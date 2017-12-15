Дайджест российских СМИ – 15 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Россия вступает в конфликт поколений - До России докатилась волна исков, поданных к Apple AAPL в разных странах мира из-за искусственного замедления корпорацией работы ее смартфонов. На этой неделе с судебными претензиями в российские суды обратятся юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы ряда владельцев iPhone. По мнению экспертов, одержать победу в процессе будет непросто: для этого придется доказать злой умысел Apple.

- В программу выборов включают тур из-за границы - Элла Памфилова пригласила граждан РФ, проживающих на Украине, 18 марта вернуться на родину.

- "Задачи любой ценой выписать штраф нет" - Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о перспективах развития транспорта столицы.

- Настроения в промышленности лучше статистики - Опросы фиксируют оживление управленцев на фоне негативных данных Росстата.

- Дорога жизни к морю не ведет - На пожилых россиян приходится 7,4% потока внутрироссийской миграции, однако для большинства из них такой переезд обусловлен семейными обстоятельствами, а не желанием сменить место жительства. Основные направления миграции пенсионеров в относительно молодом возрасте (50-60 лет) - с севера на юг, для более старших возрастов - южные и центральные районы, Урал и Сибирь.

- Налоги не держатся за территорию - В американском Белом доме надеются, что новая налоговая реформа, предполагающая помимо резкого снижения ставок переход на территориальный принцип налогообложения, позволит нарастить приток капитала в США. Однако аналогичная реформа в Великобритании в 2009 году привела скорее к обратному эффекту, говорится в исследовании, опубликованном МВФ. После реформы увеличился объем инвестиций британских компаний в страны с низкими налогами, но облегчение репатриации прибыли не привело к росту капвложений внутри страны.

- Компаниям в 2017 году мешала низкая дисциплина контрагентов - Мониторинг делового климата.

- Павел Грудинин готов отслужить поддержку - Павел Грудинин должен стать "единым кандидатом" от всех народно-патриотических сил страны, решили на встрече с кандидатом в президенты от КПРФ его доверенные лица. Господин Грудинин пообещал "отслужить" оказанное ему доверие. Социологи пока фиксируют позитивное восприятие кандидата лишь среди традиционного электората КПРФ, но не исключают, что он может привлечь голоса иных протестно настроенных граждан, как это было в 1990-х.

- Военный лом тянут в разные стороны - Как стало известно "Ъ", 13-й апелляционный арбитражный суд обязал АО "15 Арсенал ВМФ" продать за 1,5 млрд руб лом и отходы драгметаллов уральскому заводу "Вторичные металлы и сплавы" (ВМС), выигравшему этот актив на аукционе 9 марта 2017 года. Сделку заблокировала ФАС по инициативе проигравшей торги "дочки" "Ростеха" - ООО "Национальный экологический оператор" (НЭО), претендующего на монопольное право приобретать военный металлолом. Новые риски для реализации спорного контракта создают банкротство "15 Арсенала ВМФ" и его передача в ведение "Ростеха". ВМС намерен обратиться к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию, которая, по мнению экспертов, может нарушить рыночные механизмы реализации военного имущества.

- Александр Бречалов начал терять доверие к мэрам - Глава Удмуртии Александр Бречалов отправил мэра Воткинска Владимира Перевозчикова в отставку по утрате доверия. Причинами, по словам главы республики, стали плохая организация работы с обращениями граждан и вопросы правоохранительных органов к мэру. Господин Перевозчиков стал первым главой муниципального образования, уволенным по утрате доверия за время работы Александра Бречалова в Удмуртии. Ранее главы районов, ставшие фигурантами уголовных дел, уходили в отставку по собственному желанию.

- В покушении на следователя усмотрели противоречивые формулировки - Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, рассматривающий с участием присяжных дело бывшего исполнительного директора ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ФГУП ВООП) Андрея Польщикова и его предполагаемого сообщника Олега Грищенко, решил вернуть материалы расследования военному прокурору столицы. Подсудимым инкриминируется покушение на военного следователя, который возбудил дело о мошенничестве в отношении Андрея Польщикова, однако суд решил, что "противоречия в формулировке предъявленного обвинения", а также другие допущенные следствием неточности не позволяют вынести по делу объективный вердикт и приговор. Тем временем дело о мошенническом хищении более 25 млн руб из ФГУП ВООП Андреем Польщиковым и членами его семьи продолжается.

