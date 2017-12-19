Дайджест российских СМИ – 19 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- "Возрождению" сжали срок - Как стало известно "Ъ", ЦБ требует от экс-бенефициаров Промсвязьбанка PSBR братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке "Возрождение" до середины февраля. Переговоры велись с рядом участников рынка, но в столь сжатые сроки приобретать неоднозначный актив никто не готов. В такой ситуации с высокой вероятностью предписание не будет выполнено и банк перейдет под управление временной администрации ЦБ. В дальнейшем не исключена его передача рыночному инвестору, наиболее вероятным из которых собеседники "Ъ" называют Альфа-банк.

- Промсвязьбанку нашли работу - Выбирая специализированный "банк для оборонки", правительство приняло неожиданное решение — создать его на базе Промсвязьбанка (ПСБ), находящегося на санации в фонде ЦБ. Банк будет осуществлять операции по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам с целью защиты других банков от западных санкций. Но эксперты считают ПСБ спорным выбором для этих задач.

- С Украиной так не договаривались - Верховная рада Украины в четверг приняла закон о реинтеграции Донбасса, регламентирующий отношения с мятежными регионами и призванный запустить механизм их возвращения в состав Украины. Несмотря на первоначальное намерение президента Петра Порошенко превратить документ в инструмент реализации минских соглашений, закон в его окончательном виде зафиксировал отказ Киева от договоренностей, достигнутых при посредничестве России, Франции и Германии. Москва в документе названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Отход от Минска может повлечь за собой смену внешнеполитических приоритетов Киева: отворачиваясь от Парижа и Берлина, гарантов минского процесса, Украина делает стратегическую ставку на Вашингтон.

- Клиенты банков переменились в лице - Включение банковских клиентов, заподозренных в сомнительных операциях, в черный список с запретом на проведение операций оказалось не столь эффективной мерой. Такой список рассылается ЦБ по банкам с прошлого лета, однако, как выяснил "Ъ", для возобновления банковского обслуживания попавшим в него клиентам зачастую достаточно сменить юрлицо. Судебная практика складывается в пользу таких клиентов, а учитывая, что в черном списке не фиксируются данные о бенефициарах и руководстве компаний, возникают риски массового обхода заградительных мер.

- Алкоголю показали красную карточку - Несмотря на то что федеральные власти позволили продавать пиво и другой алкоголь партнеров FIFA на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года, правительство Ростовской области хочет проигнорировать это решение. Оно запретило продажу спиртного на стадионе "Ростов-Арена", где пройдет часть матчей чемпионата. Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, официальный спонсор чемпионата, не исключает подачи иска к руководству региона.

- Минфин опробует цифру на малом бизнесе - Обсуждение госзакупок и закупок госкомпаний в РАНХиГС в ходе Гайдаровского форума показало — сфера будет адаптироваться к цифровизации весь год, а локомотивом изменений станет малый и средний бизнес. Глава Корпорации МСП Александр Браверман предложил даже не спешить с наращиванием его доли в закупках, а сначала оценить полученные результаты. Пока Минфин сосредоточится на работе над электронным каталогом товаров, работ и услуг, запуске электронных магазинов госзаказа и выпуске подзаконных актов, а во второй половине 2018 года — на практике их применения.

- В Москве стареют медленнее - Демограф из РАНХиГС Сергей Щербов представил на Гайдаровском форуме доклад, в котором демонстрируется переоценка скорости старения населения России, по крайней мере в социальном смысле. Господин Щербов и его коллеги используют нестандартный подход к оценке старения: они отказываются от стереотипного определения старости исходя из биологического возраста и обращают внимание на "отодвигание" этого периода из-за роста продолжительности жизни. Измеряемый так порог старости в РФ выше всего в Москве, Ингушетии и Дагестане, где он сравним с европейскими показателями, в целом Россия крайне дифференцирована по этому показателю.

- Бизнес не хочет делиться теплом - Как стало известно "Ъ", у бизнеса возникли возражения к законопроекту о "перехвате управления" организациями теплоснабжения и водоснабжения. В РСПП увидели в этом механизме вмешательство в деятельность организаций и риски снижения инвестиционной привлекательности отрасли. Сам механизм реабилитационных процедур в критических ситуациях в коммунальной сфере предприниматели назвали неэффективным.

- Предложение нефти растет вместе с ценами - Растущие цены на нефть поддержат увеличение ее добычи в Северной Америке, суммарный прирост поставок стран вне ОПЕК в этом году может составить 1,15 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в январском докладе ОПЕК. Этот показатель существенно повышен по сравнению с декабрьским прогнозом — на 160 тыс. б/с, в том числе на 110 тыс. б/с — за счет США.

- Место смерти изменить нельзя - 18 января президент России Владимир Путин приехал на Невский пятачок, где 75 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда, прошел по окопам трехмерной панорамы "Прорыв", поговорил с создателями фильма "Рубеж" и с ветеранами битвы за Невский пятачок. Специальный корреспондент "Ъ" — о том, почему вышло так, что из тел погибших складывали противотанковые валы и строили укрепления, и о том, кому сейчас это нужно.

