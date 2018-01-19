Оценка ущерба от пожара после ЧП на нефтепроводе под Саратовом начнется в пятницу - власти

САРАТОВ, 18 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Комиссия по оценке ущерба от пожара после аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области приступит к работе в пятницу, сообщил в четверг РИА Новости зампред правительства области Александр Буренин.

"Завтра будет создана комиссия по оценке ущерба", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего пострадали восемь частных домов, из них один полностью сгорел. "Один дом сгорел практически полностью, второй был залит водой, но спасен, а еще шесть домов пострадали: у кого стекла полопались, у кого сайдинг начал плавиться. Температура горения нефти по улице была очень высокой", - отметил Буренин.