- Налогам установили срок давности - Комсомольский райсуд Тольятти прекратил уголовное дело в отношении экс-генерального директора ОАО "АвтоВАЗагрегат" Виктора Козлова. Он обвинялся в сокрытии средств компании от налогов и невыплате зарплаты сотрудникам предприятия, которое некогда являлось крупнейшим поставщиком комплектующих для АвтоВАЗа AVAZ, а сейчас находится в стадии банкротства. Причиной прекращения дела стало истечение сроков давности.

- Следствие оформило НДС для суда - В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС. Предпринимателю Алексею Анохину инкриминируются пять эпизодов мошенничества на общую сумму 200 млн руб. Первоначально, отметим, силовики оценивали общий ущерб примерно в 1 млрд руб, считая, что финансовая афера была совершена организованным преступным сообществом, однако в итоге версия о существовании ОПС не подтвердилась. Защита не признающего вины предпринимателя утверждает, что не было даже самого события преступления.

- Дональд Трамп разрывает ядерную сделку - Иранской ядерной сделке, похоже, осталось жить недолго: в пятницу вечером президент США Дональд Трамп пригрозил вывести свою страну из этого договора, если к маю не будет принято дополнительное соглашение, существенно ужесточающее требования к Тегерану. Выработать его Вашингтон хочет с тремя европейскими странами-посредниками при заключении сделки, не подключая к переговорам трех других участников процесса: сам Иран, а также Россию и Китай. Одновременно законопроект об ужесточении требований к Ирану должен принять конгресс США. В Тегеране, Москве и Пекине на заявление Дональда Трампа отреагировали крайне негативно. Однако с учетом ультимативного характера требований Вашингтона шансы спасти "сделку века" невелики.

- Рада выбирает выражения - В законы о реинтеграции Донбасса и о защите от коллаборационизма попытаются включить радикальные формулировки.

- Чешский президент выиграл в первом туре, но рискует проиграть во втором - Нынешний президент Чехии Милош Земан одержал победу в первом туре выборов главы государства, набрав 38,6% голосов. На втором месте оказался профессор химии и бывший руководитель Академии наук Чехии Йиржи Драгош, получивший 26,6%. Остальные кандидаты, в сумме набравшие 31%, уже призвали своих избирателей голосовать во втором туре за господина Драгоша. Если чехи последуют этому призыву, победа 68-летнего ученого практически гарантирована.

- Железным дорогам рекомендовали банкира - Как выяснил "Ъ", глава Россельхозбанка (РСХБ), сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий может войти в совет директоров ОАО РЖД. Его кандидатуру рекомендовало правительство наряду с увеличением совета с 13 до 15 человек. Источники "Ъ" считают расширение лишь следствием необходимости нового назначения господина Патрушева на фоне его возможного ухода в этом году с поста руководителя Россельхозбанка.

- Налоговики прислали счет за одежду - Налоговые органы намерены взыскать 2,5 млрд руб со структур сети Michaella, торгующей, в частности, одеждой Gerry Weber, Bugatti и ряда других брендов. Это беспрецедентная сумма на рынке непродовольственного ритейла. В суде, который уже арестовал банковские счета розничной компании, налоговики доказывают, что владельцы сети уклонялись от уплаты в бюджет, переводя активы с одних юрлиц на другие. Юристы отмечают, что в подобных делах налоговики обычно побеждают, а в данном случае исход будет зависеть от оценки того, насколько новая компания будет выглядеть самостоятельной.

- "Русский стандарт" ищет работу - Ухудшающаяся платежная дисциплина должников стимулирует банки к выработке новых подходов при работе с просроченными платежами. Так, "Русский стандарт" внедрил сервис помощи в поиске работы для своих заемщиков. Хотя в банке довольны первыми результатами, далеко не все участники рынка считают подход эффективным и тиражируемым.

