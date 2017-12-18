Дайджест российских СМИ – 16 января

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КОММЕРСАНТ

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- ЗОЖ к горлу - Борьба за здоровые продукты угрожает российским товарам - Как стало известно "Ъ", Минздрав подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа жизни, сохранив в ней разделение конкретных продуктов питания на вредные и здоровые. Это возмутило производителей, пытавшихся весь 2017 год доказать чиновникам неразумность их предложений. Текущий вариант документа компании называют списком расстрельных мер, дискриминирующих российские продукты.

- Контрольное сработало - Владимир Путин напомнил правительству о майских указах - Как стало известно "Ъ", Владимир Путин поручил правительству скорректировать работу над исполнением майских указов 2012 года. Поручения даны Белому дому после того, как контрольное управление президента провело проверку исполнения указа "О долгосрочной государственной экономической политике" и в конце декабря представило Владимиру Путину доклад с предложениями. Среди них - синхронизация выполнения указов со стратегическими документами и ускорение достижения целевых показателей, в том числе за счет изменения методики их расчета.

- AngoSat-1 ушел из зоны видимости - Первый ангольский спутник попытаются реанимировать в апреле - Первый в истории ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-1, связь с которым не удалось установить сразу после запуска с космодрома Байконур, переведен в режим энергосбережения. Причиной этого, как заявил "Ъ" гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев, стали проблемы с электропитанием космического аппарата. Специалисты занимаются анализом имеющейся телеметрии, но попытаться исправить ситуацию они смогут только в апреле, когда AngoSat-1 вновь окажется в зоне радиовидимости. Однако шансы на спасение аппарата объективно невелики.

- Утильсбор растет в ручном режиме - Российский авторынок защитят точечно - Как стало известно "Ъ", правительство все же существенно поднимет утилизационный сбор на некоторые типы машин. Так, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2–3 литра он вырастет на 49%, а на легкие коммерческие автомобили на 2,5 - 3,5 тонны - на 52%. Кроме того, под вопросом остается размер сбора на грузовики: по данным "Ъ", для конкурентов КамАЗа KMAZ он еще может подняться с 15% до 130%. Участники рынка надеются, что правительство, защищая местных производителей, будет "более чутко контролировать барьеры", чтобы не добить импорт "из-за лобби российских брендов".

- Санкции побороли страх открытого рынка - Минфин написал проект закона о допуске иностранцев в российское страхование - Минфин разработал поправки к законодательству, которые будут регулировать открытие рынка страхования для филиалов иностранных компаний после 22 августа 2021 года. Минфин ожидает прихода 30 международных игроков после снятия ограничений для работы филиалов. Страховое лобби менее оптимистично - санкции не позволят вернуться на российский рынок мировым страховым гигантам.

- Назад в нефтяное будущее - Минэкономики оценило издержки и приобретения от бюджетного правила - Действие бюджетного правила и растущие цены на нефть в 2018 году позволят достичь профицита бюджета в 1% ВВП и увеличить Фонд национального благосостояния на $50 миллиардов - такие оценки содержатся в первом в этом году обзоре Минэкономики, посвященном макроэкономическим итогам 2017 года. В министерстве сожалеют, что действующая цена отсечения "существенно снизила возможный краткосрочный позитивный эффект на экономику". Впрочем, в условиях структурных ограничений роста ВВП, которые признают и в ведомстве Максима Орешкина, ожидать бурного нефтяного ускорения экономики даже при отсутствии бюджетного правила вряд ли стоило бы.

- Мировая промышленность не подготовилась к революции - Мониторинг технологического развития - Четвертая индустриальная революция и новые технологии - интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника и 3D-печать - подталкивают развитие производственных практик и бизнес-моделей, которые сильно изменят сферу производства, констатируют эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Это угрожает и традиционной модели конкурентоспособности, основанной на экспорте дешевых промтоваров. Скорость и масштаб изменений требуют от стран пересмотра индустриальных стратегий, начиная с понимания ключевых факторов и условий трансформации и оценки текущего уровня готовности к ней.

- Николай Губенко отрежиссирует работу коммунистов - Руководить фракцией КПРФ в Мосгордуме предложили компромиссной фигуре - По сведениям "Ъ", после почти трехмесячного перерыва КПРФ может решить вопрос с кандидатурой руководителя фракции в Мосгордуме (МГД). Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал "Ъ", что подходящим кандидатом является нынешний вице-спикер городского парламента Николай Губенко. До этого называли других кандидатов: активиста Николая Зубрилина, которого лоббировал горком КПРФ, и главу комиссии по науке и промышленности Леонида Зюганова - его на пост главы фракции предлагала кадровая комиссия ЦК КПРФ.

- Штаб Владимира Путина усилили аппаратчиками - Кампании помогут чиновники из АП - Вчера начали работу предвыборный сайт Владимира Путина и его общественная приемная. Наряду с общественниками в предвыборном штабе, как и анонсировал накануне "Ъ", оказались сотрудники администрации президента (АП). Аппарат штаба возглавил начальник управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин. На время избирательной кампании в УВП его никто не будет замещать, говорит источник "Ъ" в АП. Основные направления работы штаба будут курировать и другие чиновники АП. Эксперт считает, что без чиновников в штабе было не обойтись.

- ВЦИОМ насчитал один тур в выборах - КПРФ и ЛДПР больше доверяют собственным опросам - Владимир Путин может выиграть выборы в первом же туре. Такие предпочтения россиян зафиксировал ВЦИОМ за два месяца до президентских выборов, которые пройдут 18 марта. Штабы оппозиционных кандидатов не придают особого значения замерам правительственной соцслужбы: в штабе КПРФ с ними не согласны, а в штабе ЛДПР уверены, что именно их кандидат имеет все шансы на победу.

- Кириллу Серебренникову подготовили следственный сценарий - Фигурантам дела "Седьмой студии" предъявили окончательное обвинение - Следственный комитет РФ завершил расследование громкого дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа" по популяризации современного искусства. Обвинение в особо крупном мошенничестве в окончательной редакции предъявлено режиссеру Кириллу Серебренникову, трем его бывшим коллегам по АНО "Седьмая студия" и директору РАМТ Софье Апфельбаум. На финальной стадии следствия резко - с 68 миллионов до 133 миллионов рублей - возросла сумма фигурирующего в деле ущерба. Вину признает только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве.

- От друга Сулеймана Керимова не приняли залога - Во Франции арестован швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер - Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег, по которому также проходит российский сенатор Сулейман Керимов. По мнению французских правоохранителей, именно бизнесмен Штудхальтер выступал в качестве подставного лица при покупках вилл и других объектов. Всего в расследовании фигурируют более десятка человек, пока в деле 12 эпизодов, а общий ущерб оценивается примерно в €1 миллиардов. Тем временем российская сторона может предложить Франции передать РФ это дело для его расследования СКР.

