Долги главного теплоснабжающего предприятия Приморья составляют 5 млрд руб - власти

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв /ПРАЙМ/. Долг крупнейшей теплоснабжающей организации Приморья "Примтеплоэнерго" составляет пять миллиардов рублей, однако о срыве отопительного сезона в регионе речи пока не идет, сообщил журналистам врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Слабая подготовка была ... Запас был по топливу "бумажный" (указанный в документах), а фактически все это оказалось не так. Долги, которые на предприятии есть – около пяти миллиардов рублей. Мы как-то решаем", - сказал Тарасенко, отметив, что поставщики топлива при таких долгах отказывают в поставках.

Врио губернатора добавил, что в случае необходимости режим ЧС будут объявлять заранее, чтобы где-то взять из резерва запас топлива и привезти в котельные, к примеру, из Нижнего Новгорода.

"К следующему сезону будем менять структуру (работы), надо себестоимость по теплу уменьшать. Ее можно уменьшить и стабилизировать. Сейчас есть запас до 45 суток тепла – вышли на норматив. В пути еще (топлива) на 90 суток на колесах стоит. Свое месторождение находим по углю, есть решения по переходу на газ, уголь - некоторые котельные переводить", - отметил Тарасенко.

Ранее замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин объявил предостережение исполняющему обязанности гендиректора "Примтеплоэнерго" из-за допущенного отсутствия на подведомственных объектах необходимого запаса топлива.