- ВЭБ перебирает украинских кандидатов - Продажа украинской "дочки" ВЭБа обрастает новыми деталями. Украинский бизнесмен, депутат Максим Микитась не оставил надежды приобрести Проминвестбанк и, несмотря на отказ Нацбанка Украины (НБУ) в согласовании сделки в июле 2017 года, подал документы в Антимонопольный комитет Украины на покупку 25% банка. Второй претендент на тот же актив, украинский олигарх Александр Ярославский, по информации "Ъ", также не опускает руки и уже фактически заручился поддержкой НБУ, но не может договориться с ВЭБом, для которого предпочтительнее сделка с господином Микитасем из-за более высокой цены. Впрочем, времени у ВЭБа на раздумья не так уж много, промедление с продажей банка чревато новыми убытками.

- Переводы накоплений ушли из законопроекта - Принятие новых норм перевода пенсионных накоплений откладывается. Ранее ЦБ и Минфин предлагали ограничить возможности граждан по смене страховщика порталом госуслуг с одновременным информированием его о возможных потерях инвестдохода. Однако в Государственно-правовом управлении президента (ГПУ) сочли, что такое ограничение неправомерно.

- Квадратный рубль - Несмотря на рекордные выдачи ипотеки в целом, согласно данным ЦБ, в октябре-ноябре 2017 года не было предоставлено ни одного валютного кредита. Всего за 11 месяцев выдано лишь десять таких ссуд, что втрое меньше, чем годом ранее, и в 75 раз меньше, чем в 2014 году, в конце которого произошел последний резкий обвал рубля. Эксперты с уверенностью говорят о том, что валютная ипотека "достигла дна", однако полного исчезновения таких кредитов банкиры не ожидают.

- ЛУКОЙЛ LKOH отдаст должное акционерам - ЛУКОЙЛ решил сделать подарок акционерам, одновременно объявив о погашении большей части казначейского пакета акций и старте новой программы buyback объемом до $3 млрд до 2022 года. До сих пор ЛУКОЙЛ держал казначейский пакет в качестве неприкосновенного запаса на тяжелые времена или крупные приобретения. Однако после того, как "Башнефть" BANE отошла к "Роснефти", компания так и не нашла вариантов новых крупных сделок и начала возврат денег своим владельцам.

- Сибирский уголь уплывет из Тамани - На фоне ограниченного спроса на пылеугольное топливо (PCI) в России компания "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева решила экспортировать его из Тамани, рассчитывая отправлять до 14,4 млн т в год. Это поможет примерно на треть загрузить терминал навалочных грузов группы ОТЭКО Мишеля Литвака, с которой подписан контракт на перевалку. Экспортная маржа по PCI может быть на уровне 50%, отмечают аналитики, хотя поставлять топливо из Тамани в Китай, очевидно, будет существенно дороже, чем через Дальний Восток.

- Конкурсы высокого износа - Минэнерго изложило свое видение программы модернизации электростанций до 2035 года. ТЭС с изношенным оборудованием, которые хотят попасть в ежегодную квоту на модернизацию в 4 ГВт, должны будут конкурировать между собой, предлагая наименьшие затраты относительно эталонного уровня. По расчетам министерства, новая программа не приведет к росту тарифов выше инфляции, но аналитики полагают, что обеспечить это можно только за счет будущих ограничений по созданию новой генерации.

- Правительство притормозило утильсбор - Запланированная на 2018 год индексация утильсбора на автомобили может оказаться не столь велика, как планировал Минпромторг: не 87–125%, а 0–15% и чуть выше. Источники "Ъ" утверждают, что индексация, скорее всего, не коснется автомобилей с объемом двигателя более 3,5 л, поскольку на них уже лежит существенная нагрузка в виде акцизов. Но по некоторым позициям рост утильсбора все же может превысить 15%.

