США в феврале увеличат добычу сланцевой нефти на 111 тыс баррелей в день, до 6,5 млн - EIA

МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале 2018 года вырастет по сравнению с январем на 111 тысяч баррелей в сутки — до 6,549 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи составляет 6,438 миллиона баррелей в сутки. В декабре ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в январе вырастет на 94 тысячи баррелей в сутки — до 6,408 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в феврале ожидается на месторождении Permian - на 76 тысяч баррелей, до 2,87 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford F - на 15 тысяч баррелей в день, до 1,257 миллиона баррелей в день, на Bakken - на 8 тысяч баррелей, до 1,215 миллиона баррелей в день.

На 6 тысяч баррелей, по мнению EIA, вырастет добыча на Niobrara, до 556 тысяч баррелей в день, на 3 тысячи - на Anadarko, до 491 тысячи баррелей в день, также на 3 тысячи - на Appalachia, до 116 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится и составит 44 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в феврале роста добычи газа на этих месторождениях в США на 890 миллионов кубических футов — до 64,071 миллиарда в сутки. Оценка добычи газа в январе составляет 63,181 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в декабре 2017 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 156 штук, или на 2,1%, до 7,5 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) – пробуренные, но пока не обустроенные для добычи скважины. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.