- Игорь Изместьев сдал всю защиту - Один адвокат осужден, другой ждет приговора, а третий сбежал за границу - Пресненский райсуд Москвы назначил пять лет заключения Сергею Леонову - бывшему адвокату экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Защитник был признан виновным в хищении $1,5 миллионов у матери экс-сенатора Тамары Изместьевой, которой обещал продвижение надзорной жалобы на приговор сыну в Верховном суде и смягчение ему пожизненного срока. Уголовное дело другого адвоката Изместьева, Виктора Федорченко, продолжает слушаться в суде.

- Nord Stream 2 вновь пытаются выбить из траншеи - Общественники направили в Росприроднадзор оценку проекта трубопровода - Общественная экологическая экспертиза по проекту трубопровода Nord Stream 2 вновь ставит под сомнение правильность выбранного компанией-разработчиком Nord Stream 2 AG маршрута газопровода через Кургальский заказник (Ленобласть). Экологи надеются, что им удастся повлиять на решение Росприроднадзора, который должен утвердить окончательную трассировку газовой нитки в Европу. В ведомстве обещают рассмотреть документ, но отмечают, что следовать заключению общественников не обязаны.

- Урок обрезали ножами - В пермской школе пострадали ученики и учительница - В Перми расследуются обстоятельства инцидента в школе №127, в результате которого в больницах с различными ранениями оказались двенадцать человек, в том числе учительница Наталия Шагулина и два подростка, задержанные по делу о покушении на убийство двух и более лиц. По версии следствия, школа стала местом конфликта между десятиклассником и бывшим учащимся школы, которые нанесли друг другу травмы и ранили учительницу, пытавшуюся разнять злоумышленников. Согласно другой версии, подростки спланировали нападение и действовали согласованно с умыслом убить детей. Высказана и версия о мести педагогу, имевшему отношение к отчислению одного из них. Дело передано для расследования в главное следственное управление СКР. 16 января суд может избрать задержанным меру пресечения.

- "Наша система охраны предполагала, что такого произойти не может" - Нападение на школу в Перми может изменить требования к безопасности - Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что министр образования и науки РФ Ольга Васильева возглавит рабочую группу по разбору происшествия с нападением вооруженных подростков на образовательное учреждение в Перми. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае уже сообщил, что по итогам проведенной в школе проверки нарушений действующих требований безопасности не обнаружено. В Госдуме уже прозвучало предложение передать охрану всех государственных образовательных учреждений Росгвардии. Эксперт по безопасности считает, что система охраны школ нуждается в изменении, но передача этой функции государству лишь снизит качество и приведет к увеличению налогов.

- Парк освобождают от жилья - Подан иск о сносе домов в природоохранной зоне Москвы - Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием снести клубную резиденцию "Loft River". Как оказалось, элитное жилье было построено без каких-либо разрешительных документов на территории особо охраняемого природного парка "Москворецкий". Прокуроры также намерены проверить возможные факты мошенничества при продаже апартаментов, а также нанесения ущерба окружающей среде.

- Россияне укрепились в верованиях - Каждый десятый прибегает к услугам гадалок - "Левада-центр" выяснил, что за последнее десятилетие россияне стали больше верить в жизнь после смерти, а также в то, что "умершие родственники обладают способностью влиять на живущих". В остальном же отношение к сверхъестественному в обществе почти не поменялось: каждый седьмой россиянин хоть раз в своей жизни прибегал к услугам альтернативной медицины, а каждый десятый - к услугам гадалки или астролога.

- Сергей Лавров открыл Америку в каждом кризисе - Министр подвел международные итоги прошедшего года - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную внешнеполитическим итогам 2017 года. Получилась обширная лекция о международном положении. И она вышла весьма мрачной: систему мироустройства нужно спасать от деградации и "скатывания к хаосу и конфронтации". Главным антигероем в описанной министром картине мира являются США. Их Сергей Лавров упоминал чаще прочих стран — в основном в негативном контексте.

- Турция рвется в бой в Сирии - Анкара готовится к операции против курдов - Турецкая армия наращивает свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику и ведя артобстрелы курдских сил самообороны (YPG) на севере страны. Военные приготовления на границе с Сирией идут полным ходом после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предъявил курдам ультиматум: в недельный срок покинуть занимаемые ими позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению. Силовая акция Анкары грозит привести к выходу курдов из мирного процесса и сорвать Конгресс сирийского национального диалога, намеченный на конец января в Сочи.

- Коалиция желающих блокады - В Ванкувере 16 стран обсуждают судьбу Северной Кореи без России и Китая - В Ванкувере сегодня начинается второй, содержательный день Встречи министров иностранных дел по безопасности и стабильности на Корейском полуострове. На мероприятии, организованном совместно МИДами США и Канады, присутствуют страны, воевавшие против КНДР в 1950–1953 году. Россия и Китай приглашения не получили. Собравшиеся, как ожидается, обсудят новые меры давления на Северную Корею, главная из которых - организация морской блокады страны без резолюции Совбеза ООН. Китай и Россия встречу осудили, заявив, что она может сорвать наметившееся на почве Олимпиады в Южной Корее межкорейское сближение.

- Туроператоры зарегистрируются на рейс - Они получат право оформлять билеты за двое суток - Скандальный уход с рынка "ВИМ-авиа" позволил туроператорам пролоббировать идею дополнительного контроля над чартерными рейсами. Росавиация согласилась обязать перевозчиков оформлять билеты по маршруту "туда-обратно" не менее чем за 48 часов до вылета. Сейчас выдавать билеты должны туроператоры и только за сутки до первого полета, но выполнять это требования часто не удается из-за разногласий с авиакомпаниями.

- Блокчейн повышает TON - Платформа Telegram обещает миллионы трансакций в секунду - Платформа TON на базе блокчейн-технологии от мессенджера Telegram сможет обеспечить проведение "миллионов трансакций в секунду" против 7 и 20 у биткойна и эфира соответственно, следует из попавшей в сеть технической документации. В случае реализации технология может повлиять на бизнес банков, платежных сервисов и компаний, оказывающих услуги облачного хранения данных, считают эксперты. Но запуска проекта инвесторы ожидают не раньше 2019 года.

- МТС MTSS покидает зону конфликта - Сотовый оператор не может возобновить работу в ДНР и ЛНР - Входящий в группу МТС оператор "Vodafone Украина" не смог восстановить прерванное на прошлой неделе обслуживание абонентов в ДНР и ЛНР. В компании указывают, что обрыв магистрального канала связи произошел на неподконтрольной Украине территории. Но власти ДНР также заявляют о невозможности устранить неполадки, обвиняя в них украинских силовиков. Потеря активов "Vodafone Украина" в регионе может стоить МТС около 1 миллиарда рублей.

- Железной дорогой по тундре - Наталья Скорлыгина о судьбе очередного транспортного суперпроекта на Крайнем Севере - Группа ВИС, еще в 2015 году заключившая ГЧП по строительству 170-километровой железной дороги Бованенково - Сабетта, нашла китайского партнера - крупную строительную корпорацию CRCC. Участок Бованенково - Сабетта может соединить выстраданный "Газпромом" в прошлом десятилетии маршрут Обская - Бованенково с портом Сабетта, созданным НОВАТЭКом под свой проект "Ямал СПГ". По условиям ГЧП-соглашения ВИС, подконтрольная топ-менеджерам "ТЭК-Мосэнерго" Игоря Ротенберга, обязалась за счет собственных и заемных средств спроектировать и построить дорогу до Сабетты к 2022 году, а в 2036-м безвозмездно передать ее Ямало-Ненецкому АО. Однако о соблюдении сроков речи давно не идет: еще в декабре было объявлено, что начнут строить дорогу лишь после постройки еще одного транспортного суперпроекта - Северного широтного хода (СШХ), намеченного на 2023 год.