- Цены колосятся - Средние экспортные цены на российскую пшеницу, которые были стабильны с ноября 2017 года, за первую рабочую неделю нового года выросли сразу на $1,5, до $192,5 за тонну. Котировки поддерживают рост мировых цен из-за опасений за урожай в России, низкая торговая активность и плохая погода в портах. В случае резкого похолодания на рынке уже ожидают цены выше $195 за тонну.

- Торгцентры анимировали трафик - Период предновогодних распродаж увеличил посещаемость торговых центров Москвы: по оценке Watcom, в крупных объектах она выросла на 10%, но вернулась к падению после 1 января. Сами операторы торгцентров и ритейлеры, впрочем, отмечали рост трафика и в первую неделю 2018 года. Привлекать покупателей им помогали насыщенные анимационные программы, скидки и организованный столичными властями новогодний фестиваль.

- "Яхта Сталина" может уйти в Азербайджан - Как стало известно "Ъ", входящее в AEON Романа Троценко Московское речное пароходство (МРП) нашло претендентов на теплоход "Максим Горький", построенный в 1934 году и известный как "яхта Сталина". Из-за высокой стоимости эксплуатации с 2014 года судно используется только как ресторан. Получить за теплоход МРП надеется около 20 млн руб. Среди потенциальных покупателей называют Азербайджанское каспийское морское пароходство.

- 1С взяла билеты - IT-компания 1С приобрела контрольный пакет сервиса Smartway, занимающегося бронированием билетов и гостиниц для корпоративных клиентов. В планах компании - консолидировать рынок небольших офлайн-агентств для командировок, на котором доля Smartway пока составляет только 0,3%. В России мало сервисов, предлагающих перевести этот сегмент объемом 500 млрд руб в год в онлайн, поэтому есть потенциал роста, считают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Новый президентский срок Путина может начаться с бюджетного маневра - Президент попросил чиновников найти деньги на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

- Список доверенных лиц Путина призван подчеркнуть "народность" кандидата - В него вошли люди, хорошо знакомые большинству россиян.

- Стремление депутатов сделать концессии эффективными может сократить число инфраструктурных проектов - Против идеи оценивать эффективность проектов уже выступило правительство.

- "Для реформ нужна не "фаза цикла", а спрос на них" - Экономист, ректор РАНХиГС Владимир Мау об отложенных реформах, политической ответственности и функциях государства при технологической революции.

- Долги россиян по ипотеке достигли рекордных 5 трлн рублей - Ставки ипотеки при этом на исторических минимумах.

- Продажи автомобилей в России выросли впервые за пять лет - Автопроизводители ожидают дальнейшего роста рынка, но этому может помешать государство.

- Менеджмент "Лукойла" лишится контрольного пакета в компании - Квазиказначейские акции будут в основном погашены.

- Власти могут заставить компании страховать риски утечки персональных данных - Это может затронуть почти все российские компании.

- Минэнерго предложило свой способ разделить 1 трлн рублей - Ведомство представило программу модернизации старых тепловых станций.

- Инвесторы продолжают покупать и продавать списанные суборды "ФК Открытие" - Они могут скупать бумаги ниже номинала в надежде выиграть суд с ЦБ.

- Почему на самом деле отправлен в отставку гендиректор General Electric - Причина вовсе не в том, что концепция бережливого производства не оправдала надежд.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Причины и следствие - Целесообразно ввести внесудебный порядок блокировки экстремистских сайтов, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он также рассказал "РГ" о новых методах раскрытия преступлений на базе высоких технологий.

- Будущее уже пришло - В американском Лас-Вегасе завершилась выставка Consumer Electronics Show, на которой каждый год демонстрируются новинки из мира будущего. "РГ" подготовила обзор самых удивительных экспонатов выставки.

- Карты биты - Госдума в среду рассмотрит законопроект об остановке мошеннических банковских транзакций. Если он будет принят, банки обяжут блокировать и возвращать подозрительные платежи.

- Прямым рублем - Премьер-министр Дмитрий Медведев приказал подготовить закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов к 1 февраля. Этот документ исключит управляющие компании из цепочки коммунальных платежей.

