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Цены на нефть перешли к росту в ожидании очередного снижения запасов в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Цена нефти перешла к росту в ожидании данных по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы рассчитывают услышать о снижении запасов в США девятую неделю подряд.

По состоянию на 22.57 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26% - до 69,34 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 63,95 доллара за баррель.

"Динамика цен на нефть была неоднозначной в ходе сегодняшних торгов, так как участники рынка готовятся оценить отчет о запасах нефти в США", - цитирует агентство Рейтер главного аналитика рынка энергетики Interfax Energy"s Global Gas Analytics в Лондоне Абхишека Кумара (Abhishek Kumar).

Аналитики, опрошенные агентством, ожидают, что Американский институт нефти (API) в четверг сообщит о снижении запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, на 3,6 миллиона баррелей. Согласно прошлому отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, упали сразу на 11,19 миллиона баррелей – до 414,3 миллиона баррелей. Снижение стало самым сильным с сентября 2016 года.

Свои данные по запасам в четверг также сообщит Минэнерго США.

На котировки также повлияли сообщения о готовящихся нападениях на нефтяной сектор Нигерии вооруженной группировкой "Мстители дельты Нигера". Согласно сообщению самой группы, все приготовления к нападениям завершены, и атаки ожидаются в течение нескольких дней.

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