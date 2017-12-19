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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном ростом


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN увеличилась на 2,93% - до 5,9 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,06%, до 67,64 доллара, "Новатэка" NVTK - снизилась на 0,16%, до 125,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,31% - до 5,25 доллара, "Газпром нефти" - на 4,17%, до 23,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,14% - до 20,34 доллара, НЛМК - на 0,9%, до 27,01 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,21%, до 16,77 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,51% - до 1,96 доллара, Сбербанка SBER - подорожали на 2,99%, до 18,95 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,31%, до 19,2 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT снизились в стоимости на 3,08% - до 27,1 доллара, "Ленты" - на 0,3% до 6,55 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 0,81% - до 4,43 доллара.

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