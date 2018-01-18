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ЧП под Саратовом может быть связано с нарушением эксплуатации нефтепровода - прокуратура


Энергосети

САРАТОВ, 18 янв /ПРАЙМ/. Авария на магистральном нефтепроводе в Саратовской области может быть связана нарушением его эксплуатации, поскольку внешнему воздействию он не подвергался, сообщил журналистам зампрокурора области Александр Галузин.

"Если нефтепровод лежит на глубине нескольких метров, значит, его никто не повредил. Сегодня уже известно, что никакого внешнего воздействия не было, значит, это какая-то другая причина, возможно, нарушение в эксплуатации, возможно, повышенное давление. Для этого нужны будут специалисты, другие надзорно-контрольные органы, которые мы будем привлекать для этой работы", - сказал он.

По его словам, прокурорская проверка, в первую очередь, будет касаться причин аварии, поскольку "на километра два разлилась нефть, причинен вред окружающей среде".

Он отметил, что помимо прокуроров, на месте работают следователи полиции, которые дадут свою уголовно-правовую оценку.

Ранее источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости, что специалисты рассматривают в качестве одной из возможных причин ЧП на магистральном нефтепроводе в Саратовской области перепад давления в системе.

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