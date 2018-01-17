Минимум 35% потребляемой в ЕС энергии к 2030 г должно идти из ВИЭ – ЕП

БРЮССЕЛЬ, 17 янв /ПРАЙМ/, Мария Князева. Минимум 35% потребляемой Евросоюзом энергии к 2030 году должно поступать из возобновляемых источников, говорится в сообщении Европарламента по итогам голосования по этому вопросу на пленарной сессии.

Комитет Европарламента по промышленности и энергетике в ноябре счел необходимым, чтобы к 2030 году 35% потребляемой в Евросоюзе энергии поступало из возобновляемых источников (ВИЭ), таких как солнце или ветер. Доля в потреблении такой энергии в транспортном секторе должна составить не менее 12%.

"Европарламент одобрил предложение комитета", - говорится в релизе. Еврокомиссия сообщает в своих материалах, что в общем объеме потребляемой Евросоюзом энергии доля той, что получена из возобновляемых источников, составила 16% в 2014 году, а в 2015 году оценивается в 16,4%.

В 2009 году в Евросоюзе была установлена цель довести соответствующую долю до 20% к 2020 году, затем ЕК предложила установить цель в минимум 27% к 2030 году. Совет министров энергетики стран ЕС в декабре также подтвердил приверженность этой цели.

Таким образом, Европарламент предлагает поднять заданную ими планку. Теперь ЕП готов приступить к обсуждению этой цели с представителями совета для выработки решения.

ЕС стремится уйти от энергетической системы, которая основана на ископаемом топливе, сообщалось ранее в материалах Еврокомиссии. Доля возобновляемой энергии, потребляемой в ЕС, растет и имеет шансы достичь цели на 2020 год. Стоимость такой энергии сокращается, примерами тому служат солнечная и ветровая энергия, сообщала ЕК. В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей.