Венесуэльская PDVSA планирует в 2018 г увеличить добычу до 2,5 млн баррелей в день

МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA в этом году намерена достичь уровня добычи в 2,47 миллиона баррелей нефти в день, сообщает издание Universal со ссылкой на министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо.

Сейчас уровень добычи нефти приблизился к 1,9 миллиона баррелей в день, отметил он. Для компании это будет год восстановления и инвестиций: PDVSA планирует продолжить борьбу с коррупцией, увеличить объемы производства, укрепить направления переработки и нефтехимии, а также развивать внутренние и внешние рынки.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.