- Павлу Грудинину выработали встречный план - Выдвинутый КПРФ в президенты Павел Грудинин начал предвыборное турне по регионам с Петербурга. Всего за время кампании он побывает в 10–15 субъектах РФ во всех федеральных округах и объедет больше регионов, чем кандидаты от КПРФ во время предыдущих президентских кампаний. Кандидату Грудинину приходится повышать узнаваемость путем личных встреч, говорят "Ъ" в партии: в 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов в этом не нуждался. Тогда он не выезжал за пределы Центрального федерального округа (ЦФО).

- "Яблоко" оценило российские стадионы дороже европейских - Строительство и реконструкция российских стадионов для чемпионата мира по футболу обошлись в два раза дороже аналогичных строек в странах, проводивших у себя мундиаль, считают в Центре антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко". За "непрозрачным распределением и расходами госсредств" могут скрываться коррупционные схемы, считают эксперты. В Министерстве спорта назвали некорректными расчеты "Яблока", отметив, что затраты вполне сопоставимы с расходами стран, климат которых схож с российским.

- Беглый банкир задержался в Монако - В Монако задержан бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков, находившийся в международном розыске. Вместе с четырьмя сообщницами он обвиняется в хищении из кредитного учреждения незадолго до начала его санации более 7 млрд руб. Сейчас решается вопрос об экстрадиции 59-летнего экс-банкира Гудкова в Россию.

- Алексей Навальный получил оперативный отказ - Как стало известно "Ъ", Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на федеральный закон о выборах президента, запрещающий баллотироваться на них кандидату с непогашенной судимостью. Отказное определение вынесено в трехдневный срок с момента подачи жалобы, последний раз КС проявлял такую оперативность в деле по запросу президента о присоединении Крыма в 2014 году. По мнению экспертов, КС следовало рассмотреть дело Навального в открытом и состязательном процессе.

- "Прокладывал свой жизненный путь кровавыми методами" - Как стало известно "Ъ", в столичную комиссию по вопросам помилования обратилась группа потерпевших от действий экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, попросивших президента Владимира Путина сохранить осужденному пожизненный срок без права на помилование. Комиссия дала отрицательное заключение на досрочное освобождение Изместьева, тем не менее известная правозащитница Людмила Алексеева полагает, что экс-сенатор может быть помилован президентом.

- От перемещения изменилась сумма - В столице все реже машины эвакуируют на штрафстоянки: количество перемещений сократилось на 9% за два года. Поступления в городской бюджет от эвакуации также уменьшились, составив более 1 млрд руб. в 2017 году, притом что годом ранее эта сумма превышала 1,3 млрд руб. Москвичи стали реже нарушать правила парковки, говорят в мэрии. У независимых экспертов другие версии: сокращение числа эвакуаторов, дефицит мест на штрафстоянках и общее уменьшение количества транспорта на улицах города.

- Израильское оружие побеждает в Индии российское - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня завершает шестидневный визит в Индию — первый для главы еврейского государства за последние 15 лет. Поездка продемонстрировала, что ключевым для двух стран становится военно-техническое сотрудничество. В частности, стороны договорились возобновить переговоры о заключении контракта на поставку Дели противотанковых ракет Spike на $500 млн. Сближение двух стран происходит на фоне нового "медового месяца" в отношениях США и Израиля, а также превращения Индии в главного партнера Вашингтона в Азии.

- Сергей Лавров защитил ядерное оружие от массового уничтожения - Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера принял участие в заседании Совбеза ООН по теме нераспространения оружия массового уничтожения. Мероприятие было инициировано Казахстаном, который впервые в истории председательствует в СБ ООН. В ходе дебатов проявились серьезные противоречия как между Россией и западными членами "пятерки" постоянных членов СБ ООН, так и между подходами Москвы и Астаны. С подробностями из Нью-Йорка — корреспондент "Ъ".

- Саид Керимов покинул швейцарскую гавань - Как выяснил "Ъ", сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Саид теперь самостоятельно контролирует крупнейшего золотодобытчика РФ "Полюс" через кипрскую и джерсийскую компании. Из цепочки владения убран швейцарский PG Trust. По данным "Ъ", протектором траста был Филипп Штудхалтер, входивший в совет директоров Suleyman Kerimov Foundation вместе с арестованным во Франции Александром Штудхалтером. Последнего считают доверенным лицом сенатора в сделках с недвижимостью в Ницце, которые расследуют французские правоохранители. Но в семье Керимовых уверяют, что процесс изменения структуры владения "Полюсом" "был начат задолго до событий во Франции".

- Покупатели заново открыли ноутбуки - Продажи ноутбуков в России по итогам 2017 года выросли впервые за последние пять лет — примерно до 80 млрд руб. Если в предыдущие годы покупатели часто предпочитали им планшеты, то сейчас тенденция перевернулась, и ноутбуки отыгрывают рынок обратно. В этот сегмент уходят и традиционные производители планшетов, включая Irbis и Prestigio.

- Рестораторы дождались едоков - Российские рестораторы наконец-то дождались молодое поколение, которое ходит в ресторан не только по значимым датам, а ежедневно. Благодаря им за 11 месяцев прошлого года объем расходов на питание вне дома увеличилось на 2%, подсчитала NPD Group. Такое случилось впервые с начала кризиса 2014 года.

