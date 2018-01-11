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Гонконг, Лондон и Нью-Йорк попали в финальный список Saudi Aramco для проведения IPO - СМИ


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Гонконг, Лондон и Нью-Йорк прошли отбор, чтобы стать международными площадками для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Гонконг, Лондон и Нью-Йорк могут как поодиночке, так и в комбинации двух или даже всех трех городов стать площадками для проведения IPO, сообщили источники. Кроме того, по их словам, Aramco планирует IPO на фондовой бирже самой Саудовской Аравии - Tadawul - в конце 2018 года.

В октябре 2017 года СМИ писали, что Aramco может провести IPO в два этапа: в 2018 году осуществить листинг на Саудовской бирже, а потом на международной фондовой бирже. По данным источников, в компании считали маловероятным проведение IPO на международной бирже до 2019 года.

В четверг один из источников подтвердил, что поэтапный листинг рассматривался компанией. Другой источник заявил, что, возможно, Aramco проведет IPO сразу на всех трех международных площадках, а также на местной бирже, но решение еще не принято.

Окончательное решение предстоит принять наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману, который контролирует экономическую и нефтяную политику Саудовской Аравии.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.

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