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EIA огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2018-2019 гг


Энергосети

БАКУ, 13 янв - ПРАЙМ. Ежесуточная добыча нефти и конденсата в Азербайджане в 2018 году составит 0,79 миллиона баррелей, говорится в прогнозах Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованных в январском обзоре энергетического рынка.

По оценкам EIA, производство нефти и конденсата в Азербайджане в 2017 году составило 0,8 миллиона баррелей в день.

При этом прогнозируется, что в 2019 году добыча составит 0,77 миллиона баррелей в сутки.

"По прогнозам EIA, среднесуточный уровень добычи нефти в Азербайджане в первом квартале 2018 года составит 0,81 миллиона баррелей, во втором - 0,8 миллиона баррелей, в третьем - 0,78 миллиона баррелей, в четвертом - 0,77 миллиона баррелей", - приводит прогноз в субботу агентство Trend.

Вместе с тем, прогноз по ежесуточной добыче на 2019 год составляет 0,78 миллиона баррелей в первом и втором кварталах, 0,77 миллиона баррелей - в третьем квартале, 0,76 миллиона баррелей - в четвертом квартале.

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