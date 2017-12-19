Подача газа с "Сахалина-1" в магистральный газопровод возобновлена - оператор проекта

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Подача газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод возобновлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil).

"В 2:30 по сахалинскому времени возобновили подачу газа", - сообщил собеседник агентства.

В четверг Минэнерго РФ сообщило, что в 11.10 мск была прекращена подача газа с проекта "Сахалин-1" (месторождение "Чайво") в магистральный газопровод "Оха — Комсомольск-на-Амуре" из-за аварийной остановки компрессорной станции. Согласно данным ведомства, газоснабжение электростанций Хабаровского края осуществляется на остаточном давлении газа, температура наружного воздуха -17?С.

Шельфовый проект "Сахалин-1" реализуется на условиях СРП. Доля "Эксон Нефтегаз Лимитед" составляет 30%, японской Sodeco — также 30%, "Роснефти" ROSN и индийской ONGC - по 20%.