Власти Латвии зря пытались спасти от банкротства Liepajas metalurgs, считает глава ТПП

РИГА, 15 янв /ПРАЙМ/. Решение о продаже по частям крупнейшего в Балтии металлургического предприятия Liepajas metalurgs показало, что государству не нужно вмешиваться в ту сферу, в которой оно ничего не понимает, сказал журналистам в понедельник президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис.

Руководство латвийского неплатежеспособного завода KVV Liepajas metalurgs приняло решение продать имущество на аукционах, сообщил ранее представитель администрации завода Дзинтарс Хмелевскис. По его словам, такое решение принято потому, что ни один из претендентов на покупку KVV Liepajas metalurgs не выполнил условия, выдвинутые кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое.

"Эта история о том, что государство пытается спасти предприятие и вливает в это спасение большие деньги налогоплательщиков. А потом эти деньги теряет. То есть наши с вами деньги. И остается после этого только мучение. Потому что государству лучше не вмешиваться туда, в чем оно не разбирается", - сказал Ростовскис.

Эксперт уверен, что если бы власти не стали спасать завод от банкротства, то произошла бы обычная в таких ситуациях практика - завод перешел бы в руки кредиторов, которые и занимались бы дальнейшей судьбой предприятия, а государство не вкладывало бы огромные средства налогоплательщиков.

"Если бы в этой истории не были бы задействованы государственные средства, то все было бы естественно. Обычная процедура, когда у частных собственников не пошел бизнес, появляются кредиторы, которые перенимают компанию и стараются ее перепродать. Есть компании, которые рождаются и умирают. Все это нормально", - указал Ростовскис.

Правительство Латвии 4 января постановило дать потенциальному инвестору KVV Liepajas metalurgs две недели, чтобы принять решение о покупке предприятия. Потенциальный инвестор должен дать правительству гарантии и перечислить средства на счета кредиторов KVV Liepаjas metalurgs. В случае если средства не будут перечислены, правительство готово принять решение о продаже меткомбината по частям. Ранее инвестор выразил желание протестировать сталеплавильную печь завода, но в конце декабря от своего намерения отказался.

Liepаjas Metalurgs — крупнейшее промышленное предприятие Латвии, а также одно из старейших предприятий страны, ведет свою историю с 1882 года. Это единственное металлургическое предприятие в странах Балтии. Основная продукция — стальная арматура для железобетонных конструкций.