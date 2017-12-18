Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в красной зоне, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN увеличилась на 0,04% - до 5,61 доллара, "Лукойла" LKOH - упала на 0,91%, до 67,78 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 0,28%, до 124,85 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,63% - до 5,13 доллара, "Газпром нефти" - упали в цене на 0,55%, до 22,78 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,77% - до 20,02 доллара, НЛМК - на 2,09%, до 26,19 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,44%, до 16,39 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,27% - до 1,96 доллара, Сбербанка SBER - на 0,82%, до 18,34 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,1%, до 19,08 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подорожали на 0,3% - до 28,04 доллара, "Ленты" - на 0,77% до 6,58 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 1,57% - до 4,4 доллара.