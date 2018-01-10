ФСЭГ планирует обсудить с рядом стран участие в организации - генеральный секретарь

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) планирует обсудить с Туркменией, Узбекистаном, Анголой, Индонезией и Малайзией участие этих государств в организации, сообщил генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Структура поставщиков и потребителей на мировом рынке природного газа серьезно изменилась за последние годы, в том числе благодаря развитию СПГ, позволившего значительному числу новых стран выйти на рынок природного газа в качестве поставщиков. Наибольший интерес для расширения географии присутствия ФСЭГ, на мой взгляд, представляют регионы Африки, а также Юго-Восточной и Центральной Азии", — отметил Сентюрин.

"Разумеется, это потребует тщательной проработки с каждой конкретной страной и пока нельзя говорить о конкретном списке кандидатов, но если говорить навскидку, то на ум приходят такие государства, как Ангола, Индонезия, Туркменистан, Узбекистан и Малайзия", — добавил он.

Генеральный секретарь ФСЭГ также планирует провести работу с теми странами, которые сейчас являются наблюдателями, и надеется убедить их повысить уровень своего участия в организации. По мнению Сентюрина, есть неплохие шансы, что Ирак, Казахстан и Азербайджан могут перейти в разряд полноправных членов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в декабре прошлого года подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ Юрия Сентюрина, который приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря ФСЭГ.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу. Страны-члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа.