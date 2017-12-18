Дайджест российских СМИ – 17 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Правительству предложена реформа институтов социальной поддержки - Изменение схемы работы соцсферы после выборов 2018 года неожиданно стало главной темой открывшегося в Москве Гайдаровского форума. Самые радикальные идеи представлены главой Счетной палаты Татьяной Голиковой — это консолидация трех соцфондов в единый и "обмен полномочиями" с регионами, предполагающий решение проблем неплатежей за неработающих федеральным центром. Идеи Центра стратегических разработок (ЦСР) по росту соцрасходов на 1,5–2% ВВП не встречают сопротивления — но, судя по дискуссиям в РАНХиГС, в апреле правительство будет обсуждать не столько этот рост, сколько реформу институтов и всей системы соцподдержки.

- Палестинцы ответили Дональду Трампу - Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) отказался от признания Израиля в качестве государства, а также от сотрудничества с израильскими властями в области безопасности и экономики. Это решение было принято в ходе чрезвычайного заседания совета. Ранее глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что договоренностей, которые четверть века назад заложили основу палестино-израильского урегулирования, больше не существует. Решение палестинского руководства ставит крест на усилиях "ближневосточного квартета" посредников, одним из участников которого является Россия.

- Одна река — один хозяин - Власти хотят изменить правила вылова рыбы - Рынок речной рыбы Дальнего Востока, чей годовой оборот оценивается до $1,5 млрд и в основном обеспечивается выловом лососевых, ждет передел. Как стало известно "Ъ", чиновники обсуждают изменение правил: если сейчас в одном водоеме добычу может вести несколько предприятий, теперь рассматривается механизм "одна река — один хозяин".

- 23 февраля выезжает на брони - В наступившем году россияне решили отправиться на февральские и мартовские праздники за рубеж: продажи туров в этот период увеличились более чем в три раза. Еще два-три года назад многие граждане, пытаясь экономить, предпочитали в праздничные дни оставаться дома. Участники рынка объясняют новый тренд оживлением экономики и длинными выходными. По их данным, у туристов пользуются спросом Чехия, ОАЭ и Таиланд. Туры по России, напротив, перестали интересовать путешественников.

- Широкий вход в "черный ящик" - Белый дом опубликовал вчера два из одиннадцати ожидаемых постановлений, нацеленных на защиту компаний и физлиц от расширения иностранных санкций и перевод сделок с санкционными предприятиями в режим "черного ящика". Формулировки документов позволяют максимально широкое толкование. Чтобы перевести компанию или ИП в такой режим, достаточно наличия "ограничительных мер", введенных в их отношении иностранными государствами, объединениями или учреждениями. Чтобы закрыть информацию о крупных сделках от акционеров, с 15 января можно использовать те же основания или сослаться на практически непроверяемую связь сделки с выполнением гособоронзаказа.

- Минфин взялся за пени - Их размер не будет превышать суммы задолженности - Как стало известно "Ъ", Минфин подготовил проект закона, который ограничивает максимальный размер пени суммой налоговой задолженности. Эта мера дополнит масштабное списание налоговой недоимки и пеней граждан и индивидуальных предпринимателей, проводимое сейчас Федеральной налоговой службой (ФНС) по инициативе Владимира Путина. Вчера глава Минфина Антон Силуанов доложил президенту о ходе работ и назвал точную сумму списания — 205,8 млрд руб.

- Гендерный разрыв в зарплатах сократился на треть - Сейчас гендерный разрыв в оплате труда в среднем по экономике РФ составляет 22–27% (по данным Росстата и соцопросов). За последние годы он существенно сократился (к примеру, в 2005-м он составлял 39,3%). Своих максимальных значений гендерный разрыв достигает в сфере отдыха и развлечений, где женщины зарабатывают только 72,8% от зарплаты мужчин, минимальных — в образовании (93,9%). В странах Евросоюза общий показатель отрыва мужчин в оплате труда за десять лет снизился с 17,7% до 16,4%.

- Власти Севастополя не до конца освоились - Как стало известно "Ъ", губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников к 22 января должен отчитаться перед правительством о привлечении к дисциплинарной ответственности своих заместителей, из-за которых ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года" не реализована полностью. Основные сложности возникли в части капитального строительства: по данным "Ъ", всего городским властям удалось освоить 63,49% средств, выделенных под застройку в 2017 году. Таким образом, возведение четырех объектов было отменено, а строительство еще пяти — перенесено на 2018 год.

- Две палаты ищут путь к единогласию - Госдуму и Совет федерации скрепят по партийному принципу - Сопредседатели согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки назвали первое заседание "конструктивным шагом навстречу" и надеются на скорый консенсус. Ранее в Госдуме напоминали о своем конституционном праве преодолеть вето Совета федерации (СФ), если компромисс не будет найден. Чтобы избежать подобных конфликтов, в "Единой России" назначили ответственных за координацию между депутатским и сенаторским корпусами и договорились заранее обсуждать резонансные инициативы на партийной площадке.

- Проектный принцип поможет явке - Для привлечения избирателей на участках организуют опросы, тесты и игры - Кремль направил в регионы политтехнологов, которые будут курировать проведение мобилизационных кампаний. Явку попробуют поднять опросами в рамках проекта Минстроя по благоустройству "Городская среда" и профтестированием на избирательных участках. Во время предыдущих кампаний кураторы от администрации президента (АП) занимались главным образом мониторингом политической ситуации в регионах.

