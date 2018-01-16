Кабмин РФ выдвинул директора департамента Минтранса Тихонова в совет директоров НМТП

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП), среди которых оказался ранее не входивший в него директор департамента Минтранса Александр Тихонов, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

В общей сложности кабмин выдвинул двух кандидатов. Вторым стал глава Росимущества Дмитрий Пристансков, который уже входит в совет директоров компании.

Александр Тихонов назначен на должность директора департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса в июле 2009 года. До этого, в период с 2004 по 2009 годы руководил другими департаментами ведомства.

В настоящее время в совет директоров НМТП, помимо Пристанскова, входят вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов, помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, гендиректор группы "Сумма" Лейла Маммед Заде, член совета директоров "Суммы" Александр Потапушин, а также первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.