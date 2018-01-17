Кабмин России утвердил порядок ценообразования в сфере теплоснабжения

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Правительство России определило категории потребителей, теплоснабжение которых производится по регулируемым ценам, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением в них внесены изменения: определены категории потребителей, приравненных к населению, реализация тепловой энергии и теплоносителя которым производится по регулируемым ценам", - говорится в документе.

Подчеркивается, что в целях сохранения государственного регулирования тарифов для отдельных потребителей к категории "население" отнесены, в частности, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или другие специализированные потребительские кооперативы, приобретающие тепловую энергию для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Также к данной категории потребителей отнесены наймодатели, предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, в маневренном фонде, в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения, говорится в постановлении.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что установлен порядок "определения объема тепловой энергии и теплоносителя, реализация которого необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей и в отношении которого не допускается заключение договора теплоснабжения и договора поставки тепловой энергии или теплоносителя по ценам, определяемым соглашением сторон".