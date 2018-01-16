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Нефть продолжает дешеветь в ожидании данных по запасам в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Нефть, на прошлой неделе обновившая ценовой максимум более чем за три года, продолжает дешеветь в ожидании данных по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.16 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,32% - до 69,31 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,68%, до 63,84 доллара за баррель.

Аналитики, опрошенные изданием The Wall Street Journal, полагают, что нисходящий тренд нефтяных цен во вторник был во многом обусловлен фиксацией прибыли после нескольких дней роста.

Кроме того, трейдеры ждут публикации данных по запасам в США. Американский институт нефти (API) опубликует свои данные в среду, минэнерго страны - в четверг. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти в стране по итогам прошлой недели опустились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 415,6 миллиона баррелей.

Участники рынка задаются вопросом, прекратится ли снижение запасов в США из-за того, что нефтеперерабатывающие предприятия страны вскоре начнут сезонные технические работы, снижая тем самым спрос на нефть. "Я думаю, что рынок хочет понаблюдать, будут ли запасы нефти расти в ближайшие пару недель", - сказал газете глава консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липов (Andy Lipow).

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