FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Подача газа с "Сахалина-1" в магистральный газопровод возобновлена - оператор проекта


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Подача газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод возобновлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil).

"В 2:30 по сахалинскому времени возобновили подачу газа", - сообщил собеседник агентства.

В четверг Минэнерго РФ сообщило, что в 11.10 мск была прекращена подача газа с проекта "Сахалин-1" (месторождение "Чайво") в магистральный газопровод "Оха — Комсомольск-на-Амуре" из-за аварийной остановки компрессорной станции. Согласно данным ведомства, газоснабжение электростанций Хабаровского края осуществляется на остаточном давлении газа, температура наружного воздуха -17?С.

Шельфовый проект "Сахалин-1" реализуется на условиях СРП. Доля "Эксон Нефтегаз Лимитед" составляет 30%, японской Sodeco — также 30%, "Роснефти" ROSN и индийской ONGC - по 20%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