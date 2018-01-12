FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Завод по производству газомоторного топлива планируется построить в Приморье в 2018 г


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв /ПРАЙМ/. Завод по производству газомоторного топлива построят в течение 8 месяцев под Уссурийском в Приморье, чтобы обеспечить перевод автомобилей на этот вид топлива, сообщил журналистам врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Чтобы была альтернатива, переходим на газомоторное топливо. Подписал соглашение с газовщиками о строительстве завода. Построят в течение 8 месяцев в районе Уссурийска. Проект уже в разработке. Он позволит сжиженный газ использовать в машинах. Попробуем перевести на автобусное сообщение, чтобы удешевить затраты. Появится альтернатива для автомобилистов", - сказал Тарасенко.

Он отметил, что в ходе визита на завод Mazda Sollers во Владивостоке уточнял, возможна ли там сборка двигателей для перехода на газ.

"Получил положительный ответ – есть такая программа и готовность есть", - заявил Тарасенко.

Он уточнил планы по созданию нефтеперерабатывающего завода в крае.

"Мы будем у себя создавать НПЗ. НПЗ будем делать в районе Яковлевки Яковлевского района. Там есть труба, близости подхода, есть договоренность. Мы будем проводить доразведку здесь... Нам как раз миллион тонн будет достаточно, чтобы контролировать цену и держать стабильно, и выходить на посевную и уборочную со стабильной ценой", - добавил врио губернатора.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