- Депутаты проявили законодательную сдержанность - ИСЭПИ оценил работу Госдумы в осеннюю сессию - В Институте социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) считают, что Госдума в осеннюю сессию справлялась с объявленным спикером Вячеславом Володиным курсом на борьбу с "законодательными завалами", меньше инициатив стали вносить сами депутаты и региональные заксобрания. В очередном рейтинге законотворцев ИСЭПИ в пятерке лидеров вместе с единороссами оказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он заявил "Ъ", что статистика справороссов была бы еще лучше, если бы единороссы не "блокировали перспективные инициативы".

- Зарплаты воспитателей повысились с нагрузкой - В российских детских садах воспитатели все меньше времени уделяют индивидуальной работе с детьми, но получают более высокую, чем прежде, зарплату. Такие выводы сделали эксперта Института образования НИУ "Высшая школа экономики" в ходе мониторинга экономики образования в 2016/17 учебном году. Это происходит на фоне роста детсадовских групп (иногда до 40 детей) и сокращения, в частности, логопедов и музыкальных работников, что "резко снижает общий эффект огромных инвестиций" в дошкольное образование. В Госдуме заявили, что уже готовят поправки по установлению предельной нагрузки на воспитателей.

- Комиссиям воздастся по делам несовершеннолетних - Ответственных за инцидент в пермской школе поищут среди должностных лиц - Как стало известно "Ъ", после инцидента в пермской школе №127, в результате которого были госпитализированы 12 человек, в том числе 9 учеников четвертых классов, возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам халатности неустановленных должностных лиц—сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних

- Дело о мошенничестве с Mercedes состарилось до пенсионеров - Судят посредника при закупках иномарок для нужд МВД - Как стало известно "Ъ", вчера в Черемушкинском райсуде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела о мошенничестве при закупках в середине 2000-х годов автомобилей Mercedes для МВД и ФСО. За семь лет, прошедшие с начала расследования, в некогда резонансном деле, где фигурировали высокопоставленные силовики, а суммы откатов исчислялись как минимум €1 млн, остался лишь один эпизод на €78 тыс. и пенсионер-посредник.

- Похищенные кредиты отмыли в испанских отелях - Экстрадированные в Россию супруги приговорены к длительным срокам - Как стало известно "Ъ", в России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании. Семь лет назад, набрав кредитов и получив деньги с клиентов ГК, они скрылись за границу, где, по версии следствия, могли отмыть часть похищенного через отели. В суде обвиняемые утверждали, что мошенничать не собирались, объясняя возникшие у них проблемы финансовым кризисом.

- Арест помешал защите диссертации - Фигуранту дела о хищениях в банке "Пушкино" повторно избрали меру пресечения - Как стало известно "Ъ", в Новосибирске судом повторно арестован бывший заместитель председателя правления и акционер обанкротившегося банка "Пушкино" Павел Чернявский, обвиняемый в хищении у этой кредитной организации более 250 млн руб. Летом 2017 года суд уже выносил решение о заключении экс-банкира под стражу, но спустя полгода оно было отменено. Бывший топ-менеджер, отрицающий вину, просил отпустить его на свободу и дать возможность подготовиться к защите кандидатской диссертации.

- Спор компаньонов дошел до надзора - Известный бизнесмен пожаловался на уголовное преследование - Как стало известно "Ъ", бывший совладелец "Петровского пассажа", ныне гендиректор подмосковного ООО "Мармарило" Тахир Матиев и его защита обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на действия следствия по делу предпринимателя. Господин Матиев, обвиняемый подмосковной полицией в попытке мошеннического захвата ООО, утверждает, что стал жертвой оговора его бывшего делового партнера, владельца сети московских ресторанов "Генацвале" Вахтанга Шонии, который задолжал ему свыше €10 млн.

- Отношения Астаны и Вашингтона насыщаются сталью - Нурсултан Назарбаев начал визит в США - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начал трехдневный визит в США. Программа весьма насыщенна — она включает и переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и встречу с представителями бизнеса, и участие в заседании Совбеза ООН с символически важной инициативой — о запрете ядерного оружия. При этом визит господина Назарбаева предшествует скорой министерской встрече в формате С5+1 (пять стран Средней Азии и США).

- Каталонией хотят управлять дистанционно - В испанском регионе начинает работу новый парламент - В Каталонии, потерявшей свою автономию от Мадрида после провозглашения независимости в октябре прошлого года, сегодня состоится первое заседание нового регионального парламента. Контроль над ним удержали сепаратисты. При этом на пост главы региона претендует его экс-лидер Карлес Пучдемон, находящийся в изгнании и обвиняемый властями Испании в организации мятежа. Мадрид заявил, что никогда не признает дистанционное управление. Однако новое руководство каталонского парламента может изменить правила игры, позволив депутатам голосовать онлайн.

- Брокеров вытянуло репо - Лидеры рынка сосредоточились на корпоративных клиентах - В 2017 году поменялось соотношение сил среди ведущих брокеров Московской биржи. Традиционных лидеров рейтинга, ориентированных во многом на частных клиентов, потеснили новые игроки, которые значительно нарастили объем сделок, заключенных в интересах корпоративных клиентов. При этом объем операций частных лиц на фондовом рынке постепенно снижается, несмотря на плавный рост клиентской базы.

