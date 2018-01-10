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Государственный пенсионный фонд Норвегии намерен инвестировать в непубличные компании


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG), управляемый крупнейшим в мире Суверенным фондом Норвегии (Norges Bank Investment Management, NBIM), планирует инвестировать в непубличные компании для повышения доходности вложений, говорится в релизе NBIM.

Инвестиции в компании, чьи акции не торгуются на бирже, помимо увеличения доходности могут привести к диверсификации рисков, считают в фонде.

В ноябре NBIM - инвестиционное управление Центрального банка Норвегии (Norges Bank) - сообщал, что обратился с письмом в Министерство финансов Норвегии, предложив исключить бумаги компаний нефтегазового сектора из портфеля GPFG. По мнению NBIM, это сделало бы инвестпортфель правительства менее уязвимым в условиях постоянного снижения цен на нефть и газ.

На сегодняшний день фонд GPFG владеет бумагами англо-голландской Royal Dutch Shell, американских ExxonMobil и Chevron, французской Total и британской BP.

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