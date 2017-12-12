Суд проведет заседания по искам "Роснефти" и Башкирии к АФК "Система" на 131,6 млрд руб

МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Башкирии в пятницу проведет предварительные заседания по иску "Роснефти" ROSN и "Башнефти" BANE к АФК "Система" о взыскании 131,6 миллиарда рублей, а также по иску Башкирии к "Системе" на такую же сумму.

Первый иск поступил в суд 11 декабря. Как пояснила "Роснефть", она совместно с "Башнефтью" подала иск к "Системе" и ее дочернему АО "Система-Инвест" о взыскании убытков в размере суммы дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. На следующий день аналогичный иск подала к "Системе" и ее "дочке" Башкирия в лице регионального министерства земельных и имущественных отношений.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" AFKS и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась основным акционером "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.

После получения "Башнефтью" всей суммы стороны в мировом соглашении обязались отказаться от всех исков друг другу: "Роснефть" и Башкирия должны отозвать свои иски на 131,6 миллиарда рублей из башкирского арбитража, а "Система" - иск к "Роснефти" на 330,4 миллиарда рублей, поданный в арбитраж Москвы.