FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Южная Корея намерена увеличить поставки сжиженного газа из России – Минвостокразвития


Компании / Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв /ПРАЙМ/. Южная Корея планирует нарастить поставки сжиженного природного газа из России, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности, Корея планирует нарастить поставки СПГ из России", - цитируются слова председателя комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ен Гиля в ходе видеоконференции с главой Минвостокразвития Александром Галушкой.

Министр подтвердил готовность вести консультации по наращиванию поставок в Корею ряда продуктов и услуг, в частности, сжиженного природного газа, произведенного на Дальнем Востоке.

В ходе видеоконференции обсуждались конкретные совместные проекты в Дальневосточном федеральном округе. Так, удалось достичь договоренности об участии корейского бизнеса в строительстве завода минеральных удобрений в Находке. Как отметил Сон Ен Гиль, для корейских инвесторов сейчас главным вопросом является предоставление земли для строительства объекта.

Также корейские бизнесмены намерены участвовать в создании рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