Цена нефти изменяется разнонаправленно на данных от Минэнерго США

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером не демонстрируют единой динамики на неоднозначных данных Минэнерго США о запасах и добыче "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.02 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19%, до 69,25 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02%, до 63,98 доллара за баррель.

Рынок реагирует на неоднозначные данные еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго США. По сообщению ведомства, запасы нефти в стране за последнюю неделю снизились на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 412,7 миллиона баррелей, в то время как ожидалось снижение запасов на 0,84%, или на 3,536 миллиона баррелей, до 415,96 миллиона баррелей.

Однако отрицательным фактором для нефтяных котировок стали данные о добыче, которая за неделю, по данным министерства, выросла на 2,7%, или на 258 тысяч баррелей в сутки, до 9,75 миллиона баррелей в сутки. При этом в предыдущем отчете было зафиксировано сокращение добычи на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки.

Участники рынка также обратили внимание на данные январского доклада ОПЕК. Организация в декабре 2017 года увеличила добычу нефти в месячном выражении на 42,4 тысячи баррелей в сутки, до 32,416 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 129%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.