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Президент Азербайджана ожидает, что проект ЮГК укрепит энергобезопасность Европы


Энергосети / Мировая экономика

БАКУ, 15 янв /ПРАЙМ/. Проект "Южного газового коридора" (ЮГК) укрепит энергобезопасность Европы, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Такое мнение он высказал, выступая в ходе совместного с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявления для прессы.

"Сегодня мы широко обсудили различные аспекты наших отношений. Мы еще раз подтвердили, что Болгария и Азербайджан, как две дружественные страны, будут и в дальнейшем успешно сотрудничать. В экономической сфере мы должны постараться повысить товарооборот между нашими странами. В настоящее время он находится не на должном уровне. Даны соответствующие поручения, чтобы в короткие сроки были предприняты конкретные шаги по увеличению товарооборота. Считаю, что существуют хорошие возможности для взаимного инвестирования, и в этом направлении мы также будем работать", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

Алиев подчеркнул, что основная тема переговоров была связана с энергетикой. "Как вы знаете, в этой сфере мы партнеры. Азербайджан и Болгария вместе с другими странами обеспечивают реализацию "Южного газового коридора", - сказал глава государства.

По его словам, реализация "Южного газового коридора" станет вкладом в энергетическую безопасность Европы.

"Азербайджанская нефть обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран. В ближайшем будущем у азербайджанского газа будет такая же функция. Успешно осуществляется реализация "Южного газового коридора". Реализация проекта "Шах Дениз-2" достигла 99%... В то же время, в этом году предусматривается завершение проекта TANAP. Реализация этого проекта достигла 90%. Таким образом, все работы идут по графику... После реализации проекта "Южный газовый коридор" вопросы энергетической безопасности Европы будут строиться на более крепкой основе. Мы рады, что Азербайджан вносит свой вклад в этот вопрос", - сказал Алиев.

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