- Доллар остался без союзников - Но рублю мешает укрепляться Минфин - В понедельник курс доллара США к мировым валютам обновил трехлетний минимум. Так, курс евро приблизился к уровню $1,23 - максимуму с декабря 2014 года. На фоне валют других развивающихся стран рубль укрепился относительно доллара менее значительно. Этому препятствуют дефицит валютной ликвидности, а также возросшие валютные покупки Минфина.

- Андрей Мельников переходит из чиновников в лоббисты - Экс-министр экономического развития Крыма Андрей Мельников приступил к обязанностям вице-президента Ассоциации банков "Россия". После конфликта, спровоцировавшего уход крупнейших банков из Ассоциации российских банков (АРБ) и переход их в "Россию", значимость данной ассоциации существенно возросла. С сентября 2017 года ассоциацию возглавил бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

- На рынке аудита наметился раскол - РСА готовит жалобу на реформу президенту - Саморегулируемая организация (СРО) РСА подготовила обращение к президенту Владимиру Путину с жесткой критикой проекта по реформе аудита. Причиной обращения стало невыполнение ЦБ данных во время региональных встреч обещаний, пояснили в СРО. Однако эксперты видят от подобных обращений лишь вред: на ход рассмотрения проекта оно вряд ли повлияет, но может привести к расколу внутри данной СРО. Так "большая четверка" и ряд других крупных компаний, входящих в РСА, против данного обращения.

- Китай не дошел до "Полюса" - Fosun не получит 15% золотодобытчика - Сорвалась крупнейшая за последние годы сделка в российской золотодобыче с участием иностранцев: Polyus Gold International Limited (PGIL) Саида Керимова, владеющая 82,44% ПАО "Полюс", расторгла соглашение о продаже 15% акций ПАО консорциуму во главе с китайской Fosun Го Гуанчана. По данным "Ъ", китайцы не смогли получить одобрение Пекина, а PGIL не пошла на новую сделку по старой цене на фоне роста котировок "Полюса". Если PGIL и будет продавать акции "Полюса", то в рынок и в меньшем объеме, говорят источники "Ъ".

- Nord Stream обогнул конкурентов - Газопровод оказался лучше аналогов по удельным затратам - "Газпром" GAZP впервые раскрыл стоимость строительства газопроводов на территории РФ для подачи газа в будущий Nord Stream 2 - она составит 479 миллиардов рублей в ценах на начало 2015 года. Таким образом, теперь можно примерно оценить объем инвестиций в весь трубопроводный проект по доставке 55 миллиардов кубометров газа в год из Сибири до Германии: на данный момент он составляет около €22 миллиарда. Собеседники "Ъ" отмечают, что по удельным затратам проект выглядит более эффективным, чем конкуренты, но надолго привязывает "Газпром" к рынку ЕС.

- Газовое поле осталось за НОВАТЭКом - "Роснефть" ROSN отозвала жалобу в ФАС - "Роснефть", еще неделю назад решившая не участвовать в аукционе по продаже газовых активов АЛРОСА ALRS, отозвала и жалобу в ФАС на условия торгов. В итоге они пройдут на прежних условиях 19 февраля, а за газовые компании будут бороться НОВАТЭК NVTK и Газпромбанк. Эксперты полагают, что активы получит НОВАТЭК, и не ждут напряженной борьбы на аукционе.

- Пиву подогнали размер - Завод "Афанасий" нашел способ продавать его в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра - Тверской холдинг "Афанасий" придумал, как обойти вступивший летом 2017 года запрет на продажу пива в пластиковой (ПЭТ) таре объемом более 1,5 литра. Производитель стал использовать четырехлитровую комбинированную упаковку, в которой кроме пластика содержится также картон: в ней он продает пиво под названием "Граненый мяч". Участники рынка и юристы полагают, что действия "Афанасия" могут стать предметом изучения регуляторов.

- Baring Vostok взял языка - Фонды группы инвестировали в онлайн-школу Skyeng - Инвестфонды Baring Vostok приобрели миноритарную долю в бизнесе онлайн-школы английского языка Skyeng. Объем инвестиций не раскрывается, но стоимость всего сервиса оценивается в рекордную для российских образовательных компаний сумму - до $100 миллионов. На рынке онлайн-образования происходит все больше сделок, но крупные среди них пока редки.

- Операторов ждут дома - Размещение оборудования связи предусмотрят в строительных нормах - Государство пошло навстречу операторам связи, много лет требующим упростить размещение своей инфраструктуры в жилых домах. Строительные нормы и правила (СНиП) будут дополнены требованиями предусматривать в домах места для оборудования не менее двух операторов ШПД, что по замыслу Минкомсвязи должно "решить вопрос конкуренции". Но для окончательного решения проблем компании ждут поправок к Жилищному кодексу, которые пока остаются на согласовании государственно-правового управления президента.

- Ипотека постучится в каждый дом - Президент поручил простимулировать жилищное кредитование - В течение ближайших семи лет число семей, ежегодно берущих ипотеку, может вырасти более чем вдвое - со 0,85 миллионов до 2 миллионов, если будет выполнено новое поручение президента Владимира Путина. Согласно ему, к 2025 году возможность приобретения жилья с помощью ипотеки должна быть обеспечена для 50% семей в РФ. В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) считают задачу выполнимой с учетом потребностей домохозяйств. Однако эксперты сомневаются, что на данный момент есть инструменты, способные обеспечить такой рост без серьезных рисков, как для банков, так и для граждан.

ВЕДОМОСТИ

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- Выборы президента остались без независимой социологии - "Левада-центр" отказался публиковать данные опросов о выборах президента - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объявил в понедельник о старте исследовательского проекта к президентским выборам. По данным первого опроса, 67% россиян говорят, что точно примут участие в выборах, а еще 11% сделают это "скорее всего". По мнению 64% респондентов, выборы проходят в "открытой и честной политической борьбе", а 23% считают, что их трудно назвать "подлинно свободными и демократическими". За Владимира Путина готовы проголосовать 73,8% от всех опрошенных, за выдвиженца КПРФ Павла Грудинина – 7,2%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 4,7%. Ниже уровня погрешности результаты телеведущей Ксении Собчак (1%), основателя "Яблока" Григория Явлинского (0,6%) и бизнес-омбудсмена Бориса Титова (0,3%).

- Турция грозит войной сирийским курдам - А США планируют сделать из курдских бойцов пограничников - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что военная операция против курдского анклава Африн на границе с Сирией "может начаться в любую минуту", а "затем придет черед других регионов" (цитата по агентству Anadolu). По его словам, это ответ на планы США по созданию новых формирований на базе "Сирийских демократических сил" (СДС), основу которых составляют курдские отряды YPG Партии Демократического союза (ПДС).

