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Республика Конго может присоединиться к сделке ОПЕК+


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Республика Конго планирует сделать запрос о присоединении к соглашению стран-производителей нефти ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление президента страны Дени Сассу-Нгессо.

"Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудил свое намерение с министром иностранных дел Саудовской Аравии, который выразил свою поддержку во время визита в Браззавиль 8 января", - пишет агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В прошлый четверг, 30 ноября, участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.

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