- Валаам - Милосердие, справедливость, честность и любовь - нравственные основы, объединяющие российское государство. Об этом Владимир Путин заявил в фильме "Валаам", который вышел на экраны ТВ в воскресенье вечером.

- Сколько дней учебных в неделе? - Школьный референдум пройдет в Подмосковье 18 марта. В день выборов президента России школьникам предстоит решить, сколько дней в неделю они будут учиться - пять или шесть.

- Тариф единый - С понедельника в РФ начнет работать единая система оплаты проезда по платным дорогам. Это значит, что для оплаты проезда будет подходить любой транспондер.

- Пришли поддержать - Несколько сотен общественных приемных партии "Единая Россия" в воскресенье открыли двери для россиян, желающих расписаться в пользу кандидата Владимира Путина.

- Эффект указов - Президент РФ встретился с новым полпредом в СЗФО. Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о реализации майских указов, а также о проблемных вопросах федерального округа.

- Время прокурора - В Генпрокуратуре прошло торжественное мероприятие, посвященное 296-летию ведомства. Владимир Путин направил собравшимся поздравительную телеграмму и присвоил высшие генеральские звания 16 сотрудникам.

- Кампания набирает темп - До дня голосования осталось 9 недель. Небольшой срок для того, чтобы кандидаты успели показать избирателю кто на что горазд. Лидеры и аутсайдеры определены. В такой ситуации кому-либо из второго эшелона трудно будет совершить прорыв и изменить рисунок кампании. Они к этому, похоже, и не стремятся. Сбор подписей - ресурсоемкий этап гонки, но вряд ли он отнимает столько сил, чтобы не осталось времени погромче заявить о себе. Между тем фамилии десятков претендентов до сих пор можно услышать лишь в сухих отчетах Центризбиркома.

- Кандидатский минимум - Центризбирком завершил прием документов на выдвижение от желающих принять участие в выборах президента России. Для самовыдвиженцев этот этап кампании закончился 7 января, а партийные кандидаты сдавали документы до полуночи 12 января.

- Встретимся снова - Завершается последний региональный полуфинал конкурса "Лидеры России". Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин пообещали взять на карандаш лучших из тех, кто не пройдет в финал.

- Служба службе рознь? - Конституционный суд РФ запретил увольнять матерей-одиночек по сокращению штатов из системы МВД, даже если они отказываются от перевода на иную должность. Соответствующее решение принято без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее вынесенных правовых позициях суда, и опубликовано на сайте ведомства.

- Сообщает иноагент - СМИ и пользователи соцсетей будут обязаны при перепечатке статей СМИ-иноагентов указывать, что материал взят у иностранного агента. Это предполагает принятый в первом чтении закон о допрегулировании деятельности СМИ.

- Неслучайная случайность - Как могло произойти, что на Гавайях не смогли быстро опровергнуть информацию о предстоящем ракетном ударе со стороны КНДР? Была ли невольная "репетиция" ядерного конфликта случайностью или так проверяли готовность населения штата к реальным боевым действиям?

- Шагнули к коалиции - Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли прорыва на пути к формированию правительства. Впрочем, о создании коалиции речь пока не идет. В результате зондирующих консультаций глава Христианско-демократического союза Меркель, ее баварский партнер Хорст Зеехофер и лидер СДПГ Мартин Шульц договорились приступить к основным коалиционным переговорам.

- Академик против политика - В первом туре президентских выборов в Чехии с большим отрывом победил Милош Земан. Во втором туре ему придется соперничать с экс-президентом Академии наук Йиржи Драгошем.

- Хлебный Эйфель - Классического француза принято изображать в берете и с длинным батоном хлеба. Что касается головного убора, то, если его и носят, то немногие, и только на юго-западе, в стране Басков, откуда он родом. Ну а с багетом (палкой), как за форму называют этот хлеб, никакого перебора нет. Он был и остается яркой особенностью Франции. Недаром глава Национальной конфедерации булочников и кондитеров Доминик Анракт назвал багет таким же символом страны, как Эйфелева башня.

- По визе единой - Соглашение между Беларусью и Россией о признании виз заработает в первом квартале. Беларусь сделала очередной шаг в сторону иностранцев по либерализации их въезда в страну.

