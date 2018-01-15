Цены на нефть растут на факторе ОПЕК+

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Цены на нефть растут в понедельник на сигналах, что сокращение добычи нефти, принятое странами соглашения ОПЕК+ "стягивает" нефтяной рынок, за счет снижения объемов предложения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 70,14 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,79% - до 64,81 доллара за баррель.

Растущие сигналы "сжатия" рынка на факторе ОПЕК+ укрепили уверенность среди инвесторов и аналитиков в том, что такие уровни цен продержатся еще какое-то время.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили его еще на девять месяцев - до конца 2018 года.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch подняли прогноз по цене на нефтяные фьючерсы марки Brent на 2018 год до 64 долларов за баррель с предыдущего уровня в 56 долларов. Аналитики банка также прогнозируют в текущем году дефицит по добыче нефти в 430 тысяч баррелей в сутки против уровня спроса.

Среди других факторов, поддерживающих рост нефтяных цен, аналитики банка называют политические риски и спекулятивные настроения на валютных рынках.