- Минюст добивается ликвидации одного из фондов Навального - Это может создать проблемы для кампании бойкота выборов - Мещанский суд Москвы рассмотрит 22 января иск Минюста о ликвидации фонда поддержки СМИ "Пятое время года", обеспечивающего работу штаба Алексея Навального. В материалах суда указано, что предварительное заседание уже проведено. Руководитель штаба Навального Леонид Волков говорит, что фонд о нем не уведомили и они узнали об иске "чисто случайно".

- Доллар теряет привлекательность для инвесторов - Он слабеет из-за ожидаемой нормализации денежной политики в еврозоне и Японии - Доллар США за последний год ослаб по отношению к евро, японской иене и другим валютам на фоне перспектив ускорения экономики в других странах. Индекс ICE U.S. Dollar снизился примерно на 10% в 2017 г. и в понедельник достиг минимального уровня с декабря 2014 г. Он измеряет курс американского доллара относительно корзины шести валют стран – торговых партнеров США (евро, иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка). Китайский юань в понедельник тоже укрепился по отношению к доллару до максимума примерно за два года.

- Экономике России не удалось разогнаться до 2% - Получится в следующем году, верит Минэкономразвития, есть невидимые Росстату признаки оживления - В прошлом году экономика России выросла на 1,4–1,8%, посчитало Минэкономразвития на основе недельных и квартальных данных Росстата. Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, – 1,7% – и ниже официального прогноза Минэкономразвития – 2,1%. Но прежде чем пересматривать оценки и прогнозы, нужно дождаться полных статистических данных, замечает министр экономического развития Максим Орешкин, судя по другим индикаторам, ВВП мог вырасти и больше.

- Борьба с однодневками очистила реестр юрлиц - Опасаясь налоговых проверок, компании все реже проводят реорганизацию - Число компаний, прекративших работу из-за реорганизации, в 2017 г. снизилось почти втрое, а за два года – почти в 5 раз, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это следствие борьбы с фирмами-однодневками, объясняет федеральный чиновник.

- Андриан Канду: Мы не позволим другой стране лезть в нашу политику - Десятого декабря председатель парламента Молдавии Андриан Канду подписал назначения пяти министров и двух вице-премьеров и закон, который молдавская пресса окрестила законом "о борьбе с российской пропагандой". Право подписать кадровый указ он получил от конституционного суда 2 января, а 5 января – поправки в законодательство, ограничивающие трансляцию и ретрансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (среди них Россия).

- Четырем авиакомпаниям предписано сократить чартеры - В случае отказа Росавиация сделает это самостоятельно - Четыре крупнейшие российские чартерные авиакомпании 29 декабря получили от Росавиации телеграммы с требованием сократить программу чартерных полетов в период 10–31 января. С текстом ознакомились "Ведомости", достоверность подтвердили четыре менеджера авиакомпаний. От "Азур эйр", Nordwind и "Икара" требуется сократить программу на 30%, от "Роял флайт" – на 20%.

- Российские туристы стали больше тратить на заграничные поездки - Это сказалось даже на мировом рынке туризма - В 2017 г. количество иностранных туристов в мире выросло на 7% и достигло 1,34 млрд человек, говорится в сообщении Всемирной туристской организации. Это лучший показатель с 2010 г., с тех пор рынок рос стабильно на 4% в год.

- МТС займется киберспортом - Оператор купил клуб Gambit Esports, выступающий в Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA - Мобильный оператор МТС приобрел киберспортивный клуб Gambit Esports, сообщили "Ведомостям" два сотрудника российских киберспортивных компаний и подтвердили обе стороны сделки. МТС купила владельца клуба – кипрскую компанию Praliss Enterprises, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. По данным кипрского реестра, единственный владелец Praliss Enterprises на 15 января – Allegretto Holdings S.A.R.L. из Люксембурга. Эта компания контролируется МТС, следует из данных люксембургского реестра. Предыдущий владелец Praliss – панамская Gambit EC S.A.

- Керимов-младший отказался продавать 10% акций "Полюса" китайским инвесторам О сделке стороны договорились в мае, с тех пор компания подорожала на 15% - Polyus Gold, подконтрольная сыну сенатора Сулеймана Керимова, отказалась продавать 10% крупнейшего золотодобытчика России – "Полюса" – китайскому консорциуму во главе с Fosun, сообщили стороны. За 10% акций "Полюса" Fosun готова была заплатить $889 миллионов. Также китайские инвесторы должны были получить опцион на покупку еще 5% компании за $487,8 миллионов.

- Сбербанк SBER заработал рекордную прибыль за 2017 год - Он воспользовался зачисткой крупных частных банков и ростом спроса населения на кредиты - Сбербанк заработал рекордные 674 миллиардов рублей чистой прибыли за 2017 год, следует из его отчетности по российским стандартам. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

- Держатели облигаций "Открытие холдинга" подали на него в суд - Их не устроила 1 копейка, которую холдинг заплатил за реструктуризацию - Держатель реструктурированных облигаций "Открытие холдинга" Алексей Волков подал иск к компании, следует из картотеки арбитражных дел. Он требует признать недействительным решение общего собрания владельцев облигаций 5-й серии, которое холдинг провел в октябре прошлого года, рассказал "Ведомостям" Волков.

- "Роснефть" взяла слова назад - "Роснефть" отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) свою жалобу на действия "Алросы" при проведении открытого аукциона на газовые активы, сообщил вчера представитель ведомства. Ее рассмотрение планировалось на 15 января.

- Deloitte: интернет перестал быть приятным дополнением для торговли - Именно поэтому мировой ритейл так много инвестирует в онлайн и технологии - Мировая розничная торговля столкнулась с беспрецедентными переменами – к такому выводу пришли авторы ежегодного обзора компании Deloitte "Глобальные лидеры ритейла". "Покупатель – явный хозяин положения, технологии позволили ему быть всегда на связи и дали больше возможностей", – отмечается в исследовании. Наиболее проворные и быстрорастущие ритейлеры вроде Amazon и JD.com жертвуют прибыльностью, чтобы завоевать клиентов, новые рынки и стать лидером.

- Как Минобрнауки дважды запускало онлайн-образование - Вероятно, второй проект повторит судьбу первого - В конце прошлого года Минобрнауки отчиталось о результатах первого года крупного образовательного проекта "Современная цифровая образовательная среда в России" (СЦОС), на который государство уже потратило 400 миллионов рублей из запланированных 1,3 миллиарда. Это уже вторая попытка создать общую платформу. Первая была предпринята в 2015 году, когда по инициативе министерства восемь вузов начали создавать портал "Открытое образование" – с апреля 2015 года вложено 400 миллионов рублей средств вузов. К июню 2016 года на портале зарегистрировалось 120 000 пользователей. Но уже летом 2017 года министерство объявило конкурс на разработку СЦОС.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Полупроводник - Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах без родителей - Дети с десяти лет смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих, но под опекой проводника. - К оказанию услуг сопровождения ребенка в пути готовится Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД), рассказал, отвечая на вопросы "Российской газеты", глава ФПК Петр Иванов. По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Такая услуга может быть доступна уже в этом году. "Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению", - отметил Иванов.

