Fitch подтвердило рейтинги АФК "Система" и МТС, прогнозы негативные

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МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АФК "Система" AFKS на уровне "BB-" и вывело все рейтинги компании из списка на пересмотр с возможным понижением рейтинга после мирового соглашения с "Роснефтью" ROSN, говорится в сообщении агентства.

В то же время агентство присвоило негативный прогноз по РДЭ АФК "Система".

Агентство также подтвердило РДЭ "дочки" "Системы" МТС MTSS на уровне "BB+", также выведя рейтинг компании из списка на пересмотр с возможным понижением и присвоив рейтингу негативный прогноз. Fitch подчеркивает, что прочный финансовый профиль МТС поддерживает рейтинг "Системы". МТС имеет сильный кредитный профиль, поддерживаемый лидирующими позициями на российском рынке мобильной связи, низким левериджем и стабильным генерированием свободного денежного потока, пишет Fitch. Рейтинг компании может быть повышен вслед за повышением рейтинга АФК, при условии, что МТС продолжит придерживаться высоких стандартов корпоративного управления.

К положительному рейтинговому действию в отношении "Системы" может привести стабильное сокращение доли заемных средств и поддержание достаточной ликвидности компании. Негативно на рейтинге может сказаться увеличение в инвестпортфеле "Системы" доли в компаниях со слабыми кредитными профилями, считает Fitch.

Fitch не ожидает каких-либо проблем с ликвидностью АФК "Система" в результате осуществления платежей. Кроме того, по мнению агентства, "Система" обладает достаточной финансовой гибкостью для того, чтобы сочетать продажу активов и увеличение регулярных притоков денежных средств от действующих дочерних компаний. При этом, темп сокращения доли заемных средств в течение следующих 18-24 месяцев станет ключевым фактором для поддержания рейтинга на текущем уровне, отмечается в релизе.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" BANE и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась основным акционером "Башнефти". По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.