- Рунет набирается опыта - Аудитория интернета в России вернулась к росту за счет старшего поколения - После двух лет стагнации российская аудитория интернета снова начала расти. К началу 2018 года количество интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет выросло на 3,5%, до 87 млн. Как выяснила GfK, рост происходит главным образом за счет людей старшего возраста и благодаря проникновению мобильного интернета. Основной резерв для дальнейшего роста — жители крупных городов старше 45 лет.

- "Роснефть" ROSN придется подстраховать - "Интер РАО" IRAO возвращается к закупке газа у "Газпрома" GAZP - Как выяснил "Ъ", энергохолдинг "Интер РАО", покупающий газ у "Роснефти", заключил "страховочные" контракты для своих ТЭС с "Газпромом". Монополия будет снабжать станции при дефиците газа у "Роснефти". Но газ "Газпрома" продается по регулируемому тарифу, тогда как "Роснефть" давала энергетикам скидку в 10%. Закупка дорогого газа может обойтись "Интер РАО" дополнительно в 2,3 млрд руб. в год, и, считают на рынке, "Роснефть" будет компенсировать эти расходы энергохолдингу.

- Выбора не занимать - Депутаты дадут заемщикам возможность выбрать способ погашения кредита — аннуитетными или дифференцированными платежами. Дифференцированные платежи сейчас редкость, их предоставляют единицы банков и лишь по крупным кредитам. Это "вызывает раздражение и социальную напряженность в среде заемщиков", уверены авторы проекта. Банкиры указывают на нецелесообразность введения дифференцированных платежей при небольших суммах кредита и на отсутствие технической возможности реализовать это в короткие сроки. Тем не менее в Госдуме рассчитывают, что норма начнет действовать в конце 2018-го — начале 2019 года.

- Управляющие верят в акции - Надежды на мировую экономику сократили долю наличных в инвестпортфелях - С началом нового года у инвесторов заметно улучшились ожидания относительно роста мировой экономики. Поэтому управляющие фондов активно сокращают долю наличных в портфелях, наращивая долю рисковых активов. Повышенным спросом у них пользуются не только акции европейских компаний, но и компаний развивающихся стран, в том числе российских. Растущие цены на нефть сделали недооцененный российский рынок одним из самых привлекательных для зарубежных инвесторов.

- "Авиаполису" расчистили полосу - Учредители НПФ готовы на докапитализацию фонда - Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Авиаполис" получит от основного учредителя необходимые средства для докапитализации и проведения акционирования. Таким образом, фонд должен выйти из ситуации, которая грозила ему отзывом лицензии в ближайший месяц. Это может вернуть к нему интерес потенциальных покупателей.

- Коллекторы взыщут друг с друга - Совладелец агентства обвиняет партнера в нечестной конкуренции - Как стало известно "Ъ", на коллекторском рынке возник корпоративный конфликт, который впервые перетек в публичную плоскость. Агентство "Регионконсалт" в лице одного из его совладельцев Владимира Никитина требует от второго участника компании — Олега Белая (контролирует инвестгруппу "Тринфико") — более 1 млрд руб. По мнению истца, господин Белай, создав компанию-конкурента, блокирует деятельность агентства, лишая его возможности выигрывать торги по крупным кредитным портфелям.

- В аэропорты вернулись пассажиры - Вслед за авиакомпаниями о резком росте пассажиропотока отчитались и российские аэропорты. Лидером рынка третий год подряд остается московский Шереметьево, обслуживший более 40 млн пассажиров, впервые с 2014 года в плюс вышли показатели Домодедово, значительный прирост отмечен в региональных аэропортах. Основным драйвером на рынке считают восстановление экономики, стимулирующее спрос на рейсы за границу, стабильность валютных курсов и открытие чартеров в Турцию. Но эксперты считают, что пассажиры в значительной мере уже реализовали отложенный спрос и ожидать продолжения бума до открытия чартеров в Египет не стоит.

- Уголь поедет вместо машин - МТП Усть-Луга начинает отгрузку - На фоне роста экспорта угля в 2017 году стивидоры все активнее наращивают мощности по его перевалке. Заняться углем решил морской торговый порт (МТП) Усть-Луга, который с января начал переваливать уголь на терминале "Юг-2", отказавшись от работы на нем с ро-ро-грузами. В планах у компании отгрузить 4 млн тонн угля в 2018 году, а в перспективе — построить угольный терминал до 15 млн тонн, хотя эксперты сомневаются, что конъюнктура позволит это сделать.

- "Газпром" и Индия разморозили газ - Монополия нашла компромисс с Gail по контракту на поставку СПГ - "Газпром" и индийская компания Gail после двух лет безуспешных переговоров по контракту на поставку СПГ неожиданно нашли компромисс, изменив объем контракта и цену. Новые условия стороны не раскрыли. По данным "Ъ", срок контракта продлен с 20 до 23 лет, а "Газпром" пошел на некоторое снижение цены. Аналитики отмечают, что для Gail было важно добиться уступок от "Газпрома" на фоне продолжающихся переговоров с поставщиками из США.

- "Ростелеком" RTKM взял стратегическую частоту - "Ростелеком" получил частоты для тестирования 5G в наиболее подходящем для этого диапазоне 3,4–3,8 ГГц, что позволит компании в 2018 году реализовать все заявленные проекты в этой сфере. Другим операторам повезло меньше: заявка МТС MTSS на частоты для теста 5G отклонена госкомиссией, а "Вымпелкома" — отложена. Последний рассчитывает добиться одобрения на следующем заседании.

