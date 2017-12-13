"Газпром энергохолдинг" выбирает между турбинами Siemens и Ansaldo для Грозненской ТЭС

МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. "Газпром GAZP энергохолдинг" рассматривает возможность покупки турбин для строящейся Грозненской ТЭС у немецкого концерна Siemens и итальянской Ansaldo, сообщил журналистам гендиректор холдинга Денис Федоров в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института.

"Либо Siemens, либо Ansaldo. Siemens готов (поставить турбины - ред.)... Мы определимся с основным оборудованием в течение двух-трех недель", - сообщил Федоров.

По его словам, изначально для ТЭС предполагалась поставка оборудования Siemens, но аналогичная турбина есть и у Ansaldo, которая тоже проявляет интерес к проекту. Федоров также отметил, что компания не успеет запустить первый энергоблок ТЭС в срок - к 1 июля 2018 года - и воспользуется возможностью нештрафуемой отсрочки.

Siemens летом прошлого года заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим немецкий концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями. Суд в январе отклонил иск российской "дочки" Siemens к структурам "Ростеха" об истребовании у ответчиков спорных "крымских турбин".

Проект строительства Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт реализует входящая в "Газпром энергохолдинг" компания ОГК-2. Как сообщал в марте прошлого года в интервью РИА Новости Федоров, инвестиции в строительство ТЭС оцениваются в 25-26 миллиардов рублей.

Строительство Грозненской ТЭС осуществляется в рамках договора на поставку мощности (ДПМ), гарантирующего окупаемость инвестиций, но предусматривающего штрафы за просрочку пуска. В соответствии с ДПМ, поставки мощности первого блока Грозненской ТЭС запланированы с 1 июля 2018 года, второго — с 1 января 2019 года.