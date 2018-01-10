Разработка газовых ресурсов РФ для СПГ привлечет 8 трлн руб инвестиций до 2035 г - Новак

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Инвестиции в разработку газовых ресурсов РФ для производства сжиженного природного газа (СПГ) до 2035 года могут составить около 8 триллионов рублей, пишет российский министр энергетики Александр Новак в своей статье для журнала "Нефтегазовая вертикаль".

"Разработка упомянутых газовых ресурсов может обеспечить до 2035 года около 8 триллионов рублей инвестиций, более 3 триллионов рублей налогов, свыше 7 триллионов рублей заказов для российских предприятий и научных учреждений, создание высокотехнологичных рабочих мест. Дополнительный рост ВВП составит до 1,5%, экспорт в страны АТР, Африку и Латинскую Америку увеличится на 30 миллиардов долларов", — перечислил министр.

Новак отмечает, что наибольшие запасы газа сконцентрированы в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным Минприроды, в этом регионе они достигают 38,5 триллиона кубометров по категории АВС1+С2. Согласно оценкам, как минимум 7,7 триллиона кубометров могут быть эффективно использованы для производства СПГ.

"Реализация всего потенциала сегмента СПГ даст нам возможность расширить долю на рынке СПГ с нынешних 4–5% до 15–20%. Это означает увеличение экспорта газа более чем на 100 миллиардов кубических метров в год, даже без учета роста трубопроводных поставок. Таким образом, Россия станет одним из мировых лидеров по поставкам СПГ", — пишет Новак.

По его словам, в связи с высокой перспективностью СПГ-рынка и с учетом мощного ресурсного потенциала и конкурентного преимущества РФ, необходимо принять все возможные меры для ускорения развития производства СПГ. В частности, требуется провести корректировку стратегических документов планирования, принять первоочередные меры по локализации в РФ производства критически важного оборудования для сжижения газа и строительства судов-газовозов, усовершенствовать систему нормативно-правового и нормативно-технического регулирования, обеспечить приоритетность развития Северного морского пути.