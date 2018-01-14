Около 45 тыс человек в Дагестане остались без света из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 14 янв /ПРАЙМ/. Три района в Дагестане остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-секретарь группы по связям с общественностью АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"По причине неблагоприятных погодных условий отключилась ВЛ "Шамильское-Анцух". В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы (около 45 тысяч человек)", - рассказала пресс-секретарь компании.

По ее словам, попытки автоматического и ручного включения электроэнергии оказались неуспешными.