- "Р-Фарм" поборется со старением - Компания вложит $30 млн в генетические исследования - Производитель и дистрибутор лекарств "Р-Фарм" Алексея Репика займется генетическими исследованиями: он вложит $30 млн в создание центров ранней диагностики заболеваний. На первом этапе они будут специализироваться на предотвращении старения, но в будущем могут заняться выявлением разных болезней. Подобные услуги уже предоставляют конкуренты "Р-Фарм", например "Фармстандарт" PHST Виктора Харитонина.

- Человек-паук перебрался в "Эксмо-АСТ" - Крупнейший издательский холдинг "Эксмо-АСТ" решил закрепиться на рынке комиксов, приобретя 90% в издательстве "Комильфо". Оно обладает лицензией от мирового гиганта Marvel, позволяющей выпускать в России комиксы о Дэдпуле, Человеке-пауке и Железном человеке. Но рынок лицензиатов Marvel в России сейчас перенасыщен, уверены конкуренты.

- Приложения к правам - Данные из Shazam станут доказательствами при авторских спорах - Данные из приложения Shazam и ссылки на "Яндекс YNDX.Музыку" могут использоваться как доказательство в спорах о защите авторских и смежных прав, решил президиум Суда по интеллектуальным правам. Это упростит борьбу Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с ресторанами и кафе, в которых музыка играет без лицензии. Но Shazam нередко ошибается, что может привести к несправедливому распределению выплат, предупреждают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Власти придумали новый способ повышения явки на выборы президента - 18 марта избирателям предложат проголосовать еще и за проекты благоустройства их городов - Во многих регионах в день выборов президента 18 марта пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства городских территорий. Опросы будут проводиться в тех же зданиях (или рядом с ними), где находятся избирательные участки. Это способ повысить явку избирателей на выборы, поясняют собеседники "Ведомостей".

- Эксперты определили самых полезных депутатов Госдумы - Рейтинг возглавили четыре единоросса - Близкий к Госдуме фонд ИСЭПИ составил рейтинг законотворцев и оценил основные тренды осенней сессии 2017 г. Самыми результативными депутатами стали Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин (все – "Единая Россия") и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

- Долги компаний смогут взыскать с разбогатевших менеджеров - ФНС объяснила порядок взыскания недоимок компаний с руководства - Менеджеры компаний все чаще задают вопросы об их личной ответственности за налоговые долги предприятий, рассказывает партнер Deloitte Антон Зыков. Их беспокойство выросло с конца прошлого года, когда Конституционный суд подтвердил, что с менеджеров могут быть взысканы долги и пени компании (кроме штрафа). Предприятия участвуют в нарушении опосредованно – через людей, руководителей или бухгалтеров, объяснил он свое решение.

- Яровая хочет запретить ритейлерам возвращать продукты поставщикам - Производители и торговые сети просят не вмешиваться в их отношения - Группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла в Госдуму законопроект, который запрещает поставщику и ритейлеру заключать договоры, позволяющие возвращать непроданные товары.

- Рост госсектора не помог ближневосточным экономикам - МВФ призывает местных нефтепроизводителей сократить его, чтобы увеличить занятость и капиталовложения - Попытки экспортеров нефти с Ближнего Востока и из Северной Африки снизить безработицу за счет раздувания госсектора почти полностью провалились, утверждает МВФ. Его рост не помог улучшить качество образования и здравоохранения, но привел к сокращению расходов, стимулирующих экономический рост.

- "Мы думаем о продаже 10% акций "Шереметьево" - Александр Пономаренко рассказывает, за счет чего "Шереметьево" за девять лет удвоит пассажиропоток и когда частные инвесторы смогут выкупить акции аэропорта у государства - В первую рабочую неделю года председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко провел для "Ведомостей" экскурсию по новым объектам аэропорта: крупнейшему в России карго-комплексу, первому в мире тоннелю под аэродромом между северной и южной зонами и терминалу В.

- Заемщикам могут дать право выбрать порядок платежей - Сейчас обычно платят сначала проценты по кредиту - Банкам, возможно, придется предоставлять физическим лицам право самим выбирать порядок погашения кредита: дифференцированными или аннуитетными платежами. Депутат-единоросс Андрей Барышев во вторник внес в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить такое право за заемщиком в Гражданском кодексе.

- Минпромторг придумал новый способ увеличить экспорт автомобилей - Чиновники предлагают субсидировать скидки при продаже машин за рубежом в обмен на автохлам - Минпромторг предлагает субсидировать скидку в размере 50 000 руб. при продаже за рубежом произведенных в России автомобилей.

- Россияне перед Новым годом не порадовали продавцов - Праздничная расточительность не добралась до докризисной - Повседневные траты россиян перед 2018 г. выросли всего на 2,1% по сравнению с кануном 2017 г., таковы данные скан-панели домохозяйств "Ромира". В этой панели 11 000 домохозяйств в 180 городах России с населением более 10 000 человек, они сканируют штрихкоды всех купленных товаров.

- Дерипаска заинтересовался покупкой крупнейшей в России угольной электростанции - Всего "Энел Россия" получила три заявки на Рефтинскую ГРЭС - Одна из структур Олега Дерипаски подала заявку на покупку крупнейшей в России угольной электростанции – Рефтинской ГРЭС, которая принадлежит "Энел Россия" (российская "дочка" итальянской Enel). Об этом "Ведомостям" рассказали три источника, близких к разным сторонам переговоров.

