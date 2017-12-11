Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в плюсе

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,31% - до 5,58 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,41%, до 63,76 доллара, "Новатэка" NVTK - уменьшилась на 1,42%, до 125 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 2,23% - до 4,99 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 0,45%, до 22,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,79% - до 20,5 доллара, НЛМК - на 0,5%, до 26,25 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,14%, до 16,7 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,15% - до 1,97 доллара, Сбербанка SBER - подешевели на 0,52%, до 18,16 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,42% - до 18,92 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT увеличилась на 0,45% - до 29,25 доллара, "Ленты" - на 1,78%, до 6,29 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опустилась на 1,35% - до 4,4 доллара.