- Рекорд, недорого - В четверг индекс Московской биржи обновил исторический максимум, вплотную приблизившись к уровню 2300 пунктов. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, поднялся только до максимума за три с половиной года — 1280 пунктов. "Бычьей" игре способствуют общий оптимизм инвесторов на мировом рынке, высокие цены на нефть, а также фундаментальная недооцененность российских акций.

- От Urals до Тихого океана - Биржа СПбМТСБ собирается в этом году запустить фьючерсный контракт на нефть сорта ВСТО. В ней могут быть заинтересованы прежде всего китайские потребители. Запуск фьючерса теоретически может способствовать созданию независимого ценообразования на нефть ВСТО, цена на которую сейчас основана на котировках сорта Dubai. Но собеседники "Ъ" сомневаются в перспективах проекта, указывая на слабый интерес к уже запущенному СПбМТСБ фьючерсу на Urals и наличие у КНР планов по развитию собственных нефтяных фьючерсов.

- Аукцион АЛРОСА ALRS слегка огранили - Набсовет АЛРОСА внес формальные изменения в условия аукциона по продаже газовых активов компании, в частности, продлив срок внесения задатка до 29 января. По данным "Ъ", эти изменения ни на что не повлияют и являются компромиссным решением по итогам конфликта с "Роснефтью" ROSN об условиях аукциона, участвовать в котором нефтяная компания в конце концов отказалась. В "Роснефти" подтвердили, что, несмотря на изменение условий, участвовать в торгах не будут.

- Владимирской области ищут новый сбыт - Минэнерго объявило новый раунд отбора претендентов на статус гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии во Владимирской области. Прежний ГП "Владимирэнергосбыт" VDSB, накопивший более 1,3 млрд руб. долгов на оптовом энергорынке, в 2017 году потерял свой статус. Компания, которая его заменит, должна пообещать погасить кредиторам не менее 529 млн руб.

- Цистерны претендуют на премию - Компания ОТЭКО, намеревающаяся продать почти 14 тыс. цистерн (около 8% этого сегмента рынка), ожидает высокой премии при сделке. По оценкам источников, знакомых с оценкой, премия за масштаб бизнеса и контракты может составить до 40–45%. Но ряд собеседников "Ъ" полагают, что сделка в столь узком сегменте будет основана не на рыночных индикативах, а на договоренностях сторон.

- Центр Хруничева дождался реновации - Как стало известно "Ъ", мэрия Москвы может купить часть земель у центра Хруничева для строительства жилья в рамках программы реновации. Если стороны договорятся, то в районе Филевского парка может появиться целый микрорайон, на строительство которого потребуется около 75 млрд руб.

- Суда с пробегом - "Росгеология" отложила идею по строительству своих судов для сейсморазведки и теперь рассчитывает на покупку судов с рынка. В прошлом году госкомпания уже купила такое судно у Schlumberger. До этого "Росгеология" безуспешно пыталась получить 15 млрд руб. из госбюджета на два судна для 3D-сейсморазведки. Эксперты считают, что сейсмофлот РФ находится в плачевном состоянии и "Росгеологии" приходится делиться заказами с азиатскими субподрядчиками.

- iPhone X накачали данными - Обладатели новых iPhone тратят на связь примерно в полтора раза больше, чем владельцы флагманов Samsung, выяснила oneFactor. По объему расходов лидируют владельцы iPhone X, средний чек которых — 1,8 тыс. руб. в месяц, что заметно превышает траты обладателей iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8. Пользователи новых iPhone скачивают больше трафика и чаще используют устройство в роуминге.

- От ритейла ждут гарантий - Производители продуктов жалуются, что ритейлеры заключают договоры поставки без даты первого заказа. Сейчас сети подписывают рамочные контракты на одну категорию продуктов сразу с несколькими компаниями, но работают только с некоторыми из них. Остальным приходится копить запасы, терпеть издержки и терять выгоду, утверждают участники рынка.

- "Бегущий в лабиринте" вернулся на старт - После срыва премьеры "Приключений Паддингтона-2" кинотеатры обвинили Министерство культуры в нанесении ущерба отрасли. Чиновники в ответ переложили ответственность на прокатчика фильма и винят кинотеатры в незаконной предпродаже билетов. При этом в последний момент Минкульт передумал переносить еще одну крупную западную премьеру — "Бегущего в лабиринте", чтобы не помешать российским фильмам, которые выйдут в феврале.

- Инфраструктура готовится к проверкам - Закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры", вступивший в силу с 1 января 2018 года, пока не заработал в полную силу из-за отсутствия подзаконных актов. В частности, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю пока не урегулировала с участниками рынка разногласия вокруг сроков проведения проверок готовности к защите от кибератак. Частые проверки могут помешать деятельности предприятий, предупреждают в Торгово-промышленной палате.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Промсвязьбанк превратят в банк для гособоронзаказа - Промсвязьбанк, недавно перешедший к ЦБ, вскоре снова может сменить владельца – он превратится в банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов правительство создает опорный банк, сообщил в четверг Минфин, но не назвал, на основе какого именно банка. Это Промсвязьбанк, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника и подтвердили финансист, слышавший об этом в правительстве, а также человек, близкий к временной администрации ЦБ, которая сейчас управляет банком.

