Kinder Morgan откладывает завершение проекта Trans Mountain до декабря 2020 г

МЕХИКО, 18 янв - ПРАЙМ. Компания Kinder Morgan откладывает завершение проекта расширения нефтепровода Trans Mountain в Канаде на три месяца, до декабря 2020 года, сообщила Kinder Morgan Canada.

Изначально проект должен был начать работу в декабре 2019 года, затем стало известно о задержке до сентября 2020 года. Компания намерена сфокусироваться на получении местных разрешений по проекту.

Ранее глава компании Стив Кин (Steve Kean) заявлял, что темпы получения разрешений и их количество не позволяют начать серьезное строительство.

Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019. Однако проект столкнулся с серьезным сопротивлением ряда муниципалитетов и местных жителей.