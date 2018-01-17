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Почти 2 млрд рублей взыскали с должников энергетики Камчатки


Энергосети

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв /ПРАЙМ/. Почти 2 миллиарда рублей взыскали в 2017 году с жителей Камчатского края, задолжавших за потребленные электроэнергию, тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго" KCHE.

"В 2017 году юристы энергокомпании направили в суд 8200 исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленные электроэнергию, тепло и ГВС на общую сумму около 2,38 миллиарда рублей. С учетом исков, поданных в прошлые периоды, судом удовлетворено 9454 заявлений на общую сумму 1,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, на 1 января 2018 года на рассмотрении в судах находилось 5,8 тысячи исков на общую сумму 665 миллионов рублей. Ежемесячно энергокомпания подает до 700 исков к неплательщикам на десятки миллионов рублей.

В "Камчатскэнерго" добавили, что в рамках претензионной работы с неплательщиками в прошлом году проведено 49 рейдовых выездов, проверено 268 адресов, арестованы предметы мебели и бытовой техники.

"Тем не менее, энергокомпания уделяет большое внимание досудебному урегулированию споров. С каждым абонентом проблема выхода из долговой ситуации решается индивидуально", - сказал представитель пресс-службы.

Компания "Камчатскэнерго" является основным поставщиком электрической энергии на территории Камчатского края, а также вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд города Петропавловска-Камчатского.

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