- Проходи по талону - Авиапассажирам не придется снова возвращаться к бумажным билетам - Пассажирам, вылетающим из аэропорта Пулково, не нужно будет иметь бумажные билеты, чтобы пройти в "чистую зону". Хотя еще вчера шла речь о том, что с 15 января без него уже не допустят к предполетному досмотру.

- Чужие в гараже - Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом - Крайне полезное для автовладельцев решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она изучила спор собственника мест в подземном гараже и управляющей компании, посчитавшей, что автовладелец ей недостаточно платит.

- ЕГЭ пишем, 100 в уме - К 1 февраля выпускники должны определиться, какие выпускные госэкзамены они будут сдавать - В эти дни школьники активно пишут заявления на ЕГЭ. К 1 февраля они должны определиться, какие экзамены будут сдавать. Выпускники этого года подают заявления в свои школы, а выпускники прошлых лет - в места регистрации на ЕГЭ, которые утверждены для каждого региона.

- Дошли до Курил - Владимир Путин обсудил вопросы цифровизации с главой "Ростелекома" RTKM - О цифровизации страны президент поговорил с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Речь шла и об устранении цифрового неравенства, и о телемедицине, и об умных домах, и об интернет-кабеле на Курилы.

- Кандидаты - по алфавиту - ЦИК утвердил форму бюллетеня - Центризбирком утвердил форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России. Фамилии кандидатов в нем будут стоять в алфавитном порядке.

- Без денег, но с адвокатом - Граждан-банкротов предлагают обеспечить бесплатной защитой - Федеральная палата адвокатов предложила обеспечить бесплатной правовой помощью граждан, вынужденных начать процедуру личного банкротства.

- Эрнст Первый - Дмитрий Медведев вручил премии правительства Константину Эрнсту и другим журналистам - В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2017 год. Так, премией отмечен коллектив Первого канала за организацию трансляции военно-морского парада в Петербурге. За продвижение гуманистических ценностей в СМИ премию посмертно получил Даниил Дондурей.

- Выход в Сеть - Начал работу сайт путин2018.рф - Сегодня, 15 января, начал работу интернет-сайт кандидата в президенты Владимира Путина. Опубликован и единый телефон штаба. Также граждане могут посетить общественную приемную кандидата в здании мэрии на Новом Арбате.

- Ожидания весны - Большинство россиян уверены в честности выборов - Готовность прийти на выборы президента в марте 2018 года выражают 65-67% россиян. Владимир Путин лидирует в рейтингах симпатий избирателей. Второе место с большим отрывом занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Участие Грудинина и Ксении Собчак улучшает восприятие конкурентности выборов. Такие данные привел сегодня на пресс-конференции гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

- Тысяча и один журналист - Вячеслав Володин назвал главной чертой Думы открытость - В Госдуме работает больше всего журналистов по сравнению с другими органами власти - 1001 человек аккредитованы в нижней палате. Так что День печати в ГД отмечают с особым размахом. Спикер ГД поздравил думский пул с профессиональным праздником и обещал корреспонденту "РГ", что журналистов в Думе не заменят роботы.

- Кому дешевле - В Мордовии продлили ипотеку под пять процентов - В Мордовии вновь продлили уникальную программу льготной ипотеки: приобрести жилье под пять процентов годовых можно до апреля. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона.

- Внешний мир - На нг не все так беззаботно пускали петарды, как у нас под окнами. - В Иране чуть не случилась "оранжевая революция". Понятно - "чуть" не считается, но будет ли это про-анти-западное движение иметь какие-то последствия? И те, кто против режима как фундаменталистского, и те, кто против него как "недостаточно фундаменталистского", равно возмущались фундаментальными проблемами - безработица молодежи, рост цен, коррупция, непомерное расслоение общества. Оригинальный набор, "особый путь", так сказать...

- Алиментов. net - Власти решат проблему алиментщиков - В правительстве намерены усовершенствовать механизм контроля за выплатой алиментов. Об этом сказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин на совещании, посвященном реализации президентского указа "Об объявлении в РФ Десятилетия детства". Провела его вице-премьер Ольга Голодец.

- Мир Донбассу - Конфликт на юго-востоке Украины: как продвинуться вперед - Предложение президента России Владимира Путина о развертывании в зоне конфликта на юго-востоке Украины миротворческой операции ООН придало новый импульс обсуждению перспектив урегулирования украинского кризиса. Это обсуждение идет сложно. Позиции Москвы и Киева по ключевым вопросам не просто отличаются друг от друга, а прямо противоположны. Но это не обязательно означает, что сам процесс урегулирования снова оказался в тупике.

- Средства защиты - У рынка еще остались вопросы к законопроекту о финансовом омбудсмене - Участники финансового рынка сняли далеко не все разногласия по законопроекту "О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций" (финансовом омбудсмене). Перспективы начала работы документа, который разрабатывается с 2013 года, при этом сильно разнятся - от принятия его Госдумой буквально в ближайшие недели до неопределенных сроков дальнейшего обсуждения и доработки.

- Вылетят из торговых залов - Свободную продажу дронов предложено запретить - Право использовать беспилотники должно быть только у госструктур и силовых ведомств, считает депутат Госдумы, военный летчик 1-го класса, генерал-полковник Николай Антошкин.

- Прижились в парке - Прокуроры требуют снести незаконное жилье - Межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о сносе самовольно возведенных жилых апартаментов на берегу Москвы-реки в границах "Природно-исторического парка "Москворецкий".

- Фальшивки обнаружит смартфон - Гознак разработал приложение для проверки подлинности банкнот - Подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей можно будет проверить с помощью специального мобильного приложения. Оно будет доступно к скачиванию на телефоны с операционными системами Android и iOS уже 18 января.

- Спад напряжения - Минэкономразвития ожидает профицит бюджета на триллион рублей - Рост экономики в 2017 году составил от 1,4 до 1,8 процента, предварительно оценило минэкономразвития. Позже эта оценка может быть повышена, на это указывает ряд опережающих показателей.

- Эксперимент с дымком - В России начали маркировать табачную продукцию - Новая информационная система (аналог существующей сейчас при торговле алкоголем) позволит моментально определять подлинность сигарет, папирос и прочей табачной продукции, отсекая контрафакт и контрабанду. Эксперимент, который начался в понедельник, продлится до конца года. Эксперты не исключают роста цен на курево.

- Патроны в чемодане - В Шереметьево задержали военную контрабанду - Результаты досмотра багажа 30-летнего гражданина Венгрии, вылетавшего из Москвы в Будапешт, удивили даже видавших всякое сотрудников Шереметьевской таможни.

- В Москве открылся первый флагманский центр госуслуг "Мои документы" - В понедельник в ММДЦ "Москва-Сити" по Пресненской набережной, 2, на первом этаже торгового центра "Афимолл Сити" открылся флагманский центр госуслуг "Мои документы". Он стал первым центром в России, который предоставляет услуги по регистрации транспорта.

