Точные сроки устранения последствий ЧП под Саратовом назовут в пятницу - власти

САРАТОВ, 18 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Точные сроки устранения последствий аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области станут известны в пятницу, сообщил в четверг РИА Новости зампред правительства области Александр Буренин.

"Я думаю, в течение ближайших двух дней будет очень-очень много работы. Радует то, что в Волгу не попало ни грамма (нефти)... Думаю, завтра мы будем иметь четкое представление, в какие сроки "Транснефть" ликвидирует последствия аварии", - сказал собеседник агентства.

"Завтра с утра там начнут работать следственная группа, представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, комитета по экологии области. И едет генеральный директор "Транснефть-Приволга" из Самары. Завтра с утра начнется выяснение причин, обстоятельств, что и как там произошло", - добавил он.

По словам Буренина, в пятницу в Красноармейском он проведет заседание оперативного штаба в 11.00 мск. Он добавил, что в пятницу специалисты начнут обследовать трубопровод.