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Золото по-прежнему дешевеет на фиксации прибыли


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Цена золота по-прежнему демонстрирует нисходящую динамику в четверг, в то время как инвесторы фиксируют прибыль на росте актива в предыдущие сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,5 доллара, или на 0,63% - до 1330,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,91% - до 17,01 доллара за унцию.

Держатели актива выводили в четверг прибыль после его недавнего удорожания до 4-месячного максимума, отмечает старший аналитик Kitco.com Джим Викофф (Jim Wyckoff). Золото дорожало в ходе 10 из 15 торговых сессий 2018 года.

"На рынке растет обеспокоенность по поводу возможного прекращения работы правительства США в случае несогласования с парламентом бюджета страны. "Закрытие правительства" может случиться уже на этих выходных", - приводит агентство MarketWatch слова Викоффа.

По мнению аналитика, эта обеспокоенность привела к ограничению интереса к приобретению акций американских компаний. Он добавил, что если работа правительства действительно будет приостановлена, это, вероятно, будет позитивным стимулом для торгов золотом.

На торги также повлиял укрепляющийся в четверг доллар. Стоимость золота зависит от динамики курса доллара. Укрепление американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

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