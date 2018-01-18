Eni запустила новый суперкомпьютер, создав мощнейший в отрасли вычислительный комплекс

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Итальянская нефтегазовая компания Eni запустила в работу суперкомпьютер HPC4, который вместе с уже имеющейся компьютерной системой, установленной в "зеленом" центре сбора данных в итальянском регионе Ломбардия, обеспечивает вычислительные мощности на 22,4 петафлопс, говорится в сообщении компании.

"HPC4 увеличивает вычислительную мощность компании в четыре раза и делает ее самой мощной системой в отрасли в мире… HPC4 имеет максимальную производительность в 18,5 петафлопс, которая в сочетании с уже находящейся в эксплуатации системой суперкомпьютеров (HPC3), увеличивает максимальную вычислительную производительность до 22,4 петафлопс", - сообщает компания.

Единица измерения компьютерной мощности петафлопс описывает 10 в 15 степени вычислительных операций с плавающей запятой в секунду.

Центр данных Green Data Center занимается цифровыми вычислениями по всей производственно-сбытовой цепочке, - от разведки и разработки нефтегазовых месторождений до управления большими массивами данных на этапе эксплуатации по всем видам производственной деятельности - добыча, переработка и нефтехимия.

В частности, суперкомпьютер HPC4 будет использоваться для 3D-визуализации сейсмических изображений, а также моделирования нефтегазоносных систем и других целей.

Итальянская нефтегазовая компания Eni была образована в 1953 году.