Ремонтные работы после ЧП на нефтепроводе под Саратовом начнутся в пятницу - власти

САРАТОВ, 18 янв /ПРАЙМ/. Специалисты в пятницу приступят к восстановительным работам в селе Красноармейское Саратовской области после аварии магистральном нефтепроводе, сообщила пресс-служба администрации Энгельсского района.

"С наступлением светлого времени суток будут оценены масштабы происшествия и начнутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным районных властей, во избежание возобновления возгорания все оперативные службы будут дежурить на месте происшествия.

Согласно данным компании "Транснефть", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. По данным районной администрации, в результате пожара в селе пострадали восемь частных домов, из них два оказались непригодны для проживания. Губернатор области Валерий Радаев заявил ранее, что будет решаться вопрос о 100-процентной материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен.