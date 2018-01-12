Цены на нефть перешли к росту на сообщениях о планах ОПЕК по добыче

МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту на сообщениях о планах ОПЕК по добыче, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.38 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52%, до 69,64 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,56%, до 64,15 доллара за баррель.

Как сообщило в пятницу агентство Рейтер, страны Персидского залива, входящие в ОПЕК, планируют сократить объемы добычи нефти в первом квартале 2018 года до уровней ниже прошлогодних. Агентство ссылалось на отраслевой источник в регионе. Лимиты по добыче нефти в странах ОПЕК и ряде не входящих в организацию стран были установлены с начала 2017 года, соответствующее соглашение действует до конца 2018 года.

При этом ранее днем цены снижались на сообщениях ряда СМИ о продлении президентом США Дональдом Трампом режима снятия санкций с Ирана в рамках "ядерного соглашения". Позднее в пятницу администрация США подтвердила это сообщение. Отсутствие санкций рассеивает опасения инвесторов в связи с потенциальными нарушениями экспортных поставок нефти из Ирана, что могло бы привести к росту цен на энергоресурсы. Однако, по мнению аналитиков, которое приводит издание The Wall Street Journal, реакция рынка на решение Трампа может быть неоднозначной.

"Реакция цен на новости вокруг Ирана выглядит ограниченной и свидетельствует о том, что рынки легко проглатывают "медвежьи" заголовки и, напротив, активно реагируют на "бычьи" сигналы", - заявил президент аналитической компании Ritterbusch & Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch).

Другим негативным фактором для цен может стать статистика США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года. Число газодобывающих установок выросло на пять - до 187 единиц. Количество нефтяных буровых установок увеличилось, соответственно, на 10 штук, до 752 единиц.