- Россию ждут изоляционизм, усиление репрессий и продление "эпохи Путина" - Ближайшие шесть лет могут ознаменоваться принятием законов, позволяющих Владимиру Путину остаться у власти и после 2024 г. К такому выводу пришли в четверг участники дискуссии "Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз", прошедшей в рамках Гайдаровского форума.

- Судебное примирение хотят поручить специалистам - Пленум Верховного суда в четверг одобрил законопроект о совершенствовании примирительных процедур. Если он будет принят, в судах появятся специальные люди – судебные примирители. Набирать их будут из числа судей в отставке или работников аппарата судов, имеющих высшее юридическое образование и как минимум пятилетний юридический стаж. Список судебных примирителей должен утверждать Верховный суд на основе предложений региональных судов. Нововведение не потребует дополнительных расходов, утверждают авторы законопроекта: потраченное можно будет компенсировать из уплаченной сторонами госпошлины, за счет экономии на судебных расходах.

- Турция обсуждает с Россией операцию против сирийских курдов - Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар отбыл в четверг в Россию, сообщило турецкое информагентство Anadolu. В рамках визита Акар проведет встречу со своим российским коллегой Валерием Герасимовым и обсудит текущую ситуацию в Сирии и межсирийские переговоры в Женеве и Астане, сообщает агентство. Начальника турецкого Генштаба сопровождает директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

- Власти Венесуэлы пытаются спасти экономику с помощью криптовалюты - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в декабре объявил о планах создать национальную криптовалюту Petro в надежде, что это позволит стране стать финансово независимой и обойти санкции США. Предполагается, что Каракас выпустит 100 млн Petro, каждый из которых будет обеспечен баррелем нефти. Уже создано ведомство, которое должно следить за реализацией плана, и любой желающий торговать Petro должен зарегистрироваться у властей к 21 января.

- ЦБ занимал валюту за рубежом под золотовалютные резервы - Казалось бы, валютные резервы благодаря бюджетному правилу должны накапливаться, но резервные активы в IV квартале 2017 г. впервые за год сократились – на $2,7 млрд, отмечают аналитики "ВТБ капитала", ссылаясь на платежный баланс.

- Ввод жилья в Москве растет - Всего в прошлом году на территории Москвы введено 3,42 млн кв. м жилья, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Это примерно на 3% больше, чем в прошлом году – тогда сдали в эксплуатацию 3,34 млн кв. м жилья.

- В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиницы - На дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в регионах заканчиваются гостиницы, подсчитали аналитики сервиса OneTwoTrip. Например, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% гостиниц, причем на два матча из четырех также нет свободных вариантов. В Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблем с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи.

- Китайская CEFC в ближайшие дни может стать акционером "Роснефти" - Продажу 14,16% китайской China Energy (CEFC) главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин назвал в сентябре 2017 г. "серьезным событием, которое формирует в окончательном виде акционерную структуру нашей компании". Сделка может быть закрыта на следующей неделе, знают два источника "Ведомостей", близких к разным сторонам переговоров. Еще один собеседник, близкий к одному из нынешних акционеров, отметил, что сделку могут закрыть в ближайшее время.

- Группа PSA электрифицирует все свои машины - Продукция группы PSA (бренды Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) к 2025 г. "будет на 100% электрифицирована", в том числе с использованием технологий купленной в 2017 г. марки Opel, объявил президент PSA Group Карлос Таварес на автосалоне в Детройте (его слова передала CNBC). Речь идет о выпуске "чистых" электромобилей и подзаряжаемых гибридах. Но это не означает, что группа прекратит предлагать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, уточнил "Ведомостям" представитель группы.

- В 2017 году к платному ТВ подключилось рекордно мало абонентов - Прошлый год стал худшим по приросту абонентов платного ТВ, подсчитали аналитические компании Telecom Daily и "ТМТ консалтинг". Под платным телевидением аналитики подразумевают спутниковое, кабельное и интернет-ТВ (IPTV), которое предлагает абонентам расширенные пакеты телеканалов и изображение лучшего качества.

- "Яндекс" YNDX будет продавать рекламу на НТВ - "Яндекс" заключил с НТВ договор, в соответствии с которым видеореклама на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещен плеер НТВ (входит в "Газпром-медиа"), будет продаваться через Рекламную сеть "Яндекса" (РСЯ). Об этом "Ведомостям" рассказали представители интернет-компании и телеканала.

- "Лаборатория Касперского" просит отменить запрет на свой софт на время суда с правительством США - В середине сентября прошлого года министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) выпустило директиву, которая предписала американским чиновникам за 90 дней удалить из своей IT-инфраструктуры софт "Лаборатории Касперского". Компанию это не устроило, и 18 декабря 2017 г. она подала иск в суд округа Колумбия с требованием отменить директиву и назначить справедливое возмещение ущерба. Но пока запрет продолжает действовать, и 17 января "Лаборатория Касперского" направила ходатайство в тот же суд, чтобы приостановить действие директивы на время разбирательства. "Ведомости" ознакомились с копией ходатайства, размещенной в базе американского правосудия PACER.