- За гастроли - на нары - Новогодние выступления украинских эстрадных исполнителей в России, а также участие местных актеров в российских фильмах могут стать предметом уголовного разбирательства на родине. Подчинить свободу творчества уголовному кодексу и политической целесообразности предложил Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

- Ближе к жизни - С мая минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 тысяч 163 рублей и сравняется с прожиточным минимумом. Средства на это в бюджете найдутся, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Восточным курсом - Два офиса Visit Russia открываются в понедельник в Финляндии - в Лаппеенранта и Хельсинки, рассказали "РГ" в координационном совете союза. Еще один офис в Хельсинки появится в феврале этого года. Это привлечет туристов накануне Чемпионата мира по футболу.

- Из МФЦ - в суд - Жалобы на качество товаров и услуг можно будет подавать через многофункциональные центры (МФЦ). Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору до 9 февраля разработать предложения, как ведомство будет принимать такие претензии потребителей.

- Ставка на доставку - В Санкт-Петербурге запущена новая сортировочная линия для обработки почтовой корреспонденции. Она обеспечит серьезный запас логистических мощностей даже в условиях пиковых нагрузок в Северо-Западном регионе.

- Сбор в одном месте - Неналоговые платежи пропишут в Налоговом кодексе (НК). Такое поручение Минфину и Минэкономразвития дало правительство. Свои предложения они представят к 28 февраля.

- Тронулся с пробуксовкой - Российскому авторынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему объему. Прогноз динамики в 2018 году во многом будет зависеть от решения по утилизационному сбору.

- ГАИ уходит в Сеть - Водители стали чаще проверять в интернете штрафы за нарушение ПДД, этим разделом на сайте ГИБДД воспользовались в прошлом году 200 миллионов раз. Вторым по популярности стал сервис проверки транспортных средств.

- Каникулы закончились - По прогнозам столичного Центра организации дорожного движения, сегодня в город должны начать возвращаться заторы - вместе с отпускниками, уезжавшими на новогодние каникулы.

- Беда пришла со склона - Трагедия произошла в минувшую субботу около 15 часов по местному времени. На группу туристов, катавшихся на снегоходах неподалеку от поселка Приисковый (Орджоникидзевском районе республики Хакасия), со склона сошла снежная лавина. Двое мужчин погибли.

- Погибли за металл - В городе Копейске Челябинской области завершена спасательная операция в трехэтажном здании брошенной котельной шахты "Подозерная". Под обломками перекрытий были обнаружены тела мужчины и женщины. Выживших под завалами не оказалось.

- Жизнь под снос - В новом году жители 112 многоквартирных домов в Пензенской области больше не будут платить взносы за капремонт. Но этому они совсем не рады. Региональные власти в одностороннем порядке исключили их дома из программы капремонта. Причиной стал износ зданий более 70 процентов либо превышение установленной по нормативу стоимости ремонта.

- Экскурсия началась с пожара - На юго-востоке Москвы сгорел экскурсионный автобус, который вез школьников в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках. Очевидцы рассказали, что у машины воспламенился моторный отсек.

- Культурно не платить - Московские музеи будут бесплатно работать каждое третье воскресенье месяца. К акции присоединились 40 учреждений. И впервые - выставочный зал "Ковчег", где представлены лучшие образцы живописи XX века.

- В центре - внимание - Москвичи начали оформлять новые детские пособия на первого и второго ребенка в центрах "Мои документы". Как сообщили в пресс-службе ГБУ "МФЦ", заявления принимают с 9 января во всех многофункциональных офисах.

- Собянин наградил лучших спасателей Москвы - В Москве наградили лучших специалистов городских экстренных служб. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что благодаря их труду количество жертв различных ЧП за пять лет уменьшилось вдвое.

- Он не прощал лжи - В Смоленске ушел из жизни известный журналист и наш коллега Дмитрий Раичев, десяток лет трудившийся на должности областного собкора "Российской газеты". Ему был всего 51 год.

