Пост контроля воздуха начал работать в порту Ванино, где идет перевалка угля

ХАБАРОВСК, 10 янв /ПРАЙМ/. Стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха начал работать в поселке Ванино Хабаровского края, жители которого жаловались на угольную пыль, сообщает Ванинский морской торговый порт.

В январе 2017 года жители поселка Ванино провели митинг за экологическую безопасность при перевалке угля и глинозема в порту Ванино. Уже несколько лет люди жаловались на загрязненный воздух. После жалоб граждан транспортная прокуратура провела проверку и установила ряд нарушений. По распоряжению губернатора края создана рабочая группа по обеспечению безопасного и социально-ответственного развития порта Ванино.

"Ванинский морской торговый порт запустил в работу стационарный пост экологического мониторинга, который оснащен современным оборудованием, производящим автоматический забор проб в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пост начал работать в конце декабря. Анализ воздуха проводят по нескольким параметрам, отслеживаются разовые и среднесуточные концентрации веществ. Учитывая близость производственных площадок порта и розу ветров в поселке Ванино, пост установили на границе жилой застройки, на пересечении улиц Октябрьской и Железнодорожной. Место размещения согласовано с ФГБУ "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", Росприроднадзором, Роспотребнадзором и представителями инициативной экологической группы поселка.

"Организация контроля за качеством окружающей среды в зоне влияния предприятия – один из пунктов плана первоочередных экологических мероприятий, утвержденного губернатором Хабаровского края. Установка стационарного поста мониторинга стала значимым этапом на пути выполнения наших обязательств", – приводятся в сообщении слова начальника отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности АО "Порт Ванино" Олеси Куликовой.

Ранее сообщалось, что в 2017 году порт увеличил финансирование природоохранных мероприятий до 100 миллионов рублей. Для предотвращения пыления порт также начал возведение дополнительных ограждений вокруг угольных складов и причалов, где перегружается уголь. Для снижения пыления на угольных складах применяются снегогенераторы.

Порт "Ванино" - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке. Порт обрабатывает уголь, цветные и черные металлы, лес, пиломатериалы, руду, контейнеры, автотехнику.