- Банки стали платить больше новым клиентам - Многие банки традиционно предлагают улучшенные условия вложений отдельным категориям вкладчиков, например пенсионерам, зарплатным клиентам, бюджетникам, а также тем, кто открывает вклад дистанционно – через банкомат, интернет или мобильный банк. Для них ставка рублевого вклада обычно выше на 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.), чем для остальных клиентов, а валютного – на 0,05–0,15 п. п. Прежде многие банки охотно поощряли лояльных клиентов: те, кто имел в них вклад, получали повышенный процент, открывая еще один. Но в последнее время стало модно приплачивать людям, у которых нет вклада или счета.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Октановое число - В России примут меры, чтобы максимально снизить для автомобилистов риск залить в баки паленый бензин. Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. Произойдет это по итогам новых проверок.

- Мы с Репиным набрали лайки - В России прошла акция MuseumSelfie, в рамках которой посетители музеев могут делать селфи на фоне картин и других экспонатов. Одни музеи поддержали акцию, другие проигнорировали ее по принципиальным соображениям.

- Только папа может - Первое заседание Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка прошло в Москве. На нем обсуждали проект "Кодекса мужчины и отца" и предложение о праздновании Дня отца.

- Дача с уценкой - Россияне все чаще оспаривают кадастровую стоимость своих квартир и дач. Более половины решений по пересмотру стоимости принимается в пользу граждан. А с 2020 года кадастровая оценка будет проводиться по единой методике.

- Память и сила - Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда. Президент возложил цветы на Пискаревском кладбище, посетил комплекс "Невский пятачок" и посмотрел вместе с ветеранами отрывки из нового фильма "Рубеж".

- Разговора не вышло - Глава МИД РФ Сергей Лавров донес до участников Совбеза ООН позицию Москвы по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения. Так, провал сделки с Ираном станет тревожным сигналом для Пхеньяна.

- Капитальная льгота - Депутаты предложили расширить круг лиц, которые могут воспользоваться льготой на оплату взносов по капремонту. Законопроект об этом они внесли в Госдуму. Освобождение от платежей получат больше семейных льготников. Некоторые из них взамен 50-процентного смогут воспользоваться полным возмещением расходов.

- Подписи пошли в Рост - Кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов решил "от сглаза" не бриться до выборов, которые пройдут 18 марта. Свои перспективы на них он оценивает как хорошие, веря, что избирателям понравится его предвыборная программа.

- Со вкусом здоровья - Российская органическая продукция может занять до четверти мирового рынка. В правительстве решили упорядочить рынок биопродуктов и рассмотрели соответствующий законопроект о производстве органической продукции.

- Удобрено добычей - Нестабильность на Ближнем Востоке и дисциплина в рамках сделки ОПЕК+ подготовили ценам на нефть почву для роста. Также существенную поддержку рынку нефти могут оказать данные по запасам в США.

- В лето вольются плавно - Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наконец согласовали изменения в совместный приказ, который касается биржевых торгов нефтепродуктами. Поправки позволят уже в марте этого года отменить на бирже учет сделок между доминирующими игроками. Как следствие, объем топлива на рынке увеличится, независимых игроков станет больше, а приятным последствием будет снижение амплитуды колебаний оптовых цен, особенно в высокий сезон.

- Топливо взрывается - полет нормальный - В России прошли успешные испытания детонационных ракетных двигателей. О том, можно ли на их базе создать гиперзвуковое оружие, в интервью "РГ" рассказал главный конструктор "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко" Петр Левочкин.

- Не надо бежать из Страсбурга - В начавшемся диалоге российских парламентариев с руководством ПАСЕ появилось окно возможностей. Об этом заявил в интервью "РГ" постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский. Некоторых членов СЕ он обвинил в утрате чувства реальности.

- Выпил, чтобы не сесть - МВД предлагает ввести уголовную ответственность за употребление алкоголя и наркотиков после аварии с пострадавшими, но до освидетельствования. В результате невозможно установить, был ли водитель нетрезв до ДТП.

- Базовое соглашение - В четверг статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков представил членам Комитета Госдумы по делам СНГ Соглашение между Россией и Южной Осетией, предусматривающее службу граждан закавказской республики в нашей армии. Точнее говоря, на 4-й гвардейской военной базе РФ, которая располагается в осетинских городах Цхинвал и Джава.

- Дорого не предлагать - Ускорить вывод на рынок новых медицинских препаратов для увеличения ассортимента и снижения цен на лекарства предлагает "дорожная карта" по развитию здоровой конкуренции в здравоохранении, утвержденная распоряжением правительства России.

- Лыжи вместо парашютов - В ВДВ решили достаточно необычным способом отметить 100-летие Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В честь юбилея прославленного вуза (ровно век ему исполнится в ноябре) "голубые береты" в следующем месяце совершат сверхдальний - более 7 500 километров - лыжный марш-бросок.

- Рассудят миром - Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, призванный расширить использование примирительных процедур. При судах могут даже появиться специальные судебные примирители.

- В изоляторе надежнее - Пресненский районный суд столицы оставил под арестом до 23 апреля 2018 года Бориса Грица, напавшего минувшей осенью на Татьяну Фельгенгауэр - сотрудницу радиостанции "Эхо Москвы".