- "Ростелеком" отказался от переговоров по покупке "Акадо" убрали - Компания не смогла договориться о цене с "Реновой" Виктора Вексельберга - "Ростелеком" больше не ведет переговоры о покупке "Акадо" с "Реновой" Виктора Вексельберга, владеющей 100% оператора. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента "Ростелекома" Михаила Осеевского. Член правления "Реновы" Андрей Шторх подтвердил, что переговоров о продаже "Акадо" сейчас не ведется.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Не в коньяк корм - Для производства коньяка часто используют спирт, который не относится к коньячному дистилляту, заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Поэтому объем фальсификата на прилавках доходит до 60 процентов.

- Ножевое уравнение - Учительница, пострадавшая в пермской школе, пришла в себя и теперь может дышать самостоятельно. "Наталия Шагулина - это учитель с большой буквы", - заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева после посещения больницы.

- Защита подскажет - Минюст запросил у Федеральной палаты адвокатов предложения по поправкам в УК. По мнению экспертов, за этим может последовать серьезное смягчение законодательства.

- Системный подход - Татьяна Голикова предложила объединить Пенсионный фонд с фондами социального и обязательного медицинского страхования. Этот шаг позволит сэкономить больше четверти текущих расходов на их содержание.

- Пошли на взлет - Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами правительства. На нем он обсудил с министрами развитие туризма, налоговую амнистию и ситуацию с аварийным жильем.

- Без патента не сдавать - В России могут ввести патентную систему для граждан, сдающих свои квартиры туристам, рассказал "РГ" депутат Сергей Кривоносов. Он объяснил, почему в этой области необходимо наводить порядок.

- Генпрокуратура РФ изучает план Махачкалы - В Дагестан начали прибывать члены спецгруппы из работников прокуратуры, сформированной из сотрудников ведомства разных регионов страны. Проверка коснется соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства и противодействия коррупции в Махачкале.

- Шойгу выбрал историю - Сергей Шойгу лично проверил результаты работ на объектах минобороны в Петербурге. Министр побывал в Военном институте физической культуры, в Центральной военно-морской библиотеке и бывшем Константиновском артиллерийском училище.

- Интеллект в цене - Будущее образования за открытыми ресурсами и персональным подходом, заявил Дмитрий Медведев в ходе Гайдаровского форума. "И уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования", - сказал он.

- ЦИК рассмотрел все заявки кандидатов в президенты - Центризбирком завершил рассмотрение документов на выдвижение от кандидатов в президенты. Кампанию продолжат 17 претендентов. Кроме того, ЦИК нашел признаки фальсификации в документах кандидата Михаила Козлова.

- Вперед, к капитализму? - Павел Грудинин дал первую пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты России от КПРФ. Как выяснилось, он не видит противоречия между своими успехами в бизнесе и идеологией КПРФ.

- Цифра решает все - С 1 января вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Новый документ проводит принцип "электронной таможни" и максимального отказа от "бумаги". Потребовать сопроводительные документы таможенники смогут только в том случае, если сработает система управления рисками.

- На все четыре колеса - В 2018 году на российских дорогах появится много интересных новинок автопрома. Будут как совсем новые авто, так и рестайлинговые версии уже полюбившихся россиянам моделей.

- Новые улицы увековечат имена Юрия Никулина, Игоря Численко и Михаила Якушина - Новые улицы, которые появятся после реконструкции территории стадиона "Динамо" на севере столицы, будут названы в честь знаменитых людей, преданных в течение всей жизни футбольной команде "Динамо".

- Стоимость недвижимости плавно падает - Цены на новостройки будут плавно снижаться в 2018 году. Тренд вдвойне подстегивает спрос. Покупателей привлекают одновременно низкие цены на квартиры и ставки по ипотеке.

- Бриллианты не предлагать - Объемы продаж дорогих ювелирных украшений снижаются. Дело не только в экономии, но и в изменении самого рынка. Эксперты рассказали, какие украшения будут популярны в этом году.

- Вышли на связь поколений - АСИ запускает конкурс лучших практик наставничества. Как заявил Сергей Кириенко, этот важный конкурс является естественным продолжением и дополнением платформы "Россия - страна возможностей", созданной для развития в стране социальных лифтов.

- Такие разные палочки - Роскачество проверило кефир 36 российских производителей и выявило недостатки в продукте 19 брендов. В кефире пяти торговых марок оказалась кишечная палочка, еще в одном – плесень.

- Объединение потенциала регионов повысит эффективность управления территорией - В конце прошлого года в СМИ появилось сообщение о предложении врио губернатора Красноярского края Александра Усса об объединении Красноярского края, Тывы и Хакасии в Енисейскую экономическую зону. При этом речь идет не о создании одного субъекта Федерации вместо трех, а о налаживании межрегионального взаимодействия на "естественной экономической основе".

- Без спроса не растут - Скромный экономический рост, достигнутый в прошлом году (по предварительной оценке Минэкономразвития, он составил от 1,4 до 1,8 процента), на три четверти был обеспечен добывающими отраслями. Это тревожный признак: впечатление такое, что зависимость экономики от нефти и газа не только не снизилась, но и возросла.

- Более половины россиян не ждут поддержки от детей после выхода на пенсию - Если еще год назад на помощь отпрысков рассчитывали четыре из десяти будущих пенсионеров, то сейчас доля таких оптимистов не превышает 34 процента. Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

- Магазинам запретят возвращать поставщикам нераспроданный товар - Магазинам могут запретить возвращать поставщикам нераспроданный вовремя товар. Законопроект об этом в Госдуму внесла вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

- Разъехались по-хорошему - Становится модным оформлять аварии по так называемому Европротоколу - без вызова ГИБДД. С 1 июня лимит по Европротоколу будет увеличен до 100 тысяч рублей. Это не радует страховщиков.

