервисы официального сайта - Главным редактором обновленного сайта Госдумы, запуск которого запланирован на конец января — начало февраля, назначена Оксана Ткачева, бывший руководитель пресс-службы Института развития интернета (ИРИ). Об этом "Известиям" сообщил источник в ИРИ, информацию подтвердила и сама Оксана Ткачева.

- Донбасс и Украина готовятся к новому обмену - В Минске 18 января контактная группа обсудит списки пленных по принципу "всех на всех" - Представители Украины и Донбасса приступили к обсуждению второго этапа обмена пленными. Конкретные схемы будут рассмотрены 18 января на встрече контактной группы в Минске. Об этом "Известиям" рассказали в руководстве ДНР и ЛНР.

РБК RBCM daily

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- Богатые тоже ищут - Состоятельные россияне стали чаще менять налоговое резидентство - Старт обмена данными о банковских счетах по стандартам ОЭСР спровоцировал рост спроса россиян на смену налогового резидентства, рассказали финансисты. 60% богатых граждан России опасаются раскрытия зарубежных активов.

- Кавказ под подозрением - Эксперты оценили эффективность региональных государственных закупок - Самые "подозрительные" госзакупки проводятся на Северном Кавказе, следует из рейтинга аналитиков при правительстве и компании "Закупки 360". Но его методика не может однозначно оценить подозрительность закупок, возражает эксперт

- Между двух огней - Украина и КНДР остаются главными вызовами для Москвы - В 2018 году основными вызовами для России могут стать эскалация конфликта на Корейском полуострове и дестабилизация на Украине. Вероятность заключить "большую сделку с США" сводится к нулю, считают в агентстве "Внешняя политика".

- Снимается с кино - Глава Госфильмофонда ответил потребовавшим его отставки деятелям культуры - Глава Госфильмофонда, уволить которого просили известные кинематографисты, считает, что давление на него связано прежде всего с наличием у фонда 150 га земли в Подмосковье. Эта земля не интересна инвесторам, возражают эксперты.

- Осененные мальтийским крестом - Самая маленькая страна ЕС обнародовала список новых граждан - Десятки богатых россиян, включая Аркадия Воложа и Бориса Минца, заплатили минимум по €900 тыс. за паспорта Мальты. РБК изучил список новых мальтийцев, среди которых оказались фигуранты российского списка Forbes.

- ТРК на щите - Крупный оператор наружной рекламы не расплатился с правительством Москвы - Компания ТРК, один из ведущих операторов рынка наружной рекламы в Москве, не перечислила городу очередной платеж. Ранее связанная с акционером ТРК Александром Геллером "Трейд Компани" потеряла контракт на рекламу в метро.

- ОТЭКО сливает цистерны - Компания Мишеля Литвака выставила на продажу железнодорожные вагоны - ОТЭКО Мишеля Литвака выставила на продажу 14,5 тыс. цистерн, рассказали источники в трех железнодорожных операторах. Компания из топ-5 владельцев цистерн продает этот бизнес на фоне снижения доходности рынка нефтеперевозок.