- Картошке готовят почву - В 2018 году картофель подорожает. Но цены не взлетят - уже с февраля начнет поступать импортная продукция. В Картофельном союзе надеются построить места хранения картошки и начать покупать ее у огородников.

- Руки помощи - Пассажиры московской маршрутки спасли жизни мальчика и двух девочек, которые оказались одни в горящей квартире. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, свидетели развернули под окном пятиэтажки пледы: на них и спрыгнули юные пленники с четвертого этажа.

- Встретимся у входа в аэропорт - В пятницу вступают в силу новые требования к работникам транспортной безопасности, разработанные минтрансом. Теперь они должны обладать высокими моральными и нравственными качествами, способностью самоконтроля и пунктуальностью.

- Опознать онлайн - Гознак выпустил бесплатное мобильное приложение "Банкноты 2017", помогающее выявить грубые подделки новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.

- Вот такие работники - Большинство работающих россиян удовлетворены условиями труда и уверены, что их работодатель соблюдает все нормы охраны труда. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

- Охрану построят с учетом угроз - ФСБ разработала проект новых основ пограничной политики РФ. Согласно тексту документа, "появление новых угроз национальной безопасности РФ и возросшие возможности государства по их нейтрализации потребовали уточнения ранее принятой в РФ системы официальных взглядов на цели, задачи и механизмы защиты национальных интересов России".

- Истребитель на шоссе - Пилоты Южного военного округа впервые отработали сложнейший элемент техники пилотирования боевых самолетов. В ходе летно-тактического учения два истребителя Су-30М2 и фронтовой бомбардировщик Су-34 фактически приземлились на автомобильную дорогу под Ростовом-на-Дону. Причем одной из крылатых машин управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

- Цена патриота - В советское время через ДОСААФ прошли миллионы наших сограждан. В организации учили десяткам военных специальностей, она повышала престиж армии. Сейчас оборонное общество столкнулось с недостатком финансирования.

- Глаза судьи напротив - В Якутии суд вынес шокирующее решение. Многодетной семье приказано замуровать окна в собственном доме. По мнению судей, так они не будут "вторгаться в личное пространство" своих соседей.

- Учеба рядом с психологом - В пермской школе N127 вновь начались занятия после трагедии. Параллельно учебному процессу здесь будут работать и психологи. Также все ученики 4 "Б" и дети учительницы отправятся отдыхать в "Артек".

- Защита делает ставки - Адвокатское сообщество начало сбор подписей под инициативой, предлагающей повысить размер оплаты труда защитников, которые назначаются в уголовных делах государством.

- На свободные места - Конституционный суд РФ обязал руководителей органов МВД предоставлять матерям-одиночкам все имеющиеся в подразделении вакансии, если их должность подпадает под сокращение штатов. Соответствующее постановление "РГ" публикует в номере.

- Пусть работают - Конституционный суд РФ разрешил изымать производственное оборудование, фигурирующее в уголовных делах, только в крайних случаях. В большинстве ситуаций, считают судьи, в соответствии с законом можно обойтись фото- и видеофиксацией. Соответствующее решение суда "РГ" публикует в сегодняшнем номере.

- Закон, война и подпись - Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, нарушающий Минские договоренности. "Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

- Ставка на Виорику - Правительство Румынии впервые в истории возглавила женщина. Президент страны Клаус Йоханнис назначил на этот пост Виорику Дэнчилэ, кандидатуру которой выдвинула правящая коалиция в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Глава государства ожидает, что все необходимые процедуры будут завершены к 1 февраля. За это время Дэнчилэ должна представить депутатам программу правительства и список членов кабинета министров.

- Пентагон точит ножи - Стремление Северной Кореи возобновить диалог с Кореей Южной ничуть не умерило желание президента США Дональда Трампа наказать Пхеньян.

- Проходной двор - Автору скандальной книги о Дональде Трампе Майклу Вольфу с помощью обмана удалось получить пропуск в Белый дом. Там журналист полгода собирал различные сплетни, чтобы представить администрацию президента США "скандальной и дилетантской".

- Министр одиноких людей - В правительстве Великобритании ввели должность министра по проблемам одиноких людей. По подсчетам экспертов, более девяти миллионов британцев часто или постоянно испытывают одиночество.

- Дьякон и Академия наук - В Апатитах открылся Федеральный исследовательский центр. Его руководителем стал дьякон Сергей Кривовичев. Он является членом-корреспондентом РАН. В интервью "РГ" священнослужитель рассказал, как наука уживается с верой.

- Собянин вдвое увеличил число льготных путевок в санатории для ветеранов и инвалидов - В Москве модернизируют систему медицинской реабилитации. Об этом Сергей Собянин рассказал в университетской больнице Первого мединтитута. Для этого создается трехуровневая система оказания помощи, а количество бесплатных путевок увеличено в два раза.

- Вдоль по тузлинской - На передовом участке Крымского моста на острове Тузла установлено 1800 метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. В целом готовность автодорожного полотна сейчас оценивается в 37 процентов.

- Подбрось к Соловьям - В Марий Эл пенсионер Степан Эльтеров построил дорогу до родной деревни Соловьи. На строительство ушло десть лет. Благодаря новой дороге деревня ожила. А Эльтеров тем временем планирует новую дорогу.