- Минстрой решил ограничить размер жилищных платежей - Правила определения тарифа за жилищные услуги в многоквартирных домах разработал минстрой. Методика ограничит рост платы по аналогии с коммунальными. Сейчас по последним действует ограничение роста совокупного платежа граждан.

- Ввести противника в заблуждение военным помогут пневмомакеты боевой техники - В среду в Подмосковье начнется учение, которое в некотором смысле можно назвать уникальным. Дело в том, что в качестве используемого там арсенала будут задействованы не реальные танки, БМП, артиллерийские и другие боевые системы, а их надувные макеты массой от 30 до 100 килограммов каждый.

- Тюремное ведомство поставило на особый контроль ситуацию в знаменитом СИЗО "Матросская тишина" - Об этом сообщил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз. А в самом СИЗО N 1 "Матросская Тишина" ожидаются кадровые перестановки. Напомним, скандал разгорелся после того, как представительница общественной наблюдательной комиссии обнаружила в следственном изоляторе ВИП-камеры. По ее данным, за хорошую плату можно было жить практически в гостиничных условиях.

- Общество больных диабетом заподозрили в политической деятельности - Во Фрунзенском районном суде Саратова началось рассмотрение двух административных производств в отношении региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, и бывшего председателя этой организации Екатерины Рогаткиной. По мнению районной прокуратуры, организация вела политическую деятельность, не встав на учет в качестве иностранного агента.

- Юзеры витают в облаках - Россияне постепенно отказываются от использования простых паролей в интернете. Между тем хранить ключи от аккаунтов в тайне научились далеко не все пользователи Рунета.

- Синоптики обещают сильные морозы на Крещение - Настоящая зима пришла-таки на территорию всей страны. В европейской части России температура в течение недели снизится до климатической нормы, а в азиатской и вовсе установятся экстремальные морозы.

- На телеканалах появятся программы со скрытыми субтитрами - На телеканалах будет введена обязательная квота для программ, к которым подключены скрытые субтитры. То есть в любой момент можно будет вывести на экран текст и читать, что говорят герои и дикторы.

- Режиссер вину не признает - Минкультуры подало иск по делу о хищении в "Седьмой студии", о чем стало известно на заседании Басманного суда Москвы. Суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову.

- Суд отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы - Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционное представление прокурора по делу сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева, постановил отменить ранее вынесенный оправдательный приговор.

- Икра или жизнь - В Подмосковье полицейские пресекли незаконную деятельность продавцов черной икры. Товар был не только произведен нелегально, но и представлял опасность для здоровья.

- Кто заказал убийство - Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович погиб в результате покушения на севере Косово. Политика расстреляли, когда он подъехал к офису своей партии. Сербские власти назвали произошедшее терактом.

- Без доверия и доверенности - Понятие "опосредованная война" (proxy war, другой перевод - война по доверенности) используется в литературе давно. Классическое определение ему дал американский социолог и политический мыслитель Карл Дойч в 1964 году: международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих целей с помощью военных действий на территории и с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения там внутренней междоусобицы.

- Детей держали на цепи - В США родители истязали 13 родных дочерей и сыновей. Они связывали их и приковывали к кроватям, не давали еду и воду. Увиденное в "доме ужасов" шокировало полицейских.

- Пентагон не в фаворе - Жители Грузии считают, что Россия превосходит США с военной точки, выяснили американские социологи. Несмотря на сотрудничества Тбилиси и Вашингтона в военной сфере, грузины отдали предпочтение российской армии.

- "Анна" на шее - Соцсети отреагировали на манифест: русская литература портит жизнь российским женщинам. Расставлены ли в литературе ловушки для женского ума и чувств, объяснила психолог Ольга Маховская.

- Италия аплодирует "Русским сезонам" - В Риме, в концертном комплексе Национальной академии святой Цецилии состоялось торжественное открытие фестиваля "Русские сезоны", в рамках которого в течение года будет проведено более 200 мероприятий.

- Ударил и сел - Более чем в 70 процентах случаев по административным делам о побоях суды назначают виновным штраф. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, это не является сдерживающим фактором.

- Премия улицы Правды - В мэрии Москвы чествовали лучших журналистов города по итогам 2017 года. Сергей Собянин поздравил их с Днем печати и вручил премии. Среди награжденных - редактор отдела мультимедийных проектов "РГ" Ренат Закиев.

- Москвичам вернули 65 миллионов рублей, переплаченных за коммуналку - Жителям московских многоквартирных домов за прошлый год вернули 65,4 миллиона рублей, которые они переплатили за жилищно-коммунальные услуги. Выяснилось это в ходе проверок Мосжилинспекции - их проводили из-за поступавших обращений жильцов, которые не могли разобраться в платежках и добиться внятных объяснений от управляющих компаний.

- Каждый третий перестал готовить дома - Москвичи перестают готовить дома: об этом говорит статистика, подготовленная по просьбе "РГ" одним из крупнейших в России сервисов доставки готовой еды. По словам управляющего директора компании Андрея Лукашевича, в число самых востребованных онлайн-заказов постепенно входит "домашняя" кухня. В прошедший Новый год, например, жители столицы и Подмосковья чаще всего "кликали" на супы, как правило, на борщи.