- Где деньги лежали - Из столичной квартиры украли 50 миллионов рублей - Такую сумму наличностью из столичной квартиры давно не выносили. В ночь на субботу в жилом доме на Сельскохозяйственной улице в Москве произошла кража - кто-то проник в помещение и вынес 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро (суммарно около 48,9 миллиона рублей).

- Королевская роскошь с круговым обзором - Открылся первый в этом году автосалон - Шикарные, высокотехнологичные и безумно дорогие машины предстали перед глазами изумленной публики на Детройтском автосалоне.

- Свой угол - Бюджетникам города на Ставрополье разрешили приватизацию служебного жилья - На такой шаг власти промышленного центра Ставропольского края - города Невинномысска - пошли, чтобы привлечь врачей и учителей, которых в нем катастрофически не хватает.

- С шашечками вместо мигалки - ФАС пересела на такси для экономии бюджетных денег - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила частично пересесть со служебных автомобилей на городское такси. Так служба убивает двух зайцев: экономит бюджетные деньги и следит за ценообразованием агрегаторов. Как оказалось, в других ведомствах тоже ищут пути экономии: одни федеральные чиновники предпочитают автомобилю велосипед, вторые следуют общему тренду (такси), а третьи ищут альтернативу дорогому бензину.

- Секретов не будет - Начался суд по делу бывшего сотрудника СКР Михаила Максименко - В Мосгорсуде прошли предварительные слушания по делу бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко, обвиняемого во взяточничестве.

- Урок на ножах - В пермской школе во время драки с использованием холодного оружия пострадали 15 человек - В школе № 127 Мотовилихинского района Перми во время драки с применением холодного оружия пострадали ученики 4"Б" класса и их педагог. Все они получили проникающие ножевые ранения - учительница Наталья Шагулина и один мальчик пострадали сильнее всех. Злоумышленники били их остриями в область шеи, и чтобы спасти жизнь ребенка и взрослого, медикам пришлось провести тяжелые операции.

- В десять раз быстрее звука - ВМФ испытывает ракету, которую невозможно сбить - Будучи еще не принятой на вооружение Военно-морского флота РФ, новейшая российская гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе.

- С бомбой не шутят - За угрозу взрыва на вокзале пассажир получит срок - К четырем годам лишения свободы приговорил Басманный суд Москвы мужчину, сообщившего на Курском вокзале о якобы находящемся в его вещах взрывном устройстве. Об этом рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

- В суд пойдут по одной статье - СКР объявил об окончании работы по делу Кирилла Серебренникова - Следствие по громкому делу, одним из фигурантов которого проходит известный режиссер Кирилл Серебренников, закончено. Эту информацию подтвердили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ.

- Дипломатия английского газона - Сергей Лавров подвел внешнеполитические итоги прошлого года - Сумеет ли мировое сообщество предотвратить вооруженный конфликт вокруг Корейского полуострова? Как Москва планирует добиваться возвращения своей дипсобственности, незаконно конфискованной на территории США? Кто лучше: Дональд Трамп или Хиллари Клинтон? На эти и многие другие вопросы ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной пресс-конференции, посвященной внешнеполитическим итогам минувшего года. У главы российского МИД эти итоги не вызывают большого оптимизма.

- Потянуло домой - Китай возвращает взяточников на родину - Власти Китайской Народной Республики в прошлом году вернули в страну 1300 человек, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

- Заглянуть в прошлое - Профессор из США напомнил о том, что американцы сражались за Крым вместе с Российской империей - Учить уроки истории и признавать в отношении России объективные реалии предлагает соотечественникам профессор Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в журнале The National Interest ("Национальный интерес"). В статье "От Сибири до Крыма: Месть истории в американо-российских отношениях" ученый поделился с читателями впечатлениями от поездки по России.

- Семь лет без стабильности - В Тунисе годовщину революции отметили акциями протеста - Власти Туниса выделили дополнительно около 41 миллиона долларов на поддержание малоимущих слоев населения. Эти средства пойдут на увеличение субсидий и повышение минимального размера пенсий. Кроме того, решено удвоить выплату грантов для детей-инвалидов и помочь нуждающимся в медицинской помощи безработным. С помощью этих шагов правительство рассчитывает снизить напряженность, возникшую в стране в начале января, после того, как власти увеличили налоги и повысили цены на ряд товаров и услуг.

- Субмарине место на озере? - В Польше делят списанную подводную лодку - Списанная 53-летняя подводная лодка польских ВМФ "Кондор" стала яблоком раздора для властей сразу нескольких городов Польши.

- Катрин показала характер - Французская кинозвезда извинилась перед жертвами насилия - Могла ли великая киноактриса Катрин Денев предположить, что письмо, опубликованное с неделю назад в газете "Монд", в котором она в числе 100 француженок выступила в защиту права мужчин на настойчивые ухаживания, вызовет столь бурную и порой нелицеприятную полемику во Франции?

- Авария дуплетом - Верховный суд определил, кто отвечает за починку машины - Важное для автовладельцев разъяснение дал Верховный суд. Оно особенно актуально потому, что сейчас страховые компании предпочитают возмещать ущерб в аварии не деньгами, а направлением на ремонт. Кто отвечает за этот ремонт и в какой ситуации?

- Три пули для контроля - Отстрел нарезного охотничьего оружия оставили за полицией - Проведение контрольного отстрела охотничьего нарезного оружия продолжат в органах внутренних дел, несмотря на то, что функции лицензирования гражданского оружия переданы Росгвардии. Это положение уточнил вступивший в силу с 1 января Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Точка возврата - Юристы подготовили инструкции, когда не понравившуюся покупку можно вернуть в магазин - Юристы детально объяснили, в каких случаях покупатель вправе передумать и вернуть товар в магазин. Иногда это сделать можно даже без чека: закон разрешает привести свидетелей, которые подтвердят, что вещь куплена именно здесь.

- Термометры трещат - В республике ввели режим ЧС из-за сильных холодов - В Якутии люди выживают в морозы, при которых замерзают уличные термометры. В республике крещенские минус 60. Правительственная комиссия ввела режим повышенной готовности в связи с сильными холодами. В такую погоду высок риск аварий на транспорте, поскольку дороги и аэродромы тонут в густом тумане, а вероятность пожаров возрастает кратно из-за того, что население массово включает обогреватели.

- Самые обонятельные - Каждый день 100 москвичей жалуются в "Мосгаз" на странные запахи - По 60-100 жалоб на подозрительные запахи каждый день получают аварийные службы "Мосгаза". Как сообщил "РГ" гендиректор предприятия Юрий Колосков, в большинстве случаев горожане принимают за сетевой газ "ароматы" краски, канализации или полигона "Кучино".

- Поймать контролера - Парконы подключили к системе "ДТП-нет" - В Москве теперь не только парконы следят за водителями, но и водители - за парконами. Все машины подключили к всероссийской системе "ДТП-нет". На авто появились наклейки "Я соблюдаю ПДД. Не согласен? Звони" с номером всероссийской бесплатной "Горячей линии", куда можно сообщить обо всех нарушениях ПДД водителя за рулем такого авто.