- Заложники Канкуна - Минтранс поручил Росавиации и Ространснадзору разобраться, почему вовремя не улетел из Мексики самолет с россиянами.

- Забыл, где заработал - Прокуратура Башкирии требует изъять в доход государства имущество экс-начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Игоря Воробьева. Он не смог объяснить, откуда взял 30 миллионов рублей на покупку дорогих машин, особняков и квартир при годовом доходе в 800 тысяч рублей.

- Пусть подумают - Прокуратура проверила видео с участием студентов первого курса Ульяновского института гражданской авиации. В итоге нарушений законов и внутренних уставов и правил института не выявлено.

- Мохаммад и Ваня - В Москву в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева ежедневно спасают сотни жизней со всего мира. Две истории - маленького Мохаммада из Сирии и Вани из Днепропетровска - читайте в материале "РГ".

- Зачет от беби - В саратовском медуниверситете разработали робот-симулятор новорожденного ребенка. Он имитирует основные двигательные рефлексы малыша от рождения и до полугодовалого возраста.

ИЗВЕСТИЯ

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- Россияне накопили почти 30 трлн рублей - Россияне на начало декабря 2017 года увеличили свои сбережения до 29,5 трлн рублей. Об этом говорится в данных Росстата, с которыми ознакомились "Известия". Рост составил 13,9% при том, что инфляция в прошлом году была всего лишь 2,5%.

- АСВ может привлечь рекордные 160 млрд рублей в 2018 году - Рекордные 150–160 млрд рублей может собрать в этом году Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Это на 27% больше показателя прошлого года. Поступления увеличатся за счет повышения ставок отчислений банков в страховой фонд. Такую оценку "Известиям" дали в самом агентстве. Она совпадает с расчетами экспертов: по прогнозам Сбербанка SBER, АСВ может пополниться до 160 млрд рублей, по оценке "Эксперт РА" — до 165 млрд. Фонд создает дополнительную подушку безопасности на случай проблем у участников банковского сектора, полагают аналитики.

- Сирийским террористам готовят новый котел - Сирийская армия готовится к большому наступлению на Идлиб. Цель — окружение и ликвидация сил "Джебхат ан-Нусры" (деятельность организации запрещена в России). Об этом "Известиям" рассказали три источника в вооруженных силах страны, информацию подтвердили в правящей Партии арабского социалистического возрождения ("Баас"). В Идлиб в последние месяцы свозили экстремистов из отвоеванных у них городов страны. В Москве отметили, что в случае успеха наступательной операции уничтожение "Нусры" будет предопределено.

- Россию исключили из черногорского госпереворота - Россия больше не фигурирует в деле о черногорском перевороте 2016 года. В ходе судебного разбирательства перестали упоминаться и российские государственные деятели, в частности глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом "Известиям" рассказал один из главных обвиняемых — лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич. По его мнению, прокурор осознал, что в привязке к Москве это инсценированное дело до конца не довести.

- "Они назад не отступали" – В день 75-летия прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и новый музей-панораму в Кировском районе Ленобласти, посвященную боям на Невском пятачке. Осматривая экспозицию, глава государства призывал не забывать страшные события войны. Юбилейные мероприятия в этот день прошли не только в городе, пережившем блокаду, — трагические эпизоды Великой Отечественной вспоминали по всей стране.

- Путин обратится с посланием до выборов - Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля, сообщил "Известиям" собеседник, близкий к администрации главы государства (АП). Информацию о том, что мероприятие состоится до мартовских выборов, подтвердил "Известиям" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Источники "Известий" в Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля. Эту же дату назвал наиболее вероятной еще один собеседник "Известий", близкий к АП.

- Диалог с обществом взяли под управление - В Госдуме решили создать специальную структуру для взаимодействия с гражданскими активистами и общественниками. В нижней палате появится новое Управление общественных связей, которое займется выстраиванием диалога с различными общественными группами. Среди них — дольщики, зоозащитники, валютные ипотечники и майнеры. Об этом "Известиям" сообщил собеседник, близкий к руководству нижней палаты, информацию подтвердили в аппарате Госдумы. В работе управления примет участие и Общественная палата, рассказал "Известиям" ее секретарь Валерий Фадеев. Эксперты полагают, что таким образом парламент встраивается в общую федеральную повестку активного взаимодействия с обществом.

- Юг за север - Южная Корея возьмет на себя все расходы по приему северокорейской олимпийской делегации в Пхенчхане. Сеул считает, что такая помощь соседу не противоречит режиму санкций ООН против КНДР, поскольку оказываться она будет не денежными отчислениями, а в виде материально-технической поддержки. Об этом "Известиям" рассказали в министерстве Республики Корея по объединению. Если же финансирование поездки Сеулом всё же будет запрещено, то затраты лягут на плечи Международного олимпийского комитета. Между тем в самой Южной Корее растет недовольство стремительным сближением Севера и Юга на спортивной почве, и дело тут не только в деньгах.

- Вооружали всем миром - Анкара демонстративно готовится к вторжению в северную Сирию. В ответ на сообщение о создании курдских "сил прикрытия границы" Турция объявила о грядущей операции в сирийском анклаве Африн, контролируемом курдами. С чем могут столкнуться турки в новом раунде сирийского конфликта — в материале портала iz.ru.

