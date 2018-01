ИСПРАВЛЕНО - Республика Конго хочет войти в ОПЕК

Исправляется информация о намерении страны в первом абзаце и заголовке, добавлены данные об ОПЕК (третий абзац).

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Республика Конго планирует сделать запрос о присоединении к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление президента страны Дени Сассу-Нгессо.

"Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудил свое намерение с министром иностранных дел Саудовской Аравии, который выразил свою поддержку во время визита в Браззавиль 8 января", - пишет агентство.

Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная с целью координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.