- Контроль онлайн - В детсадах и классах начальной школы установят видеокамеры - В этом году в помещениях детских садов и классах начальной школы республики установят системы видеонаблюдения, с помощью которых родители смогут в любой момент увидеть воочию, чем занимается их ребенок.

- Виновные признались - "РГ" помогла пенсионеру добиться расследования тяжкого преступления - В марте прошлого года "РГ" напечатала материал о том, как Юрий Попов, житель поселка Железнодорожный Новосибирской области, безуспешно пытается добиться наказания виновных в гибели его сына (см. "РГ-Неделя Сибирь", N7227). После критической публикации следствие прислушалось к аргументам пострадавшего, который до этого получал только отказы.

- Намесили грязи - Автоледи отсудила у агрофирмы компенсацию за разбитую иномарку - Орловский областной суд поставил точку в затянувшемся споре жительницы Орла с агрофирмой, по вине которой произошло ДТП. Осенью 2016 года девушка в аварии на грязной дороге разбила машину и только по счастливой случайности осталась жива.

- Продается... музей - Владелец частной экспозиции объявил о распродаже реликвий семьи Ростроповичей - Предметом спора стал частный музей семьи Ростроповичей в Оренбурге: его владелец и хранитель Юрий Гончарук объявил о том, что продает экспозицию. Он заявил о том, что ранее предлагал передать раритеты в дар области - при условии выкупа помещения музея, однако получил отказ.

- Управдому предъявят счет - Управляющие компании будут штрафовать за завышенные платежки - С этого года управляющую компанию можно оштрафовать за необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения. Она должна будет вернуть половину той суммы, которая была начислена сверх причитающегося. Для этого собственник, как только обнаружит в квитанции завышенные цифры, должен направить в адрес управляющей организации письменное заявление о выплате штрафа. Если факт нарушения подтвердится, в течение двух месяцев внимательному потребителю должны будут выплатить штраф. Побывавшая в "Российской газете" на "Горячей линии" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, как еще можно сдержать аппетиты управляющих компаний.

- Легко не будет - Александр Шохин рассказал, чего нам ждать от новых американских санкций и когда надо продавать госкомпании - Почему не нужно откладывать приватизацию госактивов, на сколько поднять пенсионный налоговый вычет и как долго продлится действие санкций. Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

- Все съедим - Через два года Россия сможет отказаться от импортного сыра - В прошлом году Россия совершила прорыв в производстве фруктов, ягод и орехов. Прибавка, по данным Росстата, составила 85 процентов. Еще более долгожданный эффект - на 28 процентов выросло производство рыбного филе и ряда других рыбных продуктов, на 4 процента - замороженной рыбы, на 17 процентов - креветок и других морепродуктов.

- Деление на восемь - Какой теперь будет зарплата ректора - Минобрнауки предлагает изменить порядок начисления зарплат руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам подведомственных вузов и других организаций министерства.

- Вопрос к истории - Учебник ушел на экспертизу - Научно-методический совет по учебникам минобрнауки решил направить на дополнительную экспертизу учебник по истории России для 10-го класса по началу ХХ и ХХI веков.

- Грант для 9 "А" - Как школьнику получить деньги на проект - Утверждена новая федеральная программа "Развитие образования" на 2018-2025 годы. В программе упор сделан на сохранение лидирующих мест наших школьников в международных исследованиях, повышение востребованности рабочих кадров, усиление позиций ведущих университетов в мировых рейтингах, развитие системы повышения квалификации для взрослого населения в возрасте от 25 до 65 лет. По планам повышение квалификации каждый год должны проходить не менее 37 процентов всех работающих граждан.

- Диплом с видом на работу - Целевиков будут брать в вузы по новым правилам - В этом году целевики будут поступать в вузы по новым правилам: им придется отработать не менее трех лет, а за невыполнение обязательств - заплатить штраф.

ИЗВЕСТИЯ

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- Демографический редактор - Губернаторам рекомендовали принять дополнительные меры для повышения рождаемости - Власти регионов должны принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к действующим федеральным. Минтруд направил губернаторам письма с такими рекомендациями. Речь о дополнительных денежных выплатах, к примеру, региональном материнском капитале, улучшении жилищных условий для семей, создании 12-часовых детских садов. Причем меры должны касаться всех семей, независимо от их доходов. Дополнительная поддержка необходима, так как в последние два года рождаемость падает и демографическая ситуация может ухудшиться, отмечают чиновники.

- Уверенность девелоперов выйдет из рецессии - Настроения в строительном секторе улучшаются благодаря дешевой ипотеке - Ставки по ипотеке, упавшие до исторического минимума, оживили рынок недвижимости. Эксперты НИУ ВШЭ прогнозируют, что по итогам 2018 года индекс предпринимательской уверенности в строительстве - ключевой показатель настроения инвесторов - вырастет на 11 процентных пунктов - до минус 4%. Эта тенденция может в обозримом будущем вывести индекс в положительную зону, что произойдет впервые с 2008 года.

- Спекулянтов ждут огромные штрафы - Госдуме отказались от идеи ввести уголовное наказание за реализацию фальшивых билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018. - Согласно тексту законопроекта, который комитет по госстроительству сегодня будет рекомендовать ко второму чтению, компаниям-нарушителям будет грозить штраф от миллиона до полутора миллионов рублей, а гражданам - от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Ранее свою позицию высказало МВД: в ведомстве сочли нецелесообразным введение уголовной ответственности, пояснив, что ее можно применять в рамках действующих статей УК РФ "Мошенничество" и "Незаконное предпринимательство". Эксперты опасаются, что из-за жестких требований FIFA граждане, купившие билет, но не успевшие получить паспорт болельщика (Fan ID), не смогут его вернуть или продать.

- С новым ГОСТом - Росстандарт к 2019 году намерен утвердить новые требования к водке - На рынке появится водка исключительного качества. Для классического напитка подготовили специальный ГОСТ, который может вступить в силу уже в 2019 году. Он предъявляет более жесткие требования к сырью для водки. Об этом "Известиям" рассказали в Росстандарте. Новые правила производства помогут закрепить за Россией в мире статус родины напитка.

- Триста миллиардов на цифровую экономику - Глава "Ростелекома" доложил президенту об инвестиционных планах компании - Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Глава компании рассказал о планах по содействию цифровизации экономики страны и сообщил, что приоритетным направлением работы корпорации сейчас является развитие доступа в интернет в районах массовой жилищной застройки. По его словам, в течение пяти лет "Ростелеком" планирует инвестировать в развитие цифровых технологий более 300 миллиардов рублей.

- Владимир Путин встретится с доверенными лицами - Мероприятие согласно закону пройдет в нерабочее время - Кандидат в президенты Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами. Информацию о подготовке мероприятия "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В избирательном штабе Владимира Путина уточнили, что точная дата встречи пока не определена. Не исключено, что по аналогии с президентской кампанией 2012 года она может состояться уже на следующий день после регистрации полного списка доверенных лиц - он будет сформирован до конца января.

- Приемный день - Врамках единого дня сбора подписей 14 января ЕР открыла свои общественные приемные в 85 регионах для граждан, желающих поддержать выдвижение Владимира Путина на выборах президента. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил "Известиям", что ранее уже было собрано 538 тыс. подписей, а в единый день собрали еще 200 тыс.