- Глава сельского района не разрешил соседке подключиться к водопроводу - Жительница райцентра Солонешное Галина Бровко каждый день ходит за водой к колонке, расположенной в километре от ее дома. 71-летняя женщина говорит, что ее сосед, глава Солонешенского района Виктор Горбачев, не разрешил ей подключиться к водопроводу.

- Адвокат экс-сенатора осужден на 5 лет - Пресненский районный суд столицы вынес обвинительный приговор Сергею Леонову - бывшему адвокату криминально известного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. По приговору суда ближайшие пять лет юрист проведет в колонии общего режима.

- В столице Ингушетии впервые запустят "умный" трамвай - В Ингушетии запустят первый в истории республики трамвай, который к тому же будет работать на солнечных батареях - Новый вид транспорта появится в столице региона. Более того, это будет не обычный трамвай, а "умный" - с электронной библиотекой и аудиогидом на 15 языках, рассказывающим о республике и ее традициях и обычаях.

- Подросток, избивший бездомного старика, ушел от наказания - Следственный комитет Санкт-Петербурга не стал возбуждать уголовное дело в отношении подростка, который в декабре прошлого года избил бездомного в центре Северной столицы. Кадры с избиением посмотрели тысячи человек, ведь друг подростка снимал происходящее на видео и выложил запись в Интернет.

- Где безопаснее всего искупаться в Крещение? - Столица подготовилась к традиционным крещенским купаниям. Как доложил сегодня на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пройдут они 18 января с 18.00 и до 12.00 19 января.

- Убить и вылечить - Раковые клетки можно уничтожать намного эффективней, ограничив их питание. Ученые МГУ объяснили суть такого способа. Открытый эффект позволит снизить дозы препаратов, которые токсичны для здоровых клеток.

- Новый материал обещает прорыв в солнечной энергетике - Группа ученых из России, Германии и Белоруссии создала новый материал, который сулит прорыв в солнечной энергетике, а также разработке новых биологических систем.

- Ученые МФТИ создали уникальную систему поиска полезных ископаемых - Для этого с суши или в воде с помощью мощной звуковой пушки возбуждается сейсмическая волна, которая проникает сквозь воду и почву на большую глубину. Отраженные от разных слоев сигналы улавливают специальные датчики, и по ним составляется картинка подземных структур, выявляются перспективные для залежей места, их положение и свойства. Чем больше таких датчиков находится на дне моря или на суше, тем качественнее и точнее будет информация.

- Патриарх палеолита - Василий Любин - целая эпоха в археологии. Это подчеркивали его коллеги на конференции, организованной в честь ученого. Он - единственный в мире археолог, который и в свои 100 лет продолжает работать.

- Послушайте Папу - Папа Римский Франциск рассказал журналистам о своих опасениях о возможности ядерной войны. "Мы находимся на пределе... Одного инцидента достаточно, чтобы усугубить ситуацию", - заявил он.

ИЗВЕСТИЯ

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- Командиры "пилотов беспилотников" пополнят ВКС в 2018 году - Эффективность применения разведывательных и ударных дронов обеспечат офицеры, подготовленные с учетом сирийского опыта - Командование российских воздушно-космических сил (ВКС) намерено вывести на новый уровень организацию боевой работы подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БЛА). С 2018 года ими будут руководить специально подготовленные офицеры, которых целенаправленно обучали тонкостям решения разведывательных задач с помощью беспилотников.

- Действие лекарств от рака отследят на уровне отдельных клеток - Российским химикам удалось на порядок снизить порог обнаружения онкопрепаратов в опухолевых тканях - Ученым удалось в 10 раз снизить порог обнаружения онкопрепаратов в раковых клетках. Работа выполнена в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Применение этого открытия позволит анализировать воздействие лекарств на отдельные фрагменты опухоли и разрабатывать программы индивидуальной терапии для онкобольных.

- "В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5" - Производитель российских тяжелых ракет "Протон" и нового семейства носителей "Ангара" Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева 17 ноября 2017 года завершил многолетний процесс акционирования. О том, что ждет центр после преобразования, как поступят с территорией в центре Москвы, когда стартует следующая "Ангара" и сколько пусков "Протона" будет в 2018 году, в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

- Экономика в I квартале вырастет на 1,2% - Ускорят рост ВВП биржа, прибыль ресторанов, дорожающая нефть и продажи недвижимости - Российская экономика в I квартале вырастет на 1,2%. Такой прогноз дан в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия". Драйверами станут страхование, фондовый рынок, сделки с недвижимостью, а также сфера обслуживания. Свою лепту внесет и дорожающая нефть.

- Должникам подрежут крылья - Авиакомпании с серьезными финансовыми проблемами ждут жесткие ограничения - Российские авиакомпании собираются разделить на три категории — с приемлемым, средним и высоким уровнем долга. Чрезмерно закредитованные предприятия будут находиться под пристальным вниманием регулятора - при ухудшении их положения могут налагаться ограничения на полеты. Новые критерии оценки подготовлены Аналитическим центром при правительстве РФ и Минтрансом России. Цель нововведений — профилактика ситуаций, в которой оказалась авиакомпания "ВИМ-Авиа" и тысячи ее пассажиров.

- Оплата услуг — через МФЦ - Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг получат право принимать оплату на месте - Госпошлину можно будет оплатить прямо в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, причем без комиссии. МФЦ дадут право самостоятельно принимать платежи от граждан и юридических лиц. Соответствующий законопроект намерен рекомендовать принять во втором чтении комитет Госдумы по федеративному устройству. Эксперты отмечают, что нововведение сделает получение услуг более удобным для граждан.

