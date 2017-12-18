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"Лукойл" снова заявлен для участия в нефтяном тендере в Мексике


Компании / Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 16 янв /ПРАЙМ/. Дочерняя компания российского "Лукойла" LKOH - LUKOIL Upstream Mexico — снова будет участвовать в нефтяном тендере в Мексике, сообщает национальная комиссия по углеводородам латиноамериканской страны.

Речь идет о тендере на 30 участков, разбитых на четыре блока на глубоководье Мексиканского залива. "Лукойл" хочет войти в проект в качестве неоператора. Помимо него предквалификацию уже прошли еще 28 компаний.

В июне 2017 года LUKOIL International Upstream Holding стал победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из пятнадцати, выставленных на торги. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%. Участок расположен в нефтяной провинции Куэнкас-дел-Сурэсте, площадь его составляет 521 квадратный километр.

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