- Конкуренция звезд - Цены на отечественные коньяки могут снизиться. Это следует из поручения вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Он поставил Минфину задачу до 15 февраля направить в правительство план мероприятий по повышению конкурентоспособности и совершенствованию госрегулирования рынка спиртного. "Дорожная карта" должна предусматривать в том числе установление льготной ставки акциза для производителей конька с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. При этом изготовители должны осуществлять полный цикл производства. Об этом сказано в протоколе заседания правительственной комиссии от 19 декабря, с которым ознакомились "Известия".

- В прорубь с головой - Несмотря на морозы, более миллиона россиян принимают участие в крещенских купаниях. Медики говорят, что подготовка к этому должна занимать год и может стать поводом следить за своим здоровьем. Однако служители церкви напоминают, что традиция окунаться в прорубь имеет чисто светский характер, и рекомендуют вместо этого вспомнить о своих обетах и посетить службу в храме. Социологи отмечают, что Крещение традиционно отмечают порядка 40% россиян.

- Больничные переходят в цифру - В России стали чаще выписывать электронные листки нетрудоспособности. Их популярность в IV квартале 2017-го выросла в 8,1 раза по сравнению с III кварталом, когда такая форма больничных стала доступна россиянам. Об этом "Известиям" рассказали в Фонде социального страхования (ФСС). С октября по декабрь было выдано 217,8 тыс. цифровых документов, а с июля по сентябрь — только 26,8 тыс.

- Мошенники звонят россиянам с номеров банков - Охотники до чужих денег начали применять новую схема мошенничества — через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли карт. Об этом "Известиям" рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания. В других компаниях, занимающихся кибербезопасностью, и в "Билайне" подтвердили наличие такой мошеннической схемы. Ущерб от нее превысил 30 млн рублей, пострадавших — уже тысячи, оценили эксперты.

- "В бригадах и полках будет по одному "ударному" подразделению" - Меняющиеся потребности вооруженных сил, опыт сирийской кампании и других локальных конфликтов привели к серьезным переменам в инженерных войсках. Их начальник генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал "Известиям" о новых частях и подразделениях, а также о новой технике военных инженеров.

- Волков и медведей разрешат отстреливать для экстренной защиты людей - Минприроды внесло в правительство проект поправок к закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов". "Известия" ознакомились с документом. Он предлагает разрешить вынужденный отстрел диких животных, относящихся к охотничьим ресурсам. Законопроект допускает уничтожение зверей как неотложную меру для охраны здоровья населения (например, если дикие животные разносят опасные заболевания) или устранения угрозы жизни человека.

- Российские ракеты оснастят Wi-Fi - Новые российские ракеты сделают беспроводными. Во время предстартовых операций они не будут соединяться со стартовым столом кабелями электропитания и связи. Вместо этого на носители предлагается установить аккумуляторы повышенной мощности и аппаратуру для передачи телеметрии через защищенные радиосети — своеобразный Wi-Fi. Первой "беспроводной" ракетой может стать российский носитель среднего класса "Союз-5". По мнению экспертов, нововведение позволит сделать российскую космическую технику более надежной.

- Саперы станут частью ударного тарана - Российское военное ведомство проводит масштабную реформу Инженерных войск. Они станут мощной ударной силой, предназначенной для ведения современной войны. В ближайшие полгода в составе каждой армии появится инженерно-саперный полк, ориентированный, помимо стандартных задач, на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от вражеских взрывных устройств. Это делается на основе опыта, полученного российскими военными в Сирии. По мнению экспертов, в городах без хорошо подготовленных и оснащенных инженерно-саперных частей невозможно вести успешные боевые действия.

РБК RBCM daily

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- Сенаторы на транспорте не экономят - В 2018 году расходы бюджета на Совет Федерации могут составить 4,2 млрд руб., в 2019-м — 5 млрд руб., столько же заложено в 2020 году, следует из утвержденной сметы верхней палаты (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердили два источника в аппарате палаты. Планируя такую сумму, аппарат верхней палаты Федерального собрания опирался на данные о расходах за 2017 год, рассказали собеседники РБК.

- "Похороны" Минска - Украинский парламент признал Россию агрессором, а неконтролируемые территории в Донбассе — оккупированными. Москва говорит, что документ хоронит минские соглашения, однако пока стороны намерены продолжать участие в переговорах.

- Генератор случайного оборудования - Крымский завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wartsila, получил генераторы концерна MAN. Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.

- Пришлась в кассу - У миллиардера Алишера Усманова и "Ростеха", создавших оператора системы маркировки товаров в России, РБК обнаружил нового партнера. Это Оксана Орешина, ранее работавшая в структурах Владимира Щербакова, лоббиста кассовой реформы.

- Потребители взяли за горлышко - Производство вина в России упало до десятилетнего минимума. Как утверждают игроки рынка, волна "винного патриотизма" спала и потребитель приобретает недорогую импортную продукцию и фруктовые вина, более дешевые в производстве.

- Гособоронзаказ в одни руки - Правительство приняло решение о создании опорного банка для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в сфере ОПК. Он нужен для защиты от санкций оборонного комплекса и крупнейших российских банков.