- На переработку конопли выделят деньги из госбюджета - Бизнесу вернут 50% расходов на запуск и обновление мощностей - Половину затрат на строительство и ремонт фабрик по производству тканей из льна и конопли возместят из госбюджета. Проект соответствующего постановления правительства подготовили в Минсельхозе. По словам экспертов, существующих заводов недостаточно, а старые предприятия нуждаются в модернизации. Поддержка от государства поможет снизить зависимость от импорта. Сейчас более двух третей льна для производства тканей поступает из-за границы.

- Лучшие из эффективных - Фонд ИСЭПИ и Центр содействия законотворчеству выявили основные тренды осенней сессии Госдумы - По итогам работы осенней сессии лидером по числу внесенных инициатив стала "Единая Россия" (56), на втором месте — ЛДПР (35), на третьем — "Справедливая Россия" (28), четвертое — у КПРФ (18). Несмотря на общее снижение числа внесенных депутатами документов, сократилось и принятие "скоростных проектов" — ни один из них не был одобрен по упрощенной процедуре, сразу в первом чтении и в целом. Кроме того, до 4% сократилась доля непроработанных инициатив, возвращенных авторам.

- ЦБ пересчитал "черных кредиторов" - За три квартала 2017 года регулятор обнаружил больше нелегальных МФО - Зачистка рынка "черных кредиторов" продолжается. Ужесточение мер Центробанка по борьбе с нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО) привело к росту их выявляемости регулятором. За три квартала прошлого года он обнаружил 1132 такие компании. Об этом "Известиям" рассказали в ЦБ.

- Сирийские курды готовы защищаться от Турции - США подталкивают стороны к вооруженному противостоянию с целью обострения конфликта в стране - Сирийские демократические силы (СДС, состоят преимущественно из курдских отрядов) готовы к отражению атаки со стороны Турции, если Анкара решится на вторжение в районе сирийского Африна. Об этом "Известиям" заявил лидер сирийской курдской партии "Демократический союз" Салех Муслим.

- В Италии настроены на отмену санкций - Правоцентристы обещают отмену антироссийских ограничений после своей победы на парламентских выборах - Правоцентристская коалиция, включающая "Лигу Севера", "Вперед, Италия!", "Братьев Италии" и "Четвертый полюс", будет добиваться отмены антироссийских санкций после своей победы на мартовских парламентских выборах в Италии. В этом "Известия" заверили представители самих итальянских партий.

- Пауза в реинтеграции - Рассматриваемый Верховной радой законопроект МИД России считает угрозой Минским соглашениям - Украинский законопроект "о реинтеграции Донбасса" может "похоронить" Минские соглашения. Об этом заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Григорий Карасин.

- В России зафиксировали бум продаж лекарств от ожирения - Выручка аптек от реализации этих препаратов выросла на 20% - В 2017 году россияне стали чаще покупать препараты для лечения ожирения, зафиксировали аналитики. Объем продаж в упаковках увеличился на 12% по сравнению с 2016-м, а в денежном эквиваленте — на 20%. При этом БАДы для похудения стали покупать реже, выручка аптек от их продажи вдвое меньше, чем от реализации лекарств.

РБК RBCM daily

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- Без вина виноватые - Европейские производители алкоголя поднимают отпускные цены - В России в ближайшее время вырастут цены на вино из Европы. Сильнее всего — до 35% — подорожает относительно недорогая продукция, предупреждают импортеры. Причина заключается в прошлогоднем неурожае винограда в Старом Свете.

- Минкультуры встало на судебную "Платформу" - К обвиняемым по делу "Седьмой студии" выдвинут новый иск - Минкультуры подало иск в СКР о взыскании с фигурантов дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова более 133 млн руб. Таким образом ведомство хочет дистанцироваться от скандального дела и самой фигуры Серебренникова.

- Обширный инсайд - ЦБ увеличивает список подлежащей раскрытию эмитентами информации - ЦБ значительно расширил список инсайдерской информации, включив в нее сведения об уголовных делах против топ-менеджеров и аресте активов. Эксперты отмечают, что соблюсти новые правила раскрытия такой информации будет непросто.

- Сомнения на трех уровнях - Почему нынешняя система госуправления оказалась неэффективной - О необходимости пересмотреть нынешнюю систему госуправления и предоставить больше полномочий регионам, одновременно повысив прозрачность их расходов, заявили участники центральной дискуссии на Гайдаровском форуме в Москве.

- Сомнения на трех уровнях - Почему нынешняя система госуправления оказалась неэффективной - О необходимости пересмотреть нынешнюю систему госуправления и предоставить больше полномочий регионам, одновременно повысив прозрачность их расходов, заявили участники центральной дискуссии на Гайдаровском форуме в Москве.

- Сколько нужно Gram - Пять вопросов об ICO Telegram - Компания Telegram Павла Дурова намерена привлечь в результате ICO рекордную сумму в несколько миллиардов долларов. РБК разобрался, как будет работать новая блокчейн-платформа, на создание которой будут направлены эти средства.

- Восточные слабости - Почему курс биткоина обвалился на 41% с декабрьских максимумов - Котировки криптовалюты за сутки снизились примерно на 16%. Эксперты связывают это с ужесточением регулирования рынка и разочарованием розничных инвесторов, которые надеялись на продолжение декабрьского ралли.

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