- Засмолили - Автомобильный год традиционно начался с открытия автосалона в Детройте. На этой выставке сотни производителей демонстрируют то, чем они будут удивлять автомобилистов в ближайшее время.

- Взять МГУ - Космический факультет набирает первый курс - На дне открытых дверей ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что следующим новым факультетом в университете может стать факультет, связанный с изучением мозга, когнитивными исследованиями.

- Удар возмездия - Стали известны подробности уничтожения боевиков на западной границе провинции Идлиб в Сирии российскими военными. Диверсионная группа была накрыта высокоточным корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Бочка роста - В ближайшие три года цены на нефть будут относительно стабильными, говорится в макропрогнозе РАН. В среднем основной экспортный товар в 2018 году будет стоить $60 за баррель, а в 2020-м - $67. Поддержат рост цены на нефть действие сделки ОПЕК+ и постепенное увеличение спроса. По оценкам экспертов, в случае реализации прогноза РАН Фонд национального благосостояния (ФНБ) каждый год будет получать от сверхдоходов за продажу сырья более 1 трлн рублей.

- Рейдеров не допустят к недрам - Минприроды в этом году начнет формировать черные списки недропользователей.

- "Противотанковый часовой" ударит сверху - Для российской армии разработаны "умные" противокрышевые мины.

- Полиция и Росгвардия проследят за дронами - Соответствующие поправки в КоАП планирует подготовить Минтранс.

- Российские "крылья ангелов" окажут помощь раненым - Военные медики получат мобильный госпиталь на базе военно-транспортного самолета Ил-76.

- Россия займется WADA после Олимпиады - Москва прорабатывает санкции против порядка десяти человек, причастных к отстранению российской сборной от Игр в Пхенчхане.

- Безналичный мухлеж - Технический прогресс в области кибернетики, несомненно, приносит человечеству много хорошего. Упрощаются банковские операции, совершенствуются средства коммуникации, развивается торговля. Оборотной стороной этого процесса стало появление новых видов преступлений в сфере высоких технологий. Так в воскресенье, 14 января, стало известно, что мошенники начали продавать поддельную криптовалюту пользователям Telegram. Об актуальных "трендах" киберпреступности в России порталу iz.ru рассказал заместитель начальника отдела управления "К" МВД РФ Александр Вураско.

- Образование продлевает здоровую жизнь - Среди россиян, окончивших вузы, вдвое меньше хронических больных, чем среди малообразованных сограждан.

- Комиссионные доходы банков выросли на 18% - Кредитные организации перестраивают бизнес-модели в поисках новых источников роста прибыли.

- Штрафы за побои предлагают заменить арестом - Драчунам хотят оставить только административный арест и обязательные работы.

- Кандидатов выведут в эфир - Участники президентской гонки готовятся к встрече со своими соперниками на дебатах.

- Навстречу людям - Общественные приемные ЕР открыли двери сборщикам подписей в поддержку Путина.

- В Курчатовском институте отметили юбилей основателя - 12 января, в 115-й день рождения академика Игоря Васильевича Курчатова - отца советской атомной бомбы, в Национальном исследовательском центре его имени прошли торжественные мероприятия.

- 9 мая может стать государственным праздником в странах Евросоюза - Девятое мая в странах Евросоюза может стать государственным праздником, говорится в резолюции Европарламента. Она была одобрена на последней сессии 2017 года, пишет газета "Известия", которой удалось ознакомиться с документом.

- "Главное, чтобы все региональные команды работали эффективно" - Президент Владимир Путин провел встречу с новым полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- В контакте с иноагентами - Пять вопросов о том, по кому ударят поправки в законодательство о СМИ - Депутаты поддержали поправки о "блогерах-иноагентах". До конца января они могут вступить в силу. РБК разбирался, кто может подпасть под новый закон и какие санкции грозят за его нарушение.

- Страховка с риском для карьеры - Прокуратура уличила муниципального депутата в использовании иностранных финансовых инструментов.

- Кремль определился с основными пунктами - Владимир Путин начинает турне по регионам: он может посетить Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Поездки в электорально значимые города работают как инструмент "повышения социального самочувствия".

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