- В Палестине увековечат память о Юрии Гагарине - В Палестине 19 января состоится торжественное открытие бюста первого космонавта - В палестинском городе Вифлееме появится бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Торжественное открытие бронзового памятника состоится 19 января при участии ряда государственных и религиозных деятелей. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе международного фонда "Диалог культур - Единый мир", который и стал инициатором проекта. В Палестине считают, что появление скульптуры будет способствовать развитию двусторонних культурных связей.

- Должники стали реже скрываться от коллекторов - Лишь каждый пятый заемщик отказывается общаться с взыскателями - Каждый пятый заемщик в России отказывался общаться с коллекторами в прошлом году. Это меньше, чем в предыдущем - в 2016-м не хотел взаимодействовать с взыскателями каждый третий должник. Об этом "Известиям" рассказали участники коллекторского рынка. По их прогнозам, в 2018 году доля неконтактных должников продолжит снижаться. Этому способствует повышение финансовой грамотности населения.

- Государство против курдов - Что общего у подконтрольного Турции анклава в Сирии и созданного Израилем Свободного Ливана - Пока верные Башару Асаду силы с одной стороны и войска международной коалиции - с другой добивают боевиков ИГ, Анкара реализует в Сирии собственную повестку. С точки зрения турецких властей, едва ли не большую угрозу, чем радикальные исламисты, представляют курдские вооруженные формирования. Чтобы противостоять им, Турция создает на сирийской территории буферное квазигосударство. Аналогичным образом в свое время действовал Израиль, благодаря которому в 1979 году возникло государство Свободный Ливан, чьей основной задачей было противодействие палестинским экстремистам. Насколько полной является эта аналогия и как долго готова Анкара удерживать контроль за суверенной сирийской территорией - разбирался iz.ru.

- Россияне стали осторожнее открывать вклады - Россияне стараются не размещать депозиты на сумму выше застрахованной государством - Из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тысяч российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах больше 1,4 миллионов руб­лей. Это следует из расчетов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подготовленных для "Известий". В то же время почти вдвое сократилась общая сумма превышения - до 25,5 миллиардов руб­лей.Вопреки вандалам

- Российский центр науки и культуры в Киеве продолжит работу, несмотря на акции радикалов - После серии нападений радикалов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве власти Украины усилили охрану здания. Как рассказал "Известиям" глава центра Константин Воробьев, представительство Россотрудничества на Украине продолжит работу, и речь о сокращении персонала пока не идет, несмотря на периодические провокации.

- Грузоперевозчикам перекроют "серые" схемы - Транспортные компании переводят на электронный документооборот - Российские грузоперевозчики уже в 2018 году смогут оформлять накладные в электронной форме. Проект соответствующего постановления правительства подготовили в Минтрансе ("Известия" ознакомились с содержанием документа). В ведомстве считают, что это позволит вывести рынок автомобильных перевозок из тени. По экспертным оценкам, большинство из них осуществляют индивидуальные предприниматели, причем с использованием "серых" схем.

- Россиянки начали обходить загс стороной - Разница между количеством мужчин и женщин, планирующих узаконить свои отношения, практически исчезла - За пять лет снизилось число женщин, планирующих официально оформить фактический брак, констатировал Росстат. У сильного пола отношение к штампу в паспорте практически не изменилось. О том, что представительницы прекрасного пола стали меньше стремиться в загс, свидетельствует исследование Росстата, с результатами которого ознакомились "Известия". Почти 40% браков не зарегистрированы, показал опрос женщин, вступивших в семейный союз в 2015–2017 годах.

- Репетиторов назвали одним из трех условий хорошего образования - Подавляющее большинство родителей платят за дополнительные занятия, чтобы их дети сдали ЕГЭ - Около половины родителей выпускников не верят, что их дети смогут подготовиться к ЕГЭ без репетиторов и дополнительных учебных курсов. Даже при скромном достатке люди стараются на этом не экономить, говорится в результатах трехлетнего мониторинга эффективности школьного образования РАНХиГС (есть в распоряжении "Известий"). Более 90% старшеклассников, посещающих дополнительные занятия, делают это ради сдачи ЕГЭ.

РБК RBCM daily

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- Китайцы до "Полюса" не дошли - Инвесторы из КНР отказались от покупки доли в крупнейшем золотодобытчике России - Китайские инвесторы во главе с Fosun, которые готовились приобрести 10% российского золотодобытчика "Полюс", вышли из сделки. Их могли отпугнуть в том числе проблемы Сулеймана Керимова, отца владельца компании, полагает эксперт.

- Турецкий гамбит Пентагона - США объявили о создании курдских пограничных сил - Турция и Россия раскритиковали план США создать на базе курдских военных формирований пограничные силы безопасности. Москва предупредила о риске развала страны, а Анкара грозится уничтожить новые военные соединения на границе.

- Самозанятость не заинтересовала россиян - Глава Минэкономразвития признал провал замысла налоговых каникул - Меры по легализации доходов самозанятых не дали нужного результата, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, нужны новые стимулы. Эта часть населения недостаточно мотивирована к обелению своих доходов, поясняют эксперты.

- Ценная Дума - Расходы на нижнюю палату увеличены до 10,7 миллиардов рублей. - Расходы на Госдуму вырастут на 8,4% по сравнению с 2017 годом. Зарплаты парламентариев и их думских помощников обойдутся государству в 3,4 миллиардов рублей. Вырастут расходы и на парламентское телевидение.

- Растроение личности - На российский рынок выходит семейство брендов Kira Plastinina - Бывший гендиректор сети Kira Plastinina, в которую было вложено более 3 миллиарда рублей, перезапускает проект, но уже без участия самой Киры Пластининой.

- На острие подростковых проблем - Почему стал возможным инцидент в пермской школе. - Подростки, устроившие поножовщину в пермской школе, росли в благополучных семьях, рассказали источники РБК. Эксперты говорят о необходимости усиления охраны школ и создании профилактической системы психологической помощи детям.

- Реформа в подоходных условиях - Власти готовятся к введению прогрессивной шкалы НДФЛ - В правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% для людей с годовыми зарплатами на уровне 7–10 миллионов рублей, сообщили источники РБК. Но пока расчеты показывают неэффективность этой меры из-за выпадающих доходов бедных регионов.

- Игры на понижение - Телеканалы приступили к продажам рекламы в олимпийских трансляциях - Базовая стоимость минуты рекламы в трансляциях зимней Олимпиады в эфире "Первого" и "России 1" оценена в 2–2,5 миллионов рублей. Четыре года назад во время Игр в Сочи базовые расценки были почти на 30% выше.

- Минтранс посадили на мель - Финская Wartsila отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи. - Финская Wartsila отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи "Залив" из-за санкций. Заводу пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 миллиардов рублей. Всего в России построено четыре таких судна.

- Банкам снова нужна дорогая ликвидность - Впервые с октября возобновилось активное привлечение средств ЦБ по РЕПО по фиксированной ставке. Эксперты считают, что занимать мог один